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Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 16χρονος που μαχαίρωσε τον 21χρονο στο κέντρο της πόλης
Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 16χρονος που μαχαίρωσε τον 21χρονο στο κέντρο της πόλης
Πρόκειται για ανήλικο με καταγωγή από την Συρία
Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 16χρονος που μαχαίρωσε τον 21χρονο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το απόγευμα της Τετάρτης.
Ο ανήλικος, με καταγωγή από την Αίγυπτο, συνελήφθη λίγη ώρα αφότου το θύμα εντοπίστηκε αιμόφυρτο από τους αστυνομικούς στην οδό Φιλίππου, απέναντι από τη Ρωμαϊκή Αγορά.
Ο άνδρας από τη Συρία, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και έφερε τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό.
Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Έπειτα από αναζητήσεις ο 16χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις 4 αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 3,3 γραμμαρίων.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των Νόμων περί όπλων και περί ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ο ανήλικος, με καταγωγή από την Αίγυπτο, συνελήφθη λίγη ώρα αφότου το θύμα εντοπίστηκε αιμόφυρτο από τους αστυνομικούς στην οδό Φιλίππου, απέναντι από τη Ρωμαϊκή Αγορά.
Ο άνδρας από τη Συρία, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και έφερε τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό.
Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Έπειτα από αναζητήσεις ο 16χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις 4 αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 3,3 γραμμαρίων.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των Νόμων περί όπλων και περί ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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