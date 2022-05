Ο Μπομπ Μάκι που σχεδίασε το εμβληματικό φουστάνι της Μονρόε για την Καρντάσιαν: Ήταν ένα τεράστιο λάθος

Met Gala, φορώντας το εμβληματικό φουστάνι της Μέριλιν Μονρόε, όμως ο άνθρωπος που το σχεδίασε είναι κατηγορηματικός στο ότι δεν έπρεπε να το τολμήσει. Κιμ Καρντάσιαν θέλησε να ξεχωρίσει ακόμη μία φορά κατά τη διάρκεια του τελευταίου, φορώντας το εμβληματικό φουστάνι της Μέριλιν Μονρόε, όμως ο άνθρωπος που το σχεδίασε είναι κατηγορηματικός στο ότι δεν έπρεπε να το τολμήσει.

Σε μια νέα συνέντευξη, ο 82χρονος σχεδιαστής Μπομπ Μάκι, ερωτήθηκε για τη 41χρονη τηλεπερσόνα και επιχειρηματία που φόρεσε το ρούχο που σχεδίασε ο ίδιος μαζί με τον ενδυματολόγο

Ζαν Λουί, με τον δημοσιογράφο να λαμβάνει την απάντηση:

«Ήταν ένα τεράστιο λάθος».

Ο Μάκι έκανε το σχέδιο του φορέματος το 1962 όταν εργαζόταν ως βοηθός του Λουί και στη συνέχεια η θρυλική Μέριλιν το φόρεσε, τραγουδώντας το "Happy Birthday" στον πρόεδρο Κένεντι.

Κανείς δεν είχε φορέσει το φόρεμα από τότε, μέχρι που δανείστηκε στην Καρντάσιαν, προκειμένου να το φορέσει στο Met Gala .

«Η Μέριλιν ήταν θεά. Μια τρελή θεά, αλλά μια θεά. Ήταν απλά υπέροχη. Καμία δεν ποζάρει έτσι. Και έγινε για εκείνη. Σχεδιάστηκε για αυτήν. Καμία άλλη δεν έπρεπε να φανεί με αυτό το φόρεμα», δήλωσε στο

Marilyn Monroe Birthday Dress Designer Bob Mackie Calls Kim Kardashian Rewear a 'Big Mistake' https://t.co/TyvcNVcSnq — People (@people) May 17, 2022

Η Καρντάσιαν φόρεσε το ρούχο μόνο για λίγα λεπτά, μόνο και μόνο για να βγάλει φωτογραφίες και να περπατήσει τα σκαλιά του Met Gala . Στη συνέχεια έβαλε ένα αντίγραφο.



Οι αντιδράσεις για το περίφημο φουστάνι ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή που η Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί. Προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας και άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με τη ζωή της Μέριλιν Μονρόε την κατηγόρησαν ότι παραλίγο να «καταστρέψει ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Αμερικής».



Κάποιοι έκαναν λόγο για την «καλύτερη εμφάνισή της», με άλλους να διαφωνούν και να υποστηρίζουν πως «η Μέριλιν ήταν μία και η Κιμ έρχεται δεύτερη».









Οι απόψεις όμως, των ειδικών της μόδας, δεν έχουν να κάνουν με το πώς έδειχνε η Κιμ Καρντάσιαν μέσα στο φόρεμα αξίας 4,8 εκατ. δολαρίων, αλλά το πόσο επικίνδυνο ήταν το γεγονός ότι το φόρεσε, καθώς θα μπορούσε να καταστραφεί... από τον ιδρώτα της και μόνο.



Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο κομμάτι έχει συμπληρώσει σχεδόν 60 έτη. Μάλιστα, φυλάσσεται μέσα σε μία ειδική θήκη από μουσελίνα, σε συγκεκριμένη θερμοκρασία στο μουσείο «Ripley's Believe It Or Not», προκειμένου να προστατεύεται από τη φθορά των χρόνων.



Η Μισέλ Μόργκαν, η συγγραφέας των βιβλίων για τη ζωή της Μέριλιν Μονρόε δεν ενέκρινε ούτε εκείνη, την κίνηση της Κιμ. Όπως είπε στη New York Post, η ίδια δηλώνει «παντελώς απογοητευμένη» από το θέαμα της Καρντάσιαν μέσα στο φόρεμα της Μονρόε.



«Πραγματικά, απογοητεύτηκα που είδα αυτό το επικό, 60 ετών φόρεμα, να φοριέται σε μία δημόσια εμφάνιση. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να καταστραφεί με λίγο ιδρώτα ή make-up. Το ύφασμά του είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και προηγουμένως, προστατευόταν σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες, σε ειδικές θήκες. Και τώρα το βλέπουμε, όχι απλά να έχει φορεθεί, αλλά να "εκτίθεται" σχεδόν, σε ένα κόκκινο χαλί. Ένα περιβάλλον, όπου θα μπορούσε να είχε συμβεί το οτιδήποτε», είπε χαρακτηριστικά.









Ακόμα κι αν η Καρντάσιαν δήλωσε πως φόρεσε ειδικά γάντια για να αγγίξει το ύφασμά του, όταν το δοκίμασε και είχε «φρουρούς» που πρόσεχαν κάθε της κίνηση, η συγγραφέας της βιογραφίας της θρυλικής σταρ δεν έδειξε να καθησυχάζεται. «Μία μόνο στάλα ιδρώτα θα μπορούσε να καταστρέψει τα πάντα», δήλωσε.



Ο Σκοτ Φόρτνερ, ιστορικός και συλλέκτης αντικειμένων της Μέριλιν, συμφώνησε με την παραπάνω άποψη της συγγραφέως και δήλωσε στο People πως εξ' αρχής είχε ενστάσεις για τη συγκεκριμένη εμφάνιση.



«Το συγκεκριμένο φόρεμα είχε ραφτεί για τη Μέριλιν και μόνο, δεν χωράει σε κάποια άλλη. Σχεδιάστηκε από τον Ζεν Λούις, τον βραβευμένο με Όσκαρ σχεδιαστή. Εκείνος είχε σχεδιάσει τα κοστούμια της Μέριλιν για τις τελευταίες δύο ταινίες της, The Misfits και Something's Got to Give», δήλωσε.

