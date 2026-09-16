Παραδόθηκε στην Πολεμική Αεροπορία το 60ο F-16 Viper
ΕΛΛΑΔΑ
F16 Viper Πολεμική Αεροπορία Lockheed Martin ΕΑΒ

Παραδόθηκε στην Πολεμική Αεροπορία το 60ο F-16 Viper

Αυτή η παράδοση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των δύο τρίτων του προγράμματος εκσυγχρονισμού των ελληνικών F-16

Παραδόθηκε στην Πολεμική Αεροπορία το 60ο F-16 Viper
Η Lockheed Martin και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) παρέδωσαν σήμερα στην Πολεμική Αεροπορία το 60ό αεροσκάφος F-16 που αναβαθμίστηκε στη διαμόρφωση Viper (F-16V), σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη του προγράμματος εκσυγχρονισμού του ελληνικού στόλου F-16. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η παράδοση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των δύο τρίτων του προγράμματος εκσυγχρονισμού των ελληνικών F-16.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το F-16V παρέχει στους ιπταμένους της Πολεμικής Αεροπορίας πληρέστερη εικόνα της επιχειρησιακής κατάστασης και αυξημένες δυνατότητες διαλειτουργικότητας, επιτρέποντας ταχύτερη αξιολόγηση των δεδομένων και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων. Το αναβαθμισμένο αεροσκάφος διαθέτει το προηγμένο ραντάρ APG-83, με αυξημένες δυνατότητες εντοπισμού και παρακολούθησης στόχων σε μεγαλύτερες αποστάσεις, καθώς και προηγμένο υπολογιστή αποστολής και σύγχρονες οθόνες πιλοτηρίου.

«Κάθε παράδοση F-16V ενισχύει την αεράμυνα της Ελλάδας και αναβαθμίζει τη διαλειτουργικότητα με τις συμμαχικές δυνάμεις», δήλωσε ο Mike Shoemaker, Αντιπρόεδρος του Integrated Fighter Group της Lockheed Martin, υπογραμμίζοντας ότι «το F-16 θα παραμείνει βασικός πυλώνας της ελληνικής αεροπορικής ισχύος για τις επόμενες δεκαετίες, καθώς η Πολεμική Αεροπορία οικοδομεί μια πιο ολοκληρωμένη δύναμη για το μέλλον».

Από την πλευρά του ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), Αλέξανδρος Διακόπουλος, δήλωσε ότι «με την παράδοση του 60ού F-16 Viper, το πρόγραμμα έχει πλέον ξεπεράσει τα δύο τρίτα της υλοποίησής του. Η ΕΑΒ συνεχίζει με προσήλωση στο χρονοδιάγραμμα και στις απαιτήσεις του προγράμματος, με στόχο την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση ενός έργου κρίσιμης σημασίας για την Πολεμική Αεροπορία».

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι οι εργασίες εκσυγχρονισμού συνεχίζονται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα, με τη Lockheed Martin να παρέχει υποστήριξη στους τομείς της μηχανικής, της ολοκλήρωσης συστημάτων και της τεχνικής υποστήριξης, μέσω εξειδικευμένων ομάδων στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επισημαίνεται, ακόμη, ότι επιπλέον αεροσκάφη βρίσκονται σε διάφορα στάδια αναβάθμισης, με τις παραδόσεις να συνεχίζονται έως το 2027, ενισχύοντας περαιτέρω την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη διαλειτουργικότητα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης