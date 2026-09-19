Συνελήφθη ο 26χρονος που χτύπησε με ρόπαλα την πρώην σύζυγό του και τον πατέρα της
Συνελήφθη ο 26χρονος που χτύπησε με ρόπαλα την πρώην σύζυγό του και τον πατέρα της
Σε βάρος του συλληφθέντα έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, βαριά σωματική βλάβη, απλή σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων
Στη σύλληψη του 26χρονου, ο οποίος τα ξημερώματα του προηγούμενου Σαββάτου (13/9) χτύπησε με ρόπαλα την 36χρονη πρώην σύζυγό του και τον πατέρα της, προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής (18/9) η Αστυνομία στον Πύργο.
Όπως αναφέρει το patrisnews, για την σύλληψή οργανώθηκε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., ενώ σημειώνεται πως σε βάρος του συλληφθέντα έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, βαριά σωματική βλάβη, απλή σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Σύμφωνα με τη καταγγελία που έκαναν στις Αρχές η 36χρονη και ο πατέρας της τις προηγούμενες ημέρες, ο 26χρονος με τον φίλο του μετέβησαν έξω από το σπίτι της πρώην συζύγου του με κουκούλες και κρατώντας ρόπαλα και προκάλεσαν φθορές στο αυτοκίνητό της. Μόλις η κοπέλα βγήκε έξω μαζί με τον πατέρα της για να δει τι συμβαίνει, δέχθηκαν απανωτά χτυπήματα με συνέπεια η 36χρονη να υποστεί κάταγμα στο χέρι και ο πατέρας της να τραυματιστεί στο κεφάλι. Ο πατέρας της, ωστόσο, κατάφερε να αποσπάσει την κουκούλα από το πρόσωπο του 26χρονου, και να τον αναγνωρίσει. Στη συνέχεια οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή.
Σημειώνεται ότι ο 26χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.
Όπως αναφέρει το patrisnews, για την σύλληψή οργανώθηκε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., ενώ σημειώνεται πως σε βάρος του συλληφθέντα έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, βαριά σωματική βλάβη, απλή σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Σύμφωνα με τη καταγγελία που έκαναν στις Αρχές η 36χρονη και ο πατέρας της τις προηγούμενες ημέρες, ο 26χρονος με τον φίλο του μετέβησαν έξω από το σπίτι της πρώην συζύγου του με κουκούλες και κρατώντας ρόπαλα και προκάλεσαν φθορές στο αυτοκίνητό της. Μόλις η κοπέλα βγήκε έξω μαζί με τον πατέρα της για να δει τι συμβαίνει, δέχθηκαν απανωτά χτυπήματα με συνέπεια η 36χρονη να υποστεί κάταγμα στο χέρι και ο πατέρας της να τραυματιστεί στο κεφάλι. Ο πατέρας της, ωστόσο, κατάφερε να αποσπάσει την κουκούλα από το πρόσωπο του 26χρονου, και να τον αναγνωρίσει. Στη συνέχεια οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή.
Σημειώνεται ότι ο 26χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.
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