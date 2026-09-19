Στο νοσοκομείο 64χρονη Ιταλίδα μετά από πτώση από βράχο στις Καβουρότρυπες Χακιδικής
Στο νοσοκομείο 64χρονη Ιταλίδα μετά από πτώση από βράχο στις Καβουρότρυπες Χακιδικής
Η γυναίκα χτύπησε στο κεφάλι και έπεσε στη θάλασσα
Στο κεφάλι τραυματίστηκε χθες στη Χαλκιδική μια 64χρονη Ιταλίδα, όταν γλίστρησε από βράχο στη θαλάσσια περιοχή «Καβουρότρυπες» κι έπεσε μέσα στη θάλασσα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά.
Στη συνέχεια, η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.
Στη συνέχεια, η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.
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