ΑΑΔΕ: Παράταση έως την 1η Ιουλίου 2027 για την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας
ΑΑΔΕ: Παράταση έως την 1η Ιουλίου 2027 για την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας
Η παράταση δίνει χρόνο για την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και την προσαρμογή ιδιοκτητών και ενοικιαστών
Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου 2027 η εφαρμογή του μέτρου που προβλέπει ότι τα μισθώματα θα καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, δίνοντας περισσότερο χρόνο σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.
Η παράταση, με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, δόθηκε προκειμένου να ολοκληρωθεί η απαραίτητη τεχνική υποδομή για τη διασταύρωση των στοιχείων πληρωμών μεταξύ των αρμόδιων φορέων και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.
Η υποχρεωτική χρήση τραπεζικού λογαριασμού για την εξόφληση των ενοικίων δεν θα ενεργοποιηθεί τελικά από την αρχική ημερομηνία εφαρμογής, καθώς κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει επιπλέον χρόνος για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα.
Με το νέο πλαίσιο, οι πληρωμές των μισθωμάτων θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να υπάρχει πλήρης καταγραφή των συναλλαγών και δυνατότητα ηλεκτρονικών ελέγχων.
Η καθυστέρηση στην εφαρμογή συνδέεται κυρίως με την ανάγκη ολοκλήρωσης των διαδικασιών διασύνδεσης των δεδομένων, ώστε το σύστημα να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά και χωρίς προβλήματα κατά την έναρξή του.
Η παράταση αποσκοπεί επίσης στο να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους εκμισθωτές και τους μισθωτές να ενημερωθούν για τις νέες υποχρεώσεις και να προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις πληρωμές.
Με την πλήρη εφαρμογή του μέτρου, οι συναλλαγές που αφορούν τα ενοίκια θα αποκτήσουν μεγαλύτερο βαθμό διαφάνειας, ενώ θα διευκολύνονται οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των στοιχείων.
Η μετάβαση στις αποκλειστικά τραπεζικές πληρωμές αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση των ψηφιακών ελέγχων και τον περιορισμό των αδήλωτων συναλλαγών στην αγορά ακινήτων.
Η παράταση, με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, δόθηκε προκειμένου να ολοκληρωθεί η απαραίτητη τεχνική υποδομή για τη διασταύρωση των στοιχείων πληρωμών μεταξύ των αρμόδιων φορέων και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.
Η υποχρεωτική χρήση τραπεζικού λογαριασμού για την εξόφληση των ενοικίων δεν θα ενεργοποιηθεί τελικά από την αρχική ημερομηνία εφαρμογής, καθώς κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει επιπλέον χρόνος για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα.
Με το νέο πλαίσιο, οι πληρωμές των μισθωμάτων θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να υπάρχει πλήρης καταγραφή των συναλλαγών και δυνατότητα ηλεκτρονικών ελέγχων.
Η καθυστέρηση στην εφαρμογή συνδέεται κυρίως με την ανάγκη ολοκλήρωσης των διαδικασιών διασύνδεσης των δεδομένων, ώστε το σύστημα να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά και χωρίς προβλήματα κατά την έναρξή του.
Η παράταση αποσκοπεί επίσης στο να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους εκμισθωτές και τους μισθωτές να ενημερωθούν για τις νέες υποχρεώσεις και να προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις πληρωμές.
Με την πλήρη εφαρμογή του μέτρου, οι συναλλαγές που αφορούν τα ενοίκια θα αποκτήσουν μεγαλύτερο βαθμό διαφάνειας, ενώ θα διευκολύνονται οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των στοιχείων.
Η μετάβαση στις αποκλειστικά τραπεζικές πληρωμές αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση των ψηφιακών ελέγχων και τον περιορισμό των αδήλωτων συναλλαγών στην αγορά ακινήτων.
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