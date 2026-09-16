Γεωργιάδης: Ο κόσμος της Λάρισας θα έχει πλέον μια εμπειρία αντάξια ενός νοσοκομείου του 21ου αιώνα

Όπως υποστήριξε, «δεν έχει αλλάξει τίποτα» ως προς το ύψος της εισόδου. «Στα νέα ΤΕΠ, το ύψος που βλέπετε είναι το ύψος που υπήρχε, γιατί αυτό σχετίζεται με τη στατικότητα του κτιρίου. 'Αρα δεν αλλάζει με την ανακαίνιση», ανέφερε.Απαντώντας ειδικότερα στα σχετικά δημοσιεύματα, είπε ότι «όπως έμπαιναν τα ασθενοφόρα μέχρι σήμερα, έτσι θα μπαίνουν και τώρα», προσθέτοντας ότι έχει τοποθετηθεί ευκρινής σήμανση, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα.«Μπορεί να τύχει κάποιο ιδιωτικό ασθενοφόρο να έχει πρόβλημα πρόσβασης, αλλά μιλάμε για μια πολύ σπάνια περίπτωση. Το 99,9% μπαίνει όπως έμπαινε», ανέφερε.Κλείνοντας την αναφορά του στο θέμα, υποστήριξε ότι «όλη η φασαρία έγινε για να γίνει φασαρία κατά του Μητσοτάκη και του Γεωργιάδη» και πρόσθεσε: «Εδώ παραδίδουμε ένα από τα ωραιότερα ΤΕΠ.