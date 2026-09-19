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Οσμάν: Στον ΠΑΟΚ έχω την ευκαιρία να είμαι ηγέτης, ο πρόεδρος και ο προπονητής έδειξαν πόσο πολύ με θέλουν
Οσμάν: Στον ΠΑΟΚ έχω την ευκαιρία να είμαι ηγέτης, ο πρόεδρος και ο προπονητής έδειξαν πόσο πολύ με θέλουν
Ο Τούρκος σούπερσταρ του Δικέφαλου του Βορρά μίλησε για την επιλογή του να πάει στον ΠΑΟΚ, αλλά και τους στόχους που έχει με τη νέα του ομάδα
Μετά από μία καταπληκτική εμφάνιση του νέου σούπερσταρ της ομάδας και πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Τσέντι Όσμαν, ο οποίος πέτυχε 27 πόντους, και το buzzer beater τρίποντο του Φόστερ ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Παρτίζαν με 100-99 και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Εκεί ο Τούρκος ηγέτης του Δικέφαλου του Βορρά θα αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα και αρκετούς πρώην συμπαίκτες του. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Όσμαν μίλησε στα σερβικά ΜΜΕ για την απόφασή του να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ.
«Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι. Δεν ήταν εύκολο, αλλά μίλησα με τον προπονητή Τρινκιέρι, μίλησα με τον πρόεδρο και έδειξαν πραγματικά μια μεγάλη, μεγάλη επιθυμία για μένα και ότι με θέλουν σε αυτόν τον σύλλογο», τόνισε ο 31χρονος φόργουορντ. «Ο μεγαλύτερος στόχος τους είναι να βρεθούν στην Ευρωλίγκα, οπότε αυτό με προσέλκυσε πολύ. Συγκεκριμένα, έχω πολλή ελευθερία και έχω την ευκαιρία να είμαι ηγέτης στην ομάδα. Αυτό ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για μένα. Έδειξαν μεγάλη επιθυμία, οπότε αυτό επηρέασε πολύ και την απόφασή μου», ανέφερε.
Σχετικά με τους στόχους που έχει με τη νέα του ομάδα ο Όσμαν είπε: «Νομίζω ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε γι' αυτό. Φυσικά, ο στόχος μας είναι η νίκη, αλλά προχωράμε παιχνίδι με παιχνίδι. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας», τόνισε και πρόσθεσε για την τελευταία φάση του αγώνα με την Παρτίζαν και την πάσα του Καλάθη. Του είπα κι εγώ ότι έχει τρελαθεί. Δηλαδή, να βλέπεις τον Μάρκους, ότι είναι τόσο μόνος στη γωνία... Πραγματικά, δεν μπορεί κάθε πλέι μέικερ να το κάνει αυτό».
Πηγή: gazzeta.gr
Εκεί ο Τούρκος ηγέτης του Δικέφαλου του Βορρά θα αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα και αρκετούς πρώην συμπαίκτες του. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Όσμαν μίλησε στα σερβικά ΜΜΕ για την απόφασή του να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ.
«Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι. Δεν ήταν εύκολο, αλλά μίλησα με τον προπονητή Τρινκιέρι, μίλησα με τον πρόεδρο και έδειξαν πραγματικά μια μεγάλη, μεγάλη επιθυμία για μένα και ότι με θέλουν σε αυτόν τον σύλλογο», τόνισε ο 31χρονος φόργουορντ. «Ο μεγαλύτερος στόχος τους είναι να βρεθούν στην Ευρωλίγκα, οπότε αυτό με προσέλκυσε πολύ. Συγκεκριμένα, έχω πολλή ελευθερία και έχω την ευκαιρία να είμαι ηγέτης στην ομάδα. Αυτό ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για μένα. Έδειξαν μεγάλη επιθυμία, οπότε αυτό επηρέασε πολύ και την απόφασή μου», ανέφερε.
Σχετικά με τους στόχους που έχει με τη νέα του ομάδα ο Όσμαν είπε: «Νομίζω ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε γι' αυτό. Φυσικά, ο στόχος μας είναι η νίκη, αλλά προχωράμε παιχνίδι με παιχνίδι. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας», τόνισε και πρόσθεσε για την τελευταία φάση του αγώνα με την Παρτίζαν και την πάσα του Καλάθη. Του είπα κι εγώ ότι έχει τρελαθεί. Δηλαδή, να βλέπεις τον Μάρκους, ότι είναι τόσο μόνος στη γωνία... Πραγματικά, δεν μπορεί κάθε πλέι μέικερ να το κάνει αυτό».
Πηγή: gazzeta.gr
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