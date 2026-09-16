Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Το κοινοβούλιο της Συρίας κατήργησε το Αντιτρομοκρατικό Δικαστήριο και ακύρωσε τις αποφάσεις του
Το κοινοβούλιο της Συρίας κατήργησε το Αντιτρομοκρατικό Δικαστήριο και ακύρωσε τις αποφάσεις του
Το Αντιτρομοκρατικό Δικαστήριο ιδρύθηκε το 2012, την εποχή που ο Μπασάρ αλ Άσαντ επιχειρούσε να καταπνίξει την εξέγερση εναντίον του καθεστώτος του
Το κοινοβούλιο της Συρίας υπερψήφισε σήμερα την πρόταση για την κατάργηση του αντιτρομοκρατικού δικαστηρίου που είχε συσταθεί επί των ημερών του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και έκρινε άκυρες τις αποφάσεις του, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση Al-Ikhbariya TV.
Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες νομοθετικές διατάξεις που υιοθετεί το νέο κοινοβούλιο.
Το Αντιτρομοκρατικό Δικαστήριο ιδρύθηκε το 2012, την εποχή που ο Άσαντ επιχειρούσε να καταπνίξει την εξέγερση εναντίον του καθεστώτος του. Χρησιμοποιήθηκε για να διωχθούν ποινικά χιλιάδες Σύροι, με κατηγορίες που σχετίζονταν με τρομοκρατικές ενέργειες.
Οι νέες αρχές της Συρίας θεωρούσαν ήδη «νεκρό» το δικαστήριο αυτό. Τον Ιούνιο του 2025 ο πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα με διάταγμά του απέλυσε 67 δικαστές που υπηρετούσαν στο «κατηργημένο Αντιτρομοκρατικό Δικαστήριο», όπως το είχε αποκαλέσει. Με τη συνταγματική διακήρυξή της, τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, η νέα κυβέρνηση δήλωνε ότι θα διαγραφούν οι συνέπειες από τις «άδικες αποφάσεις» που είχε λάβει το συγκεκριμένο δικαστήριο και, μεταξύ άλλων, θα επιστραφούν τα κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία.
Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έκρινε το 2024 ότι ο νόμος με τον οποίο ιδρύθηκε το δικαστήριο αυτό το 2012 δεν περιλάμβανε κρίσιμες εγγυήσεις για την αμεροληψία του και εξέφρασε ανησυχίες για αυθαίρετες κρατήσεις, βασανιστήρια ή κακομεταχείριση των κρατουμένων.
Η σημερινή ψηφοφορία είναι από τις πρώτες στις οποίες προχώρησε το νέο κοινοβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα για πρώτη φορά τον Ιούλιο. Τις προηγούμενες εβδομάδες, στις αρχικές συνεδριάσεις του, θέσπισε τον εσωτερικό κανονισμό του και όρισε τις επιτροπές του. Αυτήν την εβδομάδα είχε καλέσει σε ακρόαση των υπουργό Παιδείας Μοχάμαντ Αμπντούλ Ραχμάν Τάρκου για να παρουσιάσει την κατάσταση των σχολείων της χώρας ενώ αύριο ο υπουργός Ενέργειας θα δώσει εξηγήσεις για την απότομη αύξηση της τιμής των καυσίμων.
Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες νομοθετικές διατάξεις που υιοθετεί το νέο κοινοβούλιο.
Το Αντιτρομοκρατικό Δικαστήριο ιδρύθηκε το 2012, την εποχή που ο Άσαντ επιχειρούσε να καταπνίξει την εξέγερση εναντίον του καθεστώτος του. Χρησιμοποιήθηκε για να διωχθούν ποινικά χιλιάδες Σύροι, με κατηγορίες που σχετίζονταν με τρομοκρατικές ενέργειες.
Syria's parliament voted on Wednesday to abolish an Assad-era terrorism court and nullify the legal effects of its rulings, state-run Al-Ikhbariya TV reported.https://t.co/OWMmJzBGWY— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 16, 2026
Οι νέες αρχές της Συρίας θεωρούσαν ήδη «νεκρό» το δικαστήριο αυτό. Τον Ιούνιο του 2025 ο πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα με διάταγμά του απέλυσε 67 δικαστές που υπηρετούσαν στο «κατηργημένο Αντιτρομοκρατικό Δικαστήριο», όπως το είχε αποκαλέσει. Με τη συνταγματική διακήρυξή της, τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, η νέα κυβέρνηση δήλωνε ότι θα διαγραφούν οι συνέπειες από τις «άδικες αποφάσεις» που είχε λάβει το συγκεκριμένο δικαστήριο και, μεταξύ άλλων, θα επιστραφούν τα κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία.
Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έκρινε το 2024 ότι ο νόμος με τον οποίο ιδρύθηκε το δικαστήριο αυτό το 2012 δεν περιλάμβανε κρίσιμες εγγυήσεις για την αμεροληψία του και εξέφρασε ανησυχίες για αυθαίρετες κρατήσεις, βασανιστήρια ή κακομεταχείριση των κρατουμένων.
Η σημερινή ψηφοφορία είναι από τις πρώτες στις οποίες προχώρησε το νέο κοινοβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα για πρώτη φορά τον Ιούλιο. Τις προηγούμενες εβδομάδες, στις αρχικές συνεδριάσεις του, θέσπισε τον εσωτερικό κανονισμό του και όρισε τις επιτροπές του. Αυτήν την εβδομάδα είχε καλέσει σε ακρόαση των υπουργό Παιδείας Μοχάμαντ Αμπντούλ Ραχμάν Τάρκου για να παρουσιάσει την κατάσταση των σχολείων της χώρας ενώ αύριο ο υπουργός Ενέργειας θα δώσει εξηγήσεις για την απότομη αύξηση της τιμής των καυσίμων.
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