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«Όταν επιστρέψαμε στα βασικά, κερδίσαμε»: Η ομιλία του Μπαρτζώκα και η παρακάμερα της νίκης του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε στο Super Cup
«Όταν επιστρέψαμε στα βασικά, κερδίσαμε»: Η ομιλία του Μπαρτζώκα και η παρακάμερα της νίκης του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε στο Super Cup
Ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει σήμερα ένα ακόμα τρόπαιο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης
Μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα ακόμα τρόπαιο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και πιο συγκεκριμένα στον μεγάλο τελικό του Super Cup της Euroleague το οποίο διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι.
Στα ημιτελικά οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το... repeat απέναντι στη Φενέρμπαχτσε κερδίζοντας με 92-90 ύστερα από ένα δραματικό σε εξέλιξη και φινάλε παιχνίδι.
Μέσα από την παρακάμερα που έδωσε στην δημοσιότητα η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταγράφεται πώς έζησαν το παιχνίδι ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, οι φίλοι του Ολυμπιακού και όσοι βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Το βίντεο κλείνει με την ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια, ο οποίος τόνισε στους παίχτες του πως «όταν επιστρέψαμε στα βασικά, στο να μοιράζουμε την μπάλα, να παίζουμε άμυνα, να μαζεύουμε τα ριμπάουντ, επιστρέψαμε και στο παιχνίδι. Ας μάθουμε από όσα δεν κάναμε σωστά.
Πηγή: gazzetta.gr
Στα ημιτελικά οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το... repeat απέναντι στη Φενέρμπαχτσε κερδίζοντας με 92-90 ύστερα από ένα δραματικό σε εξέλιξη και φινάλε παιχνίδι.
Μέσα από την παρακάμερα που έδωσε στην δημοσιότητα η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταγράφεται πώς έζησαν το παιχνίδι ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, οι φίλοι του Ολυμπιακού και όσοι βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Το βίντεο κλείνει με την ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια, ο οποίος τόνισε στους παίχτες του πως «όταν επιστρέψαμε στα βασικά, στο να μοιράζουμε την μπάλα, να παίζουμε άμυνα, να μαζεύουμε τα ριμπάουντ, επιστρέψαμε και στο παιχνίδι. Ας μάθουμε από όσα δεν κάναμε σωστά.
Πηγή: gazzetta.gr
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