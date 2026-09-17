ΕΥΔΑΠ: Νερό με εφεδρείες στα νησιά – Το μοντέλο Σαχίνη για τις αφαλατώσεις

Μικρότερες μονάδες που θα λειτουργούν όλο τον χρόνο και θα δημιουργούν αποθέματα, αντί για μεγάλες αφαλατώσεις της θερινής αιχμής. Στο επίκεντρο και η συμφωνία ΕΥΑΘ–ΕΤΕπ για έργα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική