Το βίντεο που δίχασε το Βέλγιο: Αστυνομικός έριξε χαστούκι σε γυναίκα με χειροπέδες που αντιστεκόταν στη σύλληψή της, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αστυνομικός Χαστούκι Βέλγιο Σύλληψη

Το βίντεο που δίχασε το Βέλγιο: Αστυνομικός έριξε χαστούκι σε γυναίκα με χειροπέδες που αντιστεκόταν στη σύλληψή της, δείτε βίντεο

Άλλοι επέκριναν τον αστυνομικό για υπερβολική χρήση βίας και άλλοι τον υπερασπίστηκαν ρίχνοντας ευθύνες στη γυναίκα για την αντίδρασή της

Το βίντεο που δίχασε το Βέλγιο: Αστυνομικός έριξε χαστούκι σε γυναίκα με χειροπέδες που αντιστεκόταν στη σύλληψή της, δείτε βίντεο
35 ΣΧΟΛΙΑ
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Βέλγιο το βίντεο στο οποίο ένας αστυνομικός χαστουκίζει στο πρόσωπο γυναίκα με χειροπέδες κατά τη διάρκεια της σύλληψής της.

Το βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στα social media, δείχνει τρεις αστυνομικούς να προσπαθούν να βάλουν τη γυναίκα σε ένα βαν. Όταν όμως η γυναίκα, η οποία φαίνεται να φορά χειροπέδες, αρνείται να μπει στο όχημα, ένας άνδρας αστυνομικός τη χαστουκίζει στο πρόσωπο πριν τη σπρώξει με τη βία μέσα στο βαν.



Το περιστατικό, που σημειώθηκε στον δήμο Νιβέλ της επαρχίας Βαλλονικού Βραβάντου, προκάλεσε πολλά επικριτικά σχόλια για τον αστυνομικό με αρκετούς να καταδικάζουν τη χρήση βίας εκ μέρους του.

«Η αστυνομία δεν έχει δικαίωμα να χαστουκίζει», σχολίασε ένας χρήστης στο X. Ένας άλλος έγραψε: «Αυτές ακριβώς οι συμπεριφορές είναι ο λόγος που η αστυνομία δεν χαίρει πλέον σεβασμού». «Η βελγική αστυνομία παραβιάζει τους νόμους της ΕΕ και τα ανθρώπινα δικαιώματα χτυπώντας πολίτες», έγραψε ένας τρίτος, ενώ ένας ακόμη πρόσθεσε: «Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό».

Ωστόσο, άλλοι χρήστες έσπευσαν να υπερασπιστούν τον αστυνομικό, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε άλλη επιλογή όταν η γυναίκα αντιστάθηκε. «Δεν μπορείς να διατηρήσεις την τάξη αν οι εγκληματίες δεν φοβούνται την αστυνομία... Δεν βλέπω τίποτα λάθος εδώ», έγραψε ένας χρήστης του X. Άλλος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε: «Της πέρασαν χειροπέδες, οπότε γιατί να αρνηθεί να μπει στο αυτοκίνητο μετά από αυτό; Ο στόχος είναι να προκαλέσει την αστυνομία, να δημιουργήσει βία και να μετατρέψει το άδικο σε δίκαιο — δεν υπάρχει άλλος σκοπός. Η αστυνομία έκανε το σωστό». «Η περιορισμένη χρήση βίας μου φαίνεται αποδεκτή», πρόσθεσε ένας ακόμη χρήστης του X.

Ο δήμαρχος της Νιβέλ, Μπερνάρ Ντε Ρο, δήλωσε ότι ξεκίνησε εσωτερική έρευνα, προσθέτοντας ότι αυτή θα ξεκαθαρίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
35 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Πού ταξίδεψαν οι Έλληνες το καλοκαίρι του 2026; Οι νέες τάσεις που «δείχνει» το συνάλλαγμα

Το δολάριο και η στερλίνα παραμένουν στις πρώτες θέσεις, η Ιαπωνία όμως κερδίζει εντυπωσιακά έδαφος. Τα στοιχεία της Capital Exchange αποτυπώνουν έναν ταξιδιωτικό χάρτη που φαίνεται να γίνεται όλο και πιο πολυσυλλεκτικός.

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης