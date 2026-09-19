«Όταν επιστρέψαμε στα βασικά, κερδίσαμε»: Η ομιλία του Μπαρτζώκα και η παρακάμερα της νίκης του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε στο Super Cup
SPORTS
Ολυμπιακός Euroleague Super Cup Γιώργος Μπαρτζώκας Φενέρμπαχτσε

«Όταν επιστρέψαμε στα βασικά, κερδίσαμε»: Η ομιλία του Μπαρτζώκα και η παρακάμερα της νίκης του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε στο Super Cup

Ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει σήμερα ένα ακόμα τρόπαιο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης

«Όταν επιστρέψαμε στα βασικά, κερδίσαμε»: Η ομιλία του Μπαρτζώκα και η παρακάμερα της νίκης του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε στο Super Cup
Μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα ακόμα τρόπαιο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και πιο συγκεκριμένα στον μεγάλο τελικό του Super Cup της Euroleague το οποίο διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι.

Στα ημιτελικά οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το... repeat απέναντι στη Φενέρμπαχτσε κερδίζοντας με 92-90 ύστερα από ένα δραματικό σε εξέλιξη και φινάλε παιχνίδι.

Μέσα από την παρακάμερα που έδωσε στην δημοσιότητα η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταγράφεται πώς έζησαν το παιχνίδι ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, οι φίλοι του Ολυμπιακού και όσοι βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το βίντεο κλείνει με την ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια, ο οποίος τόνισε στους παίχτες του πως «όταν επιστρέψαμε στα βασικά, στο να μοιράζουμε την μπάλα, να παίζουμε άμυνα, να μαζεύουμε τα ριμπάουντ, επιστρέψαμε και στο παιχνίδι. Ας μάθουμε από όσα δεν κάναμε σωστά.

Euroleague Super Cup: Η παρακάμερα του ημιτελικού


Πηγή: gazzetta.gr

Thema Insights

Πώς η μουσική γίνεται μνημείο της μνήμης;

Υπάρχουν μουσικά έργα που δεν γράφτηκαν μόνο για να ακουστούν. Έργα που γεννήθηκαν μέσα από τον πόλεμο και την απώλεια και κράτησαν ζωντανή τη μνήμη μιας ολόκληρης εποχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης