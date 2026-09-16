Γεωργιάδης: Ο κόσμος της Λάρισας θα έχει πλέον μια εμπειρία αντάξια ενός νοσοκομείου του 21ου αιώνα
Γεωργιάδης: Ο κόσμος της Λάρισας θα έχει πλέον μια εμπειρία αντάξια ενός νοσοκομείου του 21ου αιώνα
«Τα νέα ΤΕΠ είναι ίσως τα ωραιότερα στην Ελλάδα» ανέφερε ο υπουργός Υγείας κατά τη διάρκεια των εγκαινίων
Στην αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και στη σημασία των νέων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων των νέων ΤΕΠ σήμερα το απόγευμα κα την διάρκεια της περιοδείας του.
Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε τα νέα ΤΕΠ «ίσως τα ωραιότερα στην Ελλάδα» και σημείωσε ότι η λειτουργία τους αλλάζει σημαντικά την εμπειρία των πολιτών που προσέρχονται στο νοσοκομείο.
«Ο κόσμος της Λάρισας που θα επισκέπτεται πλέον το νοσοκομείο αποκλείεται να μην καταλαβαίνει τη διαφορά», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «σε ένα νοσοκομείο τα ΤΕΠ είναι η καρδιά», καθώς, όπως εξήγησε, μεγάλο μέρος των ασθενών που προσέρχονται σε ένα νοσοκομείο εξυπηρετείται στα Επείγοντα.
Ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι οι πολίτες της Λάρισας θα έχουν πλέον «μια εμπειρία αντάξια ενός νοσοκομείου του 21ου αιώνα», υπογραμμίζοντας ότι το Γενικό Νοσοκομείο, παρά την παλαιότητά του, «εκσυγχρονίζεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα», ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα έργα.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο προσωπικό του νοσοκομείου, το οποίο, όπως είπε, τον έχει «καταπλήξει», κάνοντας λόγο για «φιλοπρόοδη και νεωτεριστική διάθεση» και για εφαρμογή καινοτόμων λύσεων.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμβολή του νοσοκομείου στην αντιμετώπιση μεγάλων κρίσεων που έπληξαν τη Θεσσαλία τα προηγούμενα χρόνια. «Το προσωπικό του νοσοκομείου τις αντιμετώπισε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τους χρωστούσαμε να κάνουμε έργα σε αυτό το νοσοκομείο και να τους δώσουμε την ευκαιρία να κάνουν τη δουλειά τους ακόμα καλύτερα», είπε.
Ο κ. Γεωργιάδης απέρριψε επίσης τη συζήτηση περί αντιπαράθεσης μεταξύ υποδομών και στελέχωσης. «Δεν είναι αντίπαλοι οι υποδομές και το προσωπικό, είναι σύμμαχοι. Κανείς ποτέ δεν είπε ότι μπορείς να κάνεις υποδομές χωρίς προσωπικό και να παρέχεις υγεία, αλλά και το καλύτερο προσωπικό δουλεύει καλύτερα σε καλές συνθήκες παρά σε κακές», σημείωσε.
Στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας απάντησε στην κριτική που είχε ασκηθεί το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την πρόσβαση των ασθενοφόρων στα νέα ΤΕΠ, χρησιμοποιώντας αιχμηρή γλώσσα και κάνοντας λόγο για «συμμορία της μιζέριας».
Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε τα νέα ΤΕΠ «ίσως τα ωραιότερα στην Ελλάδα» και σημείωσε ότι η λειτουργία τους αλλάζει σημαντικά την εμπειρία των πολιτών που προσέρχονται στο νοσοκομείο.
«Ο κόσμος της Λάρισας που θα επισκέπτεται πλέον το νοσοκομείο αποκλείεται να μην καταλαβαίνει τη διαφορά», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «σε ένα νοσοκομείο τα ΤΕΠ είναι η καρδιά», καθώς, όπως εξήγησε, μεγάλο μέρος των ασθενών που προσέρχονται σε ένα νοσοκομείο εξυπηρετείται στα Επείγοντα.
Ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι οι πολίτες της Λάρισας θα έχουν πλέον «μια εμπειρία αντάξια ενός νοσοκομείου του 21ου αιώνα», υπογραμμίζοντας ότι το Γενικό Νοσοκομείο, παρά την παλαιότητά του, «εκσυγχρονίζεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα», ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα έργα.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο προσωπικό του νοσοκομείου, το οποίο, όπως είπε, τον έχει «καταπλήξει», κάνοντας λόγο για «φιλοπρόοδη και νεωτεριστική διάθεση» και για εφαρμογή καινοτόμων λύσεων.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμβολή του νοσοκομείου στην αντιμετώπιση μεγάλων κρίσεων που έπληξαν τη Θεσσαλία τα προηγούμενα χρόνια. «Το προσωπικό του νοσοκομείου τις αντιμετώπισε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τους χρωστούσαμε να κάνουμε έργα σε αυτό το νοσοκομείο και να τους δώσουμε την ευκαιρία να κάνουν τη δουλειά τους ακόμα καλύτερα», είπε.
Ο κ. Γεωργιάδης απέρριψε επίσης τη συζήτηση περί αντιπαράθεσης μεταξύ υποδομών και στελέχωσης. «Δεν είναι αντίπαλοι οι υποδομές και το προσωπικό, είναι σύμμαχοι. Κανείς ποτέ δεν είπε ότι μπορείς να κάνεις υποδομές χωρίς προσωπικό και να παρέχεις υγεία, αλλά και το καλύτερο προσωπικό δουλεύει καλύτερα σε καλές συνθήκες παρά σε κακές», σημείωσε.
Στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας απάντησε στην κριτική που είχε ασκηθεί το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την πρόσβαση των ασθενοφόρων στα νέα ΤΕΠ, χρησιμοποιώντας αιχμηρή γλώσσα και κάνοντας λόγο για «συμμορία της μιζέριας».
Όπως υποστήριξε, «δεν έχει αλλάξει τίποτα» ως προς το ύψος της εισόδου. «Στα νέα ΤΕΠ, το ύψος που βλέπετε είναι το ύψος που υπήρχε, γιατί αυτό σχετίζεται με τη στατικότητα του κτιρίου. 'Αρα δεν αλλάζει με την ανακαίνιση», ανέφερε.
Απαντώντας ειδικότερα στα σχετικά δημοσιεύματα, είπε ότι «όπως έμπαιναν τα ασθενοφόρα μέχρι σήμερα, έτσι θα μπαίνουν και τώρα», προσθέτοντας ότι έχει τοποθετηθεί ευκρινής σήμανση, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα.
«Μπορεί να τύχει κάποιο ιδιωτικό ασθενοφόρο να έχει πρόβλημα πρόσβασης, αλλά μιλάμε για μια πολύ σπάνια περίπτωση. Το 99,9% μπαίνει όπως έμπαινε», ανέφερε.
Κλείνοντας την αναφορά του στο θέμα, υποστήριξε ότι «όλη η φασαρία έγινε για να γίνει φασαρία κατά του Μητσοτάκη και του Γεωργιάδη» και πρόσθεσε: «Εδώ παραδίδουμε ένα από τα ωραιότερα ΤΕΠ.
Απαντώντας ειδικότερα στα σχετικά δημοσιεύματα, είπε ότι «όπως έμπαιναν τα ασθενοφόρα μέχρι σήμερα, έτσι θα μπαίνουν και τώρα», προσθέτοντας ότι έχει τοποθετηθεί ευκρινής σήμανση, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα.
«Μπορεί να τύχει κάποιο ιδιωτικό ασθενοφόρο να έχει πρόβλημα πρόσβασης, αλλά μιλάμε για μια πολύ σπάνια περίπτωση. Το 99,9% μπαίνει όπως έμπαινε», ανέφερε.
Κλείνοντας την αναφορά του στο θέμα, υποστήριξε ότι «όλη η φασαρία έγινε για να γίνει φασαρία κατά του Μητσοτάκη και του Γεωργιάδη» και πρόσθεσε: «Εδώ παραδίδουμε ένα από τα ωραιότερα ΤΕΠ.
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