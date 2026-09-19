Ξανά στην Ελλάδα η Κλόντια Σίφερ: Οι φωτογραφίες με μπικίνι πάνω σε σκάφος
Ξανά στην Ελλάδα η Κλόντια Σίφερ: Οι φωτογραφίες με μπικίνι πάνω σε σκάφος
Το διάσημο μοντέλο από τη Γερμανία απολαμβάνει τις διακοπές της στη χώρα μας και μοιράζεται στιγμές της με τους εκατομμύρια followers της
Η Κλόντια Σίφερ ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα παγκοσμίως, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην Ελλάδα και το αποδεικνύει σχεδόν κάθε χρόνο. Η Γερμανίδα καλλονή επέστρεψε και φέτος στη χώρα μας, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις διακοπές της.
Η 56χρονη πλέον Σίφερ δημοσίευσε φωτογραφίες από την παραμονή της στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και στιγμιότυπα με
μπικίνι πάνω σε σκάφος, στα οποία αναδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Η εμφάνισή της, όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια και αποθεωτικά μηνύματα από τους followers της.
Αν και δεν αποκάλυψε τον ακριβή προορισμό όπου βρίσκεται, η Κλόντια Σίφερ επιστρέφει συχνά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η σχέση της με τη χώρα έχει εξελιχθεί σε μια σταθερή καλοκαιρινή συνήθεια, με την ίδια να επιλέγει ελληνικά τοπία για στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.
Πέρυσι, μάλιστα, είχε γιορτάσει στην Ελλάδα τα γενέθλιά της, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε επισκεφθεί τη Μεσσηνία και την Κορώνη. Σε προηγούμενη ανάρτησή της είχε χαρακτηρίσει τη χώρα μας «απλά πανέμορφη,
Η Κλόντια Σίφερ, που σημάδεψε τη χρυσή εποχή του μόντελινγκ τη δεκαετία του ’90 και παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της μόδας, συνεχίζει να δείχνει πως η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς.
Η 56χρονη πλέον Σίφερ δημοσίευσε φωτογραφίες από την παραμονή της στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και στιγμιότυπα με
μπικίνι πάνω σε σκάφος, στα οποία αναδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Η εμφάνισή της, όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια και αποθεωτικά μηνύματα από τους followers της.
Αν και δεν αποκάλυψε τον ακριβή προορισμό όπου βρίσκεται, η Κλόντια Σίφερ επιστρέφει συχνά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η σχέση της με τη χώρα έχει εξελιχθεί σε μια σταθερή καλοκαιρινή συνήθεια, με την ίδια να επιλέγει ελληνικά τοπία για στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.
Πέρυσι, μάλιστα, είχε γιορτάσει στην Ελλάδα τα γενέθλιά της, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε επισκεφθεί τη Μεσσηνία και την Κορώνη. Σε προηγούμενη ανάρτησή της είχε χαρακτηρίσει τη χώρα μας «απλά πανέμορφη,
Η Κλόντια Σίφερ, που σημάδεψε τη χρυσή εποχή του μόντελινγκ τη δεκαετία του ’90 και παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της μόδας, συνεχίζει να δείχνει πως η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς.
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