Μπομπ Μάκι: Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής σε ηλικία 87 ετών, είχε ντύσει τη Σερ, την Τίνα Τέρνερ και άλλες μεγάλες σταρ
Μπομπ Μάκι: Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής σε ηλικία 87 ετών, είχε ντύσει τη Σερ, την Τίνα Τέρνερ και άλλες μεγάλες σταρ
Ο βραβευμένος με εννέα Emmy σχεδιαστής έγινε γνωστός για τις εμβληματικές δημιουργίες του για τη Σερ, την Κάρολ Μπερνέτ, την Μπάρμπρα Στρέιζαντ και άλλα διάσημα πρόσωπα
Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο θρυλικός σχεδιαστής, Μπομπ Μάκι, που έντυσε μερικές από τις μεγαλύτερες σταρ της παγκόσμιας σκηνής, μεταξύ των οποίων τη Σερ και την Τίνα Τέρνερ.
Σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Instagram τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η ομάδα του βραβευμένου με εννέα Emmy σχεδιαστή, έγραψε: «Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε την είδηση ότι ο κ. Μπομπ Μάκι έφυγε από τη ζωή σήμερα. Έζησε τα 87 χρόνια της ζωής του στο έπακρο, πραγματοποιώντας το όνειρό του να γίνει σχεδιαστής μόδας και κοστουμιών, το μόνο που ήθελε πάντα να κάνει. Η ιδιοφυΐα του και τα εξαιρετικά σχέδιά του θα ζουν για πάντα, συνεχίζοντας να χαρίζουν ομορφιά σε αυτόν τον κόσμο». Εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε στο People, ότι ο Μάκι πέθανε στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας από πνευμονία.
Δείτε την ανάρτηση
Ο Μάκι θεωρούνταν ένας από τους πιο γνωστούς σχεδιαστές κοστουμιών του Χόλιγουντ και έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τη μακροχρόνια συνεργασία του με τη Σερ. Στην πορεία της καριέρας του έντυσε δεκάδες σταρ, μεταξύ των οποίων η Κάρολ Μπερνέτ, η Τίνα Τέρνερ, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Νταϊάνα Ρος, η Λάιζα Μινέλι, η Αν-Μάργκρετ και η Μπέτι Μίντλερ.
Ο Μάκι γεννήθηκε το 1939 σε προάστιο του Λος Άντζελες. «Πάντα ήξερα τι ήθελα να κάνω», είχε δηλώσει στο People το 2021. «Αλλά κατάλαβα ότι είχα πρόβλημα όταν οι γονείς μου μου έκαναν δώρο ένα γάντι του μπέιζμπολ για τα Χριστούγεννα. Μετά, η καλή μου θεία μου χάρισε ένα σετ για κατασκευή κοσμημάτων. Έφτιαξα μερικά ζευγάρια σκουλαρίκια και αυτό ήταν» είχε προσθέσει.
Οι γονείς του χώρισαν όταν εκείνος ήταν δύο ετών και μεγάλωσε κυρίως με τους παππούδες του, οι οποίοι ενθάρρυναν την αγάπη του για την τέχνη. «Καθόμουν στην αίθουσα του κινηματογράφου απόλυτα μαγεμένος, βλέποντας την Μπέτι Γκρέιμπλ και τη Ρίτα Χέιγουορθ» είχε θυμηθεί σε συνέντευξή του στο ίδιο περιοδικό το 1994 και είχε προσθέσει: «Μετά πήγαινα σπίτι και σχεδίαζα αυτό που είχα δει».
Οι ικανότητές του στο σχέδιο του εξασφάλισαν μια θέση στον χώρο της ψυχαγωγίας, όπου δημιουργούσε σχέδια για σχεδιαστές κοστουμιών. Η μεγάλη ευκαιρία, όμως, ήρθε όταν η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μίτζι Γκέινορ του ανέθεσε να δημιουργήσει τα κοστούμια για το σόου της στο Λας Βέγκας. Αργότερα σχεδίασε τα κοστούμια για τις τηλεοπτικές εκπομπές της και κέρδισε Emmy για τα σόου της το 1976 και το 1978.
Μία από τις πρώτες μεγάλες δουλειές του Μάκι ήταν ως σχεδιαστής κοστουμιών στο «The Carol Burnett Show», το οποίο προβλήθηκε από το 1967 έως το 1978. «Ήταν ο καλύτερος» είχε δηλώσει η Κάρολ Μπερνέτ στο People το 2010.
Ο Μάκι γνώρισε για πρώτη φορά τη Σερ στα γυρίσματα της εκπομπής και σύντομα άρχισε να σχεδιάζει τα κοστούμια της. Αργότερα ανέλαβε τον σχεδιασμό των κοστουμιών για το «The Sonny & Cher Comedy Hour», το οποίο έκανε πρεμιέρα το 1971.
Σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Instagram τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η ομάδα του βραβευμένου με εννέα Emmy σχεδιαστή, έγραψε: «Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε την είδηση ότι ο κ. Μπομπ Μάκι έφυγε από τη ζωή σήμερα. Έζησε τα 87 χρόνια της ζωής του στο έπακρο, πραγματοποιώντας το όνειρό του να γίνει σχεδιαστής μόδας και κοστουμιών, το μόνο που ήθελε πάντα να κάνει. Η ιδιοφυΐα του και τα εξαιρετικά σχέδιά του θα ζουν για πάντα, συνεχίζοντας να χαρίζουν ομορφιά σε αυτόν τον κόσμο». Εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε στο People, ότι ο Μάκι πέθανε στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας από πνευμονία.
Δείτε την ανάρτηση
Ο Μάκι θεωρούνταν ένας από τους πιο γνωστούς σχεδιαστές κοστουμιών του Χόλιγουντ και έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τη μακροχρόνια συνεργασία του με τη Σερ. Στην πορεία της καριέρας του έντυσε δεκάδες σταρ, μεταξύ των οποίων η Κάρολ Μπερνέτ, η Τίνα Τέρνερ, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Νταϊάνα Ρος, η Λάιζα Μινέλι, η Αν-Μάργκρετ και η Μπέτι Μίντλερ.
Ο Μάκι γεννήθηκε το 1939 σε προάστιο του Λος Άντζελες. «Πάντα ήξερα τι ήθελα να κάνω», είχε δηλώσει στο People το 2021. «Αλλά κατάλαβα ότι είχα πρόβλημα όταν οι γονείς μου μου έκαναν δώρο ένα γάντι του μπέιζμπολ για τα Χριστούγεννα. Μετά, η καλή μου θεία μου χάρισε ένα σετ για κατασκευή κοσμημάτων. Έφτιαξα μερικά ζευγάρια σκουλαρίκια και αυτό ήταν» είχε προσθέσει.
Οι γονείς του χώρισαν όταν εκείνος ήταν δύο ετών και μεγάλωσε κυρίως με τους παππούδες του, οι οποίοι ενθάρρυναν την αγάπη του για την τέχνη. «Καθόμουν στην αίθουσα του κινηματογράφου απόλυτα μαγεμένος, βλέποντας την Μπέτι Γκρέιμπλ και τη Ρίτα Χέιγουορθ» είχε θυμηθεί σε συνέντευξή του στο ίδιο περιοδικό το 1994 και είχε προσθέσει: «Μετά πήγαινα σπίτι και σχεδίαζα αυτό που είχα δει».
Οι ικανότητές του στο σχέδιο του εξασφάλισαν μια θέση στον χώρο της ψυχαγωγίας, όπου δημιουργούσε σχέδια για σχεδιαστές κοστουμιών. Η μεγάλη ευκαιρία, όμως, ήρθε όταν η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μίτζι Γκέινορ του ανέθεσε να δημιουργήσει τα κοστούμια για το σόου της στο Λας Βέγκας. Αργότερα σχεδίασε τα κοστούμια για τις τηλεοπτικές εκπομπές της και κέρδισε Emmy για τα σόου της το 1976 και το 1978.
Μία από τις πρώτες μεγάλες δουλειές του Μάκι ήταν ως σχεδιαστής κοστουμιών στο «The Carol Burnett Show», το οποίο προβλήθηκε από το 1967 έως το 1978. «Ήταν ο καλύτερος» είχε δηλώσει η Κάρολ Μπερνέτ στο People το 2010.
Ο Μάκι γνώρισε για πρώτη φορά τη Σερ στα γυρίσματα της εκπομπής και σύντομα άρχισε να σχεδιάζει τα κοστούμια της. Αργότερα ανέλαβε τον σχεδιασμό των κοστουμιών για το «The Sonny & Cher Comedy Hour», το οποίο έκανε πρεμιέρα το 1971.
Η συνεργασία του με τη Σερ επηρέασε σημαντικά τη μόδα. «Κανείς δεν επιτρεπόταν να σχεδιάσει ούτε φόρεμα με halter λαιμόκοψη μέχρι που άρχισε να τα φοράει η Σερ στο “Sonny & Cher” τη δεκαετία του ’70 και ξαφνικά υπήρχαν στις συλλογές όλων» είχε πει ο Μάκι. «Και τότε τα κορίτσια άρχισαν να δείχνουν πολύ περισσότερο δέρμα απ’ όσο έπρεπε, επειδή η Σερ έδειχνε περισσότερο δέρμα απ’ όσο έπρεπε. Αλλά της πήγαινε» είχε προσθέσει.
Όπως εξηγούσε, ένα από τα βασικά στοιχεία για να αναδείξει κανείς τα εντυπωσιακά φορέματα που δημιουργούσε για την τραγουδίστρια του «If I Could Turn Back Time» ήταν το «χιούμορ». «Νομίζω επίσης ότι δεν πρέπει να φοβάσαι. Αν σε τρομάζει αυτό που φοράς, δεν πρόκειται να το υποστηρίξεις με τίποτα και δεν θα είσαι επιτυχημένος» είχε πει.
Το 1986, η Σερ απέδειξε τι εννοούσε, φορώντας στα Όσκαρ μία από τις πιο εκκεντρικές δημιουργίες που είχε σχεδιάσει ποτέ για εκείνη. Το αποκαλυπτικό φόρεμα, γεμάτο παγιέτες και υπερβολικές λεπτομέρειες, ολοκληρωνόταν με ένα τεράστιο φτερωτό ύφασμα. Ο ίδιος ο Μάκι, μάλιστα, αρχικά ήταν αντίθετος με την επιλογή της να το φορέσει.
«Εγώ είμαι πάντα ο συντηρητικός. Στην αρχή της είπα: “Δεν μπορείς να ντυθείς έτσι για να δώσεις σε κάποιον ένα βραβείο, θα τραβήξεις όλη την προσοχή από εκείνον”», είχε αναφέρει το 2019. «Και μου είπε: “Α, δεν θα τους πειράξει”. Και μετά εμφανίζεται και βρίσκεται στο εξώφυλλο κάθε εφημερίδας σε όλη τη χώρα. Ξέρει τι κάνει» είχε δηλώσει ο ίδιος. «Οι κριτικοί έλεγαν: “Λοιπόν, αυτό δεν είναι μόδα”», είχε θυμηθεί. «Και πράγματι, δεν είχε σκοπό να είναι μόδα. Ήθελε να το κάνει απλώς επειδή ήταν διασκεδαστικό».
Ο Μάκι ήταν υποψήφιος για Emmy 32 φορές και κέρδισε συνολικά εννέα βραβεία, για τη δουλειά του με τη Σερ, την Κάρολ Μπερνέτ και τη Νταϊάνα Ρος. Το 2002 εντάχθηκε στο Television Hall of Fame. Ήταν επίσης τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ για τη δουλειά του στις ταινίες «Lady Sings the Blues», «Funny Lady» και «Pennies From Heaven».
Ο Μάκι, ο οποίος σχεδίασε επίσης κοστούμια για το Μπρόντγουεϊ και εθνικές μουσικές περιοδείες, έλαβε τη μοναδική του υποψηφιότητα και νίκη στα βραβεία Tony για τη δουλειά του στο μιούζικαλ «The Cher Show» του 2018, που βασίστηκε στη ζωή της Σερ. Δημιούργησε περισσότερα από 450 κοστούμια για την παράσταση, στην οποία υπήρχε και ένας μυθοπλαστικός χαρακτήρας βασισμένος στον ίδιο τον Μάκι, ο οποίος παρουσίαζε ένα fashion show μέσα στην παράσταση.
Το 1960, ο Μάκι παντρεύτηκε τη ΛουΛου Πόρτερ και λίγο αργότερα απέκτησαν έναν γιο, τον Ρόμπιν. Χώρισαν το 1963. Ο Ρόμπιν αντιμετώπισε προβλήματα εθισμού στα ναρκωτικά, ενώ, αφού κατάφερε να απεξαρτηθεί, διαγνώστηκε με AIDS και πέθανε το 1993. Ο Μπομπ Μάκι αφήνει πίσω του την εγγονή του, Αλίσα Τάουνσεντ, τις δισέγγονές του, Κάιλα και Κίρα Τάουνσεντ, καθώς και την πρώην σύζυγό του, ΛουΛου Πόρτερ.
Φωτογραφίες: Shutterstock
Όπως εξηγούσε, ένα από τα βασικά στοιχεία για να αναδείξει κανείς τα εντυπωσιακά φορέματα που δημιουργούσε για την τραγουδίστρια του «If I Could Turn Back Time» ήταν το «χιούμορ». «Νομίζω επίσης ότι δεν πρέπει να φοβάσαι. Αν σε τρομάζει αυτό που φοράς, δεν πρόκειται να το υποστηρίξεις με τίποτα και δεν θα είσαι επιτυχημένος» είχε πει.
Το 1986, η Σερ απέδειξε τι εννοούσε, φορώντας στα Όσκαρ μία από τις πιο εκκεντρικές δημιουργίες που είχε σχεδιάσει ποτέ για εκείνη. Το αποκαλυπτικό φόρεμα, γεμάτο παγιέτες και υπερβολικές λεπτομέρειες, ολοκληρωνόταν με ένα τεράστιο φτερωτό ύφασμα. Ο ίδιος ο Μάκι, μάλιστα, αρχικά ήταν αντίθετος με την επιλογή της να το φορέσει.
«Εγώ είμαι πάντα ο συντηρητικός. Στην αρχή της είπα: “Δεν μπορείς να ντυθείς έτσι για να δώσεις σε κάποιον ένα βραβείο, θα τραβήξεις όλη την προσοχή από εκείνον”», είχε αναφέρει το 2019. «Και μου είπε: “Α, δεν θα τους πειράξει”. Και μετά εμφανίζεται και βρίσκεται στο εξώφυλλο κάθε εφημερίδας σε όλη τη χώρα. Ξέρει τι κάνει» είχε δηλώσει ο ίδιος. «Οι κριτικοί έλεγαν: “Λοιπόν, αυτό δεν είναι μόδα”», είχε θυμηθεί. «Και πράγματι, δεν είχε σκοπό να είναι μόδα. Ήθελε να το κάνει απλώς επειδή ήταν διασκεδαστικό».
Ο Μάκι ήταν υποψήφιος για Emmy 32 φορές και κέρδισε συνολικά εννέα βραβεία, για τη δουλειά του με τη Σερ, την Κάρολ Μπερνέτ και τη Νταϊάνα Ρος. Το 2002 εντάχθηκε στο Television Hall of Fame. Ήταν επίσης τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ για τη δουλειά του στις ταινίες «Lady Sings the Blues», «Funny Lady» και «Pennies From Heaven».
Ο Μάκι, ο οποίος σχεδίασε επίσης κοστούμια για το Μπρόντγουεϊ και εθνικές μουσικές περιοδείες, έλαβε τη μοναδική του υποψηφιότητα και νίκη στα βραβεία Tony για τη δουλειά του στο μιούζικαλ «The Cher Show» του 2018, που βασίστηκε στη ζωή της Σερ. Δημιούργησε περισσότερα από 450 κοστούμια για την παράσταση, στην οποία υπήρχε και ένας μυθοπλαστικός χαρακτήρας βασισμένος στον ίδιο τον Μάκι, ο οποίος παρουσίαζε ένα fashion show μέσα στην παράσταση.
Το 1960, ο Μάκι παντρεύτηκε τη ΛουΛου Πόρτερ και λίγο αργότερα απέκτησαν έναν γιο, τον Ρόμπιν. Χώρισαν το 1963. Ο Ρόμπιν αντιμετώπισε προβλήματα εθισμού στα ναρκωτικά, ενώ, αφού κατάφερε να απεξαρτηθεί, διαγνώστηκε με AIDS και πέθανε το 1993. Ο Μπομπ Μάκι αφήνει πίσω του την εγγονή του, Αλίσα Τάουνσεντ, τις δισέγγονές του, Κάιλα και Κίρα Τάουνσεντ, καθώς και την πρώην σύζυγό του, ΛουΛου Πόρτερ.
Φωτογραφίες: Shutterstock
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