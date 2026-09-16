Το ανοιχτό παράθυρο των ελεύθερων και ποιοι είναι χωρίς ομάδα από την Ελλάδα

Κλείσιμο

Το βράδυ της Τρίτης (15/9) έκλεισε το μεταγραφικό παράθυρο για τις ελληνικές ομάδες. Ακόμα, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν κινήσεις από τα κλαμπ της χώρας μας. Το «παράθυρο» για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή θα είναι ανοιχτό έως τις 29 Σεπτεμβρίου.Δηλαδή οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν παίκτη που δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο με κάποιο κλαμπ μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου. Ακόμη, πάντως υπάρχουν χωρίς ομάδα σημαντικά ονόματα που αγωνίστηκαν στο ελληνικό πρωτάθλημα.Και Έλληνες με μεγάλη καριέρα μπορούμε να βρούμε στη λίστα, αλλά και ξένους παίκτες που έπαιξαν την περασμένη σεζόν στη χώρα μας και τώρα δεν έχουν ομάδα.Αμρ Ουάρντα (από Ηρακλή)Ντέγιαν Λόβρεν (από ΠΑΟΚ)Ρενάτο Σάντσες (από Παναθηναϊκό, άνηκε στην Παρί)Μάριος Σοφιανός (από Πανσερραϊκό)Τιερί Μουτίνιο (από ΑΕΛ)Αλέξανδρος Πασχαλάκης (από Ολυμπιακό)Ζαχαρίας Παπαδημητρίου (από Πανσερραϊκό)Τομ φαν Βέερτ (από Ατρόμητο)Αλεξάντερ Κάλενς (από ΑΕΚ)