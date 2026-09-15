Μπομπ Μάκι: Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής σε ηλικία 87 ετών, είχε ντύσει τη Σερ, την Τίνα Τέρνερ και άλλες μεγάλες σταρ

Η συνεργασία του με τη Σερ επηρέασε σημαντικά τη μόδα. «Κανείς δεν επιτρεπόταν να σχεδιάσει ούτε φόρεμα με halter λαιμόκοψη μέχρι που άρχισε να τα φοράει η Σερ στο “Sonny & Cher” τη δεκαετία του ’70 και ξαφνικά υπήρχαν στις συλλογές όλων» είχε πει ο Μάκι. «Και τότε τα κορίτσια άρχισαν να δείχνουν πολύ περισσότερο δέρμα απ’ όσο έπρεπε, επειδή η Σερ έδειχνε περισσότερο δέρμα απ’ όσο έπρεπε. Αλλά της πήγαινε» είχε προσθέσει.Όπως εξηγούσε, ένα από τα βασικά στοιχεία για να αναδείξει κανείς τα εντυπωσιακά φορέματα που δημιουργούσε για την τραγουδίστρια του «If I Could Turn Back Time» ήταν το «χιούμορ». «Νομίζω επίσης ότι δεν πρέπει να φοβάσαι. Αν σε τρομάζει αυτό που φοράς, δεν πρόκειται να το υποστηρίξεις με τίποτα και δεν θα είσαι επιτυχημένος» είχε πει.Το 1986, η Σερ απέδειξε τι εννοούσε, φορώντας στα Όσκαρ μία από τις πιο εκκεντρικές δημιουργίες που είχε σχεδιάσει ποτέ για εκείνη. Το αποκαλυπτικό φόρεμα, γεμάτο παγιέτες και υπερβολικές λεπτομέρειες, ολοκληρωνόταν με ένα τεράστιο φτερωτό ύφασμα. Ο ίδιος ο Μάκι, μάλιστα, αρχικά ήταν αντίθετος με την επιλογή της να το φορέσει.«Εγώ είμαι πάντα ο συντηρητικός. Στην αρχή της είπα: “Δεν μπορείς να ντυθείς έτσι για να δώσεις σε κάποιον ένα βραβείο, θα τραβήξεις όλη την προσοχή από εκείνον”», είχε αναφέρει το 2019. «Και μου είπε: “Α, δεν θα τους πειράξει”. Και μετά εμφανίζεται και βρίσκεται στο εξώφυλλο κάθε εφημερίδας σε όλη τη χώρα. Ξέρει τι κάνει» είχε δηλώσει ο ίδιος. «Οι κριτικοί έλεγαν: “Λοιπόν, αυτό δεν είναι μόδα”», είχε θυμηθεί. «Και πράγματι, δεν είχε σκοπό να είναι μόδα. Ήθελε να το κάνει απλώς επειδή ήταν διασκεδαστικό».Ο Μάκι ήταν υποψήφιος για Emmy 32 φορές και κέρδισε συνολικά εννέα βραβεία, για τη δουλειά του με τη Σερ, την Κάρολ Μπερνέτ και τη Νταϊάνα Ρος. Το 2002 εντάχθηκε στο Television Hall of Fame. Ήταν επίσης τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ για τη δουλειά του στις ταινίες «Lady Sings the Blues», «Funny Lady» και «Pennies From Heaven».Ο Μάκι, ο οποίος σχεδίασε επίσης κοστούμια για το Μπρόντγουεϊ και εθνικές μουσικές περιοδείες, έλαβε τη μοναδική του υποψηφιότητα και νίκη στα βραβεία Tony για τη δουλειά του στο μιούζικαλ «The Cher Show» του 2018, που βασίστηκε στη ζωή της Σερ. Δημιούργησε περισσότερα από 450 κοστούμια για την παράσταση, στην οποία υπήρχε και ένας μυθοπλαστικός χαρακτήρας βασισμένος στον ίδιο τον Μάκι, ο οποίος παρουσίαζε ένα fashion show μέσα στην παράσταση.Το 1960, ο Μάκι παντρεύτηκε τη ΛουΛου Πόρτερ και λίγο αργότερα απέκτησαν έναν γιο, τον Ρόμπιν. Χώρισαν το 1963. Ο Ρόμπιν αντιμετώπισε προβλήματα εθισμού στα ναρκωτικά, ενώ, αφού κατάφερε να απεξαρτηθεί, διαγνώστηκε με AIDS και πέθανε το 1993. Ο Μπομπ Μάκι αφήνει πίσω του την εγγονή του, Αλίσα Τάουνσεντ, τις δισέγγονές του, Κάιλα και Κίρα Τάουνσεντ, καθώς και την πρώην σύζυγό του, ΛουΛου Πόρτερ.: Shutterstock