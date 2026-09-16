Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Το ανοιχτό παράθυρο των ελεύθερων και ποιοι είναι χωρίς ομάδα από την Ελλάδα
Το ανοιχτό παράθυρο των ελεύθερων και ποιοι είναι χωρίς ομάδα από την Ελλάδα
Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου οι ελληνικές ομάδες μπορούν να αποκτήσουν ελεύθερο ποδοσφαιριστή. Ποιοι έχουν μείνει χωρίς ομάδα κι ενώ πέρσι έπαιζαν στο ελληνικό πρωτάθλημα
Το βράδυ της Τρίτης (15/9) έκλεισε το μεταγραφικό παράθυρο για τις ελληνικές ομάδες. Ακόμα, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν κινήσεις από τα κλαμπ της χώρας μας. Το «παράθυρο» για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή θα είναι ανοιχτό έως τις 29 Σεπτεμβρίου.
Δηλαδή οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν παίκτη που δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο με κάποιο κλαμπ μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου. Ακόμη, πάντως υπάρχουν χωρίς ομάδα σημαντικά ονόματα που αγωνίστηκαν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Και Έλληνες με μεγάλη καριέρα μπορούμε να βρούμε στη λίστα, αλλά και ξένους παίκτες που έπαιξαν την περασμένη σεζόν στη χώρα μας και τώρα δεν έχουν ομάδα.
Αναλυτικά παίκτες που έπαιξαν στην Ελλάδα και παραμένουν ελεύθεροι είναι οι εξής:
Αμρ Ουάρντα (από Ηρακλή)
Ντέγιαν Λόβρεν (από ΠΑΟΚ)
Ρενάτο Σάντσες (από Παναθηναϊκό, άνηκε στην Παρί)
Μάριος Σοφιανός (από Πανσερραϊκό)
Τιερί Μουτίνιο (από ΑΕΛ)
Αλέξανδρος Πασχαλάκης (από Ολυμπιακό)
Ζαχαρίας Παπαδημητρίου (από Πανσερραϊκό)
Τομ φαν Βέερτ (από Ατρόμητο)
Αλεξάντερ Κάλενς (από ΑΕΚ)
Δηλαδή οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν παίκτη που δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο με κάποιο κλαμπ μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου. Ακόμη, πάντως υπάρχουν χωρίς ομάδα σημαντικά ονόματα που αγωνίστηκαν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Και Έλληνες με μεγάλη καριέρα μπορούμε να βρούμε στη λίστα, αλλά και ξένους παίκτες που έπαιξαν την περασμένη σεζόν στη χώρα μας και τώρα δεν έχουν ομάδα.
Αναλυτικά παίκτες που έπαιξαν στην Ελλάδα και παραμένουν ελεύθεροι είναι οι εξής:
Αμρ Ουάρντα (από Ηρακλή)
Ντέγιαν Λόβρεν (από ΠΑΟΚ)
Ρενάτο Σάντσες (από Παναθηναϊκό, άνηκε στην Παρί)
Μάριος Σοφιανός (από Πανσερραϊκό)
Τιερί Μουτίνιο (από ΑΕΛ)
Αλέξανδρος Πασχαλάκης (από Ολυμπιακό)
Ζαχαρίας Παπαδημητρίου (από Πανσερραϊκό)
Τομ φαν Βέερτ (από Ατρόμητο)
Αλεξάντερ Κάλενς (από ΑΕΚ)
Μανσούρ (από Ατρόμητο)
Σιστό (από ΑΕΛ)
Ρούμπεν Βέζο (από Ολυμπιακό)
Ίλια Βούκοτιτς (από ΟΦΗ)
Μιγκέλ Λουίς (από Παναιτωλικό)
Άγγελος Λιάσος (από Πανσερραϊκό)
Έντι Σαλσέδο (από ΟΦΗ)
Ρομπέρτο Περέιρα (από ΑΕΚ)
Σιστό (από ΑΕΛ)
Ρούμπεν Βέζο (από Ολυμπιακό)
Ίλια Βούκοτιτς (από ΟΦΗ)
Μιγκέλ Λουίς (από Παναιτωλικό)
Άγγελος Λιάσος (από Πανσερραϊκό)
Έντι Σαλσέδο (από ΟΦΗ)
Ρομπέρτο Περέιρα (από ΑΕΚ)
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