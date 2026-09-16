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Η Ντέμι Μουρ εμφανίστηκε με νέο κοντό καρέ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, δείτε φωτογραφία
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Ντέμι Μουρ Μαλλιά Εβδομάδα Μόδας Νέας Υόρκης

Η Ντέμι Μουρ εμφανίστηκε με νέο κοντό καρέ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, δείτε φωτογραφία

Η 63χρονη ηθοποιός αποχωρίστηκε ξανά τα χαρακτηριστικά μακριά μαλλιά της

Η Ντέμι Μουρ εμφανίστηκε με νέο κοντό καρέ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, δείτε φωτογραφία
Ιωάννα Μαρίνου
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Μία νέα και διαφορετική εικόνα των μαλλιών της παρουσίασε η Ντέμι Μουρ, καθώς εμφανίστηκε με κοντό καρέ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, η 63χρονη ηθοποιός αποχωρίστηκε τα χαρακτηριστικά μακριά μαλλιά της, επιλέγοντας ένα πολύ πιο κοντό look, για το σόου του Thom Browne για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, στο Μανχάταν.

Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Μουρ διατήρησε τη χαρακτηριστική σκούρα απόχρωσή της, αναδεικνύοντας το πρόσωπό της με χωρίστρα στο πλάι. Το look της ολοκληρώθηκε με μεγάλα γυαλιά.

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@instyle

#DemiMoore ditched her signature inches for the flippy bob haircut that dominated the #Emmys2026 red carpet at @THOM BROWNE’s #NYFW show.

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Η Ντέμι Μουρ εμφανίστηκε με νέο κοντό καρέ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, δείτε φωτογραφία
Credits: Jason Howard/Bauer-Griffin/GC Images/Getty

Η νέα εμφάνισή της έρχεται έπειτα από μια σειρά εντυπωσιακών αλλαγών στα μαλλιά της τους τελευταίους μήνες. Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, τον Φεβρουάριο, η ηθοποιός παρουσίασε ένα καρέ σε wet look, στο σόου του Gucci για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026.

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Η Ντέμι Μουρ εμφανίστηκε με νέο κοντό καρέ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, δείτε φωτογραφία

«Ήθελα να δώσω στην Ντέμι ένα πολύ τολμηρό και πρωτοποριακό look για το σόου του καλλιτεχνικού διευθυντή του Gucci, Ντεμνά» είχε δηλώσει τότε ο hairstylist Δημήτρης Γιαννέτος.

Παρότι την άνοιξη η Ντέμι Μουρ επέστρεψε στα μακριά μαλλιά της, δεν άργησε να κάνει ξανά μία αλλαγή. Τον Μάιο, έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα του «La Bola Negra» στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, με ένα χτένισμα μέχρι τους ώμους και μπούκλες.

Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου
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