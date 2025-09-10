Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ εμφανίστηκε με φόρεμα που είχε βάλει η Σερ πριν από πενήντα χρόνια
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ εμφανίστηκε με φόρεμα που είχε βάλει η Σερ πριν από πενήντα χρόνια
Πρόκειται για μία vintage δημιουργία του Μπομπ Μάκι
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ φόρεσε μία vintage δημιουργία του Μπομπ Μάκι, την οποία είχε βάλει πριν από πενήντα χρόνια η Σερ.
Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου με το ιστορικό φόρεμα στο after-party των MTV Video Music Awards στη Νέα Υόρκη.
Το φόρεμα αποτελείται από εφαρμοστό μαύρο κορμάκι, ροζ και μπλε κρόσσια, στολισμένα με μικρά κρύσταλλα. Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε το look της με ασημένια ψηλοτάκουνα.
Το συγκεκριμένο ρούχο δημιουργήθηκε ειδικά για τη Σερ και μάλιστα είχε εμφανιστεί με αυτό τον Απρίλιο του 1975, όταν ερμήνευσε μαζί με την Τίνα Τέρνερ το «Shame, Shame, Shame» στην εκπομπή «The Cher Show». Η επιλογή φορέματος που έκανε η Κάρπεντερ ταίριαξε ιδανικά με το θέμα του πάρτι, που ήταν εμπνευσμένο από το θρυλικό Studio 54.
Δείτε εδώ την εμφάνισή της
Δείτε εδώ την εμφάνιση της Σερ με το ίδιο φόρεμα
Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικές φωτογραφίες από το πάρτι, ενώ στις περισσότερες ποζάρει με το φόρεμα της Σερ.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Κάρπεντερ δεν εμπνεύστηκε μόνο από τη Σερ όσον αφορά στις ενδυματολογικές της επιλογές, καθώς στην πρώτη τηλεοπτική ερμηνεία του νέου της single «Tears», η τραγουδίστρια θύμισε την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, φορώντας ένα τοπ με κρόσσια, ενώ χόρευε κάτω από τεχνητή βροχή. Η σκηνή θύμισε έντονα την περιοδεία «Dream Within a Dream» της Σπίαρς το 2001, όταν η ποπ σταρ τραγούδησε φορώντας αντίστοιχο τοπ του Μπομπ Μάκι, το οποίο πουλήθηκε φέτος σε δημοπρασία έναντι 78.000 δολαρίων.
Ήδη από τα περσινά MTV VMAs, η Κάρπεντερ είχε εντάξει τη Σπίαρς στο πρόγραμμά της, χρησιμοποιώντας την αφήγηση από το «Oops!… I Did It Again» πριν ανέβει στη σκηνή. Στο ίδιο event, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ είχε δείξει τον θαυμασμό της και για τη Μαντόνα, κάνοντας μία εμφάνιση με το φόρεμα του Μάκι, που η τραγουδίστρια είχε βάλει στα Όσκαρ του 1991.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Δείτε εδώ την εμφάνισή της
Sabrina Carpenter pays tribute to Cher by rocking vintage Bob Mackie gown the icon wore 50 years ago https://t.co/u702RMk9Co— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 10, 2025
Δείτε την ανάρτησή της
Sabrina Carpenter Strips Down to a Bedazzled Bra at the 2025 MTV VMAs and Nods to This Sexy 2001 Britney Spears Look https://t.co/2rejSzpMCE— People (@people) September 8, 2025
