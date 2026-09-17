ΕΥΔΑΠ: Νερό με εφεδρείες στα νησιά – Το μοντέλο Σαχίνη για τις αφαλατώσεις
ΕΥΔΑΠ: Νερό με εφεδρείες στα νησιά – Το μοντέλο Σαχίνη για τις αφαλατώσεις
Μικρότερες μονάδες που θα λειτουργούν όλο τον χρόνο και θα δημιουργούν αποθέματα, αντί για μεγάλες αφαλατώσεις της θερινής αιχμής. Στο επίκεντρο και η συμφωνία ΕΥΑΘ–ΕΤΕπ για έργα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική
Μικρότερες μονάδες αφαλάτωσης με μόνιμη λειτουργία, αποθήκευση νερού και εφεδρείες για τις περιόδους αυξημένης ζήτησης ή τις τεχνικές βλάβες προτείνει η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στα άνυδρα νησιά.
Η χθεσινή παρέμβαση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Χάρη Σαχίνη, μεταφέρει τη συζήτηση πέρα από το μοντέλο των μεγάλων μονάδων που κατασκευάζονται για να καλύψουν κυρίως την θερινή τουριστική ζήτηση.
Η πρόταση είναι απλή στη σύλληψή της αλλά απαιτητική στην εφαρμογή της: αντί μια μονάδα να λειτουργεί εντατικά μόνο για δύο ή τρεις μήνες, να εξετάζεται η εγκατάσταση μικρότερης αφαλάτωσης που θα παράγει νερό όλο τον χρόνο. Οι ποσότητες που δεν καταναλώνονται άμεσα θα αποθηκεύονται, ώστε το νησί να διαθέτει αποθέματα όταν η κατανάλωση κορυφώνεται ή όταν προκύπτει βλάβη στην κύρια υποδομή.
Διαβάστε περισσότερα στo newmoney.gr
Η χθεσινή παρέμβαση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Χάρη Σαχίνη, μεταφέρει τη συζήτηση πέρα από το μοντέλο των μεγάλων μονάδων που κατασκευάζονται για να καλύψουν κυρίως την θερινή τουριστική ζήτηση.
Η πρόταση είναι απλή στη σύλληψή της αλλά απαιτητική στην εφαρμογή της: αντί μια μονάδα να λειτουργεί εντατικά μόνο για δύο ή τρεις μήνες, να εξετάζεται η εγκατάσταση μικρότερης αφαλάτωσης που θα παράγει νερό όλο τον χρόνο. Οι ποσότητες που δεν καταναλώνονται άμεσα θα αποθηκεύονται, ώστε το νησί να διαθέτει αποθέματα όταν η κατανάλωση κορυφώνεται ή όταν προκύπτει βλάβη στην κύρια υποδομή.
Διαβάστε περισσότερα στo newmoney.gr
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