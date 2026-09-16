Συνταγματική Αναθεώρηση: Πέρασαν οι προτάσεις της ΝΔ, οι ψήφοι ανά άρθρο

Οι 33 προτάσεις που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσαν από 158 έως 161 θετικές ψήφους που σημαίνει ότι για την αναθεώρηση τους θα απαιτηθούν τουλάχιστον 180 «υπέρ» στην επόμενη Βουλή





Οι 33 προτάσεις που κατέθεσε η



Το αποτέλεσμα της δεύτερης ψηφοφορίας που διεξήχθη στο απόγευμα της Τετάρτης στην Ολομέλεια της Βουλής έχει ως εξής:







Άρθρο 5 ή άρθρο 5Α ή νέο άρθρο 5Β



- Η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει







Άρθρα 14, 15



- Διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και αφαίρεση λεπτομερειακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα.



Κλείσιμο



Ναι 160 , Όχι 95, παρών 38



Άρθρο 16



- Κρατική μέριμνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας.



Με την ψήφο της κυβερνητικής πλειοψηφίας εγκρίθηκαν όπως αναμενόταν οι προτάσεις για την Αναθεώρηση του Συντάγματος καθώς σύσσωμη η αντιπολίτευση επέλεξε να μην στηρίξει κρίσιμες τροποποιήσεις όπως η κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών της Βουλής και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων.Οιπου κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσαν από 158 έως 161 θετικές ψήφους που σημαίνει ότι για την αναθεώρηση τους θα απαιτηθούν τουλάχιστον 180 «υπέρ» στην επόμενη Βουλή.Συνολικά ψήφισαν συνολικά 293 βουλευτές.Άρθρο 5 ή άρθρο 5Α ή νέο άρθρο 5Β- Η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρειΝαι 161, Όχι 95, παρών 37Άρθρα 14, 15- Διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και αφαίρεση λεπτομερειακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα.- Προστασία του δημοσιογράφου και έναντι του εργοδότη του.Ναι 160 , Όχι 95, παρών 38Άρθρο 16- Κρατική μέριμνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας.

- Προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους.



- Δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που μπορεί να έχουν δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση, υπό την εποπτεία του Κράτους και υπό τον όρο διασφάλισης υψηλού επιπέδου των παρεχομένων σπουδών.



Ναι 160, Όχι 95, παρών 38



Άρθρο 17



- Προστασία όχι μόνο της ιδιοκτησίας, αλλά της περιουσίας.



- Αποζημίωση για περιορισμό χρήσης χωρίς απαλλοτρίωση.



- Δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης (δυναμική πολεοδομία).



- Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς.



Ναι 161, Όχι 95, παρών 37



Άρθρο 21



- Κρατική μέριμνα για προσιτή στέγη.



- Λήψη υπόψη διαγενεακής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης κατά τον σχεδιασμό των δημοσίων πολιτικών.



Ναι 161, Όχι 95, παρών 37



Άρθρο 24: Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την κατοχύρωση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε κάθε κρατική παρέμβαση και την προστασία των ζώων.



Ναι 158, Όχι 95, παρών 40



Άρθρο 29



- Τα κόμματα λαμβάνουν υπ΄όψιν αρχές δημοκρατικής λειτουργίας.



- Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πολιτικού κόμματος.



- Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 100 ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής του πολιτικού κόμματος στις εκλογές.



ΝΑΙ 158, ΟΧΙ 98, παρών 37



Άρθρο 30 παρ. 1, 5



- Μια εξαετής θητεία του Προέδρου της ΔημοκρατίαςΑρ 30 παρ1 ΝΑΙ 158, όχι 134, παρών 1



ΝΑΙ 158, ΟΧΙ 133, παρών 2



Άρθρο 41 παρ. 2, 5



- Κατάργηση διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας.



- Διάλυση με πρόταση της Κυβέρνησης και απόφαση της Βουλής για ανανέωση της λαϊκής εντολής (αυτοδιάλυση Βουλής).



ΝΑΙ 159, ΟΧΙ 132, ΠΑΡΩΝ 2



Άρθρο 44 παρ. 2



- Εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας των δημοψηφισμάτων: Το ερώτημα πρέπει να διατυπώνεται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό για τους πολίτες. Μεταξύ της προκήρυξης και της διενέργειας του δημοψηφίσματος πρέπει να μεσολαβεί επαρκής χρόνος τουλάχιστον 20 ημερών.



ΝΑΙ 161, ΟΧΙ 96, παρών 36



Άρθρο 47 παρ. 3, 4



- Κατάργηση της δυνατότητας παροχής αμνηστίας για πολιτικά εγκλήματα.



ΝΑΙ 160 ΟΧΙ 132, παρών 1



Άρθρο 51 παρ. 4



- Δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της Επικράτειας.



ΝΑΙ 159, ΟΧΙ 97, παρών 37



Άρθρο 54, παρ 1, 3: Το εκλογικό σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει εύλογη αναλογικότητα και κυβερνησιμότητα της χώρας.



- Με νόμο μπορεί να προβλέπεται ότι η επικράτεια διαιρείται σε ελάσσονες και μείζονες περιφέρειες.



ΝΑΙ 158 , ΟΧΙ 135



Άρθρα 56, 57:



- Μεταφορά στον νόμο του λεπτομερειακού καταλόγου κωλυμάτων και ασυμβιβάστων. Καθιέρωση γενικών αρχών στο Σύνταγμα και εξουσιοδότηση νόμου για εφαρμογή από μεθεπόμενες εκλογές ή αμέσως με πλειοψηφία δύο τρίτων.



ΝΑΙ 159, ΟΧΙ 133, παρών 1



Άρθρο 60



- Θωράκιση θεσμικού ρόλου του βουλευτή κατά την άσκηση της νομοθετικής και ελεγκτικής του αρμοδιότητας και κατά την επικοινωνία με την εκλογική του περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής και αντίστοιχη υποχρέωση των μελών της Κυβέρνησης να ανταποκρίνονται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.



ΝΑΙ 161 ΟΧΙ 132



Άρθρο 73 παρ. 1



- Συνταγματική κατοχύρωση αρχών καλής νομοθέτησης: Επαρκούς προνομοθετικής διαβούλευσης, αξιολόγησης της εφαρμογής του νόμου και μέτρων κωδικοποίησης της νομοθεσίας.



ΝΑΙ 161 ΟΧΙ 132



Άρθρο 77 παρ. 3



- Δυνατότητα παραπομπής ζητημάτων αντισυνταγματικότητας του νόμου μετά την ψήφιση και πριν από τη δημοσίευσή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή τη Βουλή στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.



- Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να παραπέμπει έως ένα ψηφισμένο νομοσχέδιο ανά βουλευτική σύνοδο. Για την παραπομπή από τη Βουλή απαιτείται η κατάθεση αιτήματος της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών.



- Τα ψηφισμένα νομοσχέδια των άρθρων 51 και 54 παραπέμπονται υποχρεωτικά στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο πριν από τη δημοσίευσή τους.



Έως την έκδοση της απόφασης του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου κωλύεται η δημοσίευση του νόμου.



ΝΑΙ 160 ΟΧΙ 132, παρών 1



Άρθρο 78 παρ. 2, 6



- Φόρος ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος.



- Μπορεί να παρέχονται κίνητρα για σταθερό φορολογικό καθεστώς σε στρατηγικές για την εθνική οικονομία ιδιωτικές επενδύσεις.



ΝΑΙ 161, ΟΧΙ 132,



Άρθρο 79



- Ο προϋπολογισμός οφείλει να διασφαλίζει τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία.



- Υποχρέωση κατάθεσης και δημοσιότητας ετήσιου απολογισμού εκ μέρους φορέων που χρηματοδοτούνται, άμεσα ή έμμεσα, από τον κρατικό προϋπολογισμό.



ΝΑΙ 160 , όχι 132, παρ 1



Άρθρο 82



- Eτήσια έγκριση Ενιαίου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής του επόμενου έτους, το οποίο δημοσιοποιείται και συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής.



ΝΑΙ 159, όχι 132, παρών 2



Άρθρο 86



- Διενέργεια ανάκρισης, προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης από Εισαγγελέα Εφετών και πρόταση άσκησης δίωξης από ανώτατο δικαστικό όργανο.



- Κατάργηση της διαβίβασης των οποιωνδήποτε στοιχείων «αμελλητί» στη Βουλής, καθώς και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.



- Άσκηση δίωξης για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με απόφαση της Βουλής, με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, με ονομαστική ψηφοφορία.



ΝΑΙ 159 ΟΧΙ 96, παρών 38



Άρθρο 89



- Επιτρέπεται η ανάθεση ειδικών διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς με απόφαση της Βουλής, όπως ορίζει ο νόμος.



- Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τους με οποιαδήποτε ιδιότητα στην Κυβέρνηση ή η τοποθέτησή τους σε ανεξάρτητες αρχές για τρία τουλάχιστον χρόνια από την αφυπηρέτησή τους.



ΝΑΙ 160 ΟΧΙ 96, παρών 37



Άρθρο 90 παρ. 5



- Προαγωγές στις θέσεις των ανωτάτων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, από κατάλογο τριών δικαστών για κάθε θέση που προτείνονται από τις οικείες ολομέλειες.



ΝΑΙ 159, όχι 94, παρών 40



Άρθρο 97



- Κατάργηση της ειδικής πρόβλεψης ως προς την εκδίκαση των πολιτικών εγκλημάτων από μικτά ορκωτά δικαστήρια.Αρ 97 ΝΑΙ 158 ΟΧΙ 134 παρ 1



ΝΑΙ 159 ΟΧΙ 133 παρών 1



Άρθρο 100



- Πρόβλεψη της αρμοδιότητας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τον προληπτικό έλεγχο συνταγματικότητας για ψηφισμένο νομοσχέδιο κατά το άρθρο 77 παρ. 3.



- Απόφαση περί συνταγματικότητας ψηφισμένου νομοσχεδίου δεσμεύει όλα τα δικαστήρια κατά τον έλεγχο συνταγματικότητας.



- Συγκρότηση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από δύο συμβούλους της Επικρατείας και δύο αρεοπαγίτες, που ορίζονται ως μέλη με κλήρωση κάθε τρία χρόνια και από δύο τακτικούς καθηγητές νομικών μαθημάτων των νομικών σχολών των πανεπιστημίων της Χώρας, που ορίζονται ως μέλη με κλήρωση κάθε τρία χρόνια. Στο Δικαστήριο προεδρεύει ο αρχαιότερος από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.



ΝΑΙ 159 όχι 132, παρών 2



Άρθρο 101 παρ. 3, 5



- Κατάργηση τεκμηρίου αρμοδιότητας υπέρ αποκεντρωμένων διοικήσεων.



- Η εφαρμογή του αποκεντρωτικού συστήματος μπορεί να γίνει με ύπαρξη αποκεντρωμένης κρατικής δομής και/ή με ύπαρξη αποκεντρωμένων υπηρεσιών των υπουργείων και των λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα.



- Κρατική μέριμνα για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, ώστε να εξασφαλίζεται ίση πρόσβαση σε δημόσια αγαθά σε όλη την επικράτεια.



- Αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αξιοκρατίας. Συνταγματική κατοχύρωση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.



ΝΑΙ 159 ΟΧΙ 132, παρών 2



Άρθρο 101A



- Επιλογή Προέδρων και Μελών ανεξαρτήτων αρχών από κοινοβουλευτική επιτροπή από κατάλογο τριών υποψηφίων που προτείνονται από Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν ex officio ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο Πρόεδρος του συλλογικού οργάνου των δημοσίων πανεπιστημίων της χώρας και ο επικεφαλής του συλλογικού οργάνου που εκπροσωπεί τους ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού.



ΝΑΙ 158, ΟΧΙ 98, παρών 37



Άρθρο 102



- Νόμος καθορίζει τους βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι είναι έως δύο (2).



- Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να επιβάλλονται τοπικοί ή ειδικοί φόροι ή βάρη οποιασδήποτε φύσης (φορολογική αποκέντρωση)



- Οι προϋπολογισμοί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταρτίζονται μετά από επαρκή δημόσια διαβούλευση με τους κατοίκους των οικείων περιοχών και οφείλουν να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική ισορροπία.



- Οι πειθαρχικές ποινές αργίας/έκπτωσης στα αιρετά όργανα των ΟΤΑ επιβάλλονται με απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.



ΝΑΙ 160 ΟΧΙ 95, παρών 38



Άρθρο 103



- Υποχρέωση αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας, της επαγγελματικής ικανότητας και της αποδοτικότητας, με δυνατότητα συμμετοχής και του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.



- Η αξιολόγηση γίνεται αμφίδρομα, ήτοι και από τους υφισταμένους προς τους προϊσταμένους τους.



- Νόμος ορίζει τη διαδικασία της αξιολόγησης, τα κριτήρια, τις επιβραβεύσεις πέραν του βασικού μισθού που συνδέονται με τα προσόντα και την απόδοση και τις συνέπειες που αυτή μπορεί να επιφέρει, συμπεριλαμβανομένης της οριστικής παύσης, ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.



ΝΑΙ 161, ΟΧΙ 132



Άρθρο 118



- Μεταβατική διάταξη ως προς την εφαρμογή των αναθεωρημένων παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 30 ως προς τον ήδη υπηρετούντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αρ 108



ΝΑΙ 158, ΟΧΙ 134 παρών 1