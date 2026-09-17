Βουλή: «Ναι» στην άρση ασυλίας Αβραμόπουλου και Κωνσταντοπούλου, τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών
Βουλή: «Ναι» στην άρση ασυλίας Αβραμόπουλου και Κωνσταντοπούλου, τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών
Με 175 ψήφους υπέρ ήρθη η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ στην περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου υπέρ ψήφισαν 264 βουλευτές
Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής, μετά τις ψηφοφορίες που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου.
Η ειδική ημερήσια διάταξη της Βουλής προέβλεπε τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα δύο αιτήματα, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τον Κανονισμό της Βουλής.
Στην ψηφοφορία που αφορούσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου συμμετείχαν συνολικά 265 βουλευτές. Υπέρ της άρσης της ασυλίας της ψήφισαν 175, ενώ 90 καταψήφισαν.
Το σχετικό αίτημα είχε φτάσει στη Βουλή μετά από έγκληση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για φερόμενες πράξεις εξύβρισης και συκοφαντικής δυσφήμισης κατ’ εξακολούθηση. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είχε ήδη εισηγηθεί κατά πλειοψηφία την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
Στην περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ψήφισαν συνολικά 266 βουλευτές. Υπέρ της άρσης της ασυλίας του τάχθηκαν 264, ενώ καταγράφηκαν δύο «παρών». Το αίτημα για τον πρώην επίτροπο και βουλευτή της ΝΔ συνδέεται με έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση Qatargate. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε καταθέσει υπόμνημα πριν από τη συζήτηση στην Ολομέλεια.
Η ειδική ημερήσια διάταξη της Βουλής προέβλεπε τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα δύο αιτήματα, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τον Κανονισμό της Βουλής.
Στην ψηφοφορία που αφορούσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου συμμετείχαν συνολικά 265 βουλευτές. Υπέρ της άρσης της ασυλίας της ψήφισαν 175, ενώ 90 καταψήφισαν.
Το σχετικό αίτημα είχε φτάσει στη Βουλή μετά από έγκληση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για φερόμενες πράξεις εξύβρισης και συκοφαντικής δυσφήμισης κατ’ εξακολούθηση. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είχε ήδη εισηγηθεί κατά πλειοψηφία την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
Στην περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ψήφισαν συνολικά 266 βουλευτές. Υπέρ της άρσης της ασυλίας του τάχθηκαν 264, ενώ καταγράφηκαν δύο «παρών». Το αίτημα για τον πρώην επίτροπο και βουλευτή της ΝΔ συνδέεται με έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση Qatargate. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε καταθέσει υπόμνημα πριν από τη συζήτηση στην Ολομέλεια.
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