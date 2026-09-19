Ανήλικες ξυλοκόπησαν με κλωτσιές και μπουνιές και έστειλαν στο νοσοκομείο 13χρονη στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Ξυλοδαρμός Θεσσαλονίκη

Ανήλικες ξυλοκόπησαν με κλωτσιές και μπουνιές και έστειλαν στο νοσοκομείο 13χρονη στη Θεσσαλονίκη

Ο λόγος της επίθεσης δεν έχει αποσαφηνιστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πρόκειται για ζήτημα ερωτικής αντιζηλίας

Ανήλικες ξυλοκόπησαν με κλωτσιές και μπουνιές και έστειλαν στο νοσοκομείο 13χρονη στη Θεσσαλονίκη
Στράτος Λούβαρης
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Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε το μεσημέρι της Παρασκευής ένα 13χρονο κορίτσι στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 13χρονη βρισκόταν μαζί με μια φίλη της κοντά στα γηπεδάκια της περιοχής, όταν τις πλησίασε μια παρέα ανηλίκων. Τότε, φαίνεται πως δύο κοπέλες της επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου. Μάλιστα, λόγω των χτυπημάτων που δέχθηκε, της έγινε σύσταση από τους γιατρούς να μεταβεί σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Ο λόγος της επίθεσης δεν έχει αποσαφηνιστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πρόκειται για ζήτημα ερωτικής αντιζηλίας.

Τη διερεύνηση του περιστατικού έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του Τμήματος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, χωρίς τα άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση να έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη.
Στράτος Λούβαρης
5 ΣΧΟΛΙΑ

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