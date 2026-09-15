Γιώργος Νταλάρας για Μαζωνάκη: Ο Γιωργάκης, ο συμπατριώτης μου από την Κοκκινιά έφυγε, καλή του ώρα
Γιώργος Νταλάρας για Μαζωνάκη: Ο Γιωργάκης, ο συμπατριώτης μου από την Κοκκινιά έφυγε, καλή του ώρα
Είδα με πόσο ενδιαφέρον και αγάπη περιβάλλει ο κόσμος αυτό το παιδί, δήλωσε ο τραγουδιστής
Το δικό του αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, τον «Γιωργάκη» και «συμπατριώτη» του από την Κοκκινιά, είπε ο Γιώργος Νταλάρας λίγες ώρες μετά την κηδεία του.
Το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, αφότου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του τραγουδιστή στη Νίκαια, ο Γιώργος Νταλάρας μίλησε για τον θάνατό του κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο, που ήταν αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο.
Σε βίντεο από την εμφάνισή του που προβλήθηκε στην εκπομπή «Σήμερα» ο τραγουδιστής μιλάει για τον «συμπατριώτη» του τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς και οι δύο κατάγονταν από την Νίκαια και αναφερόμενος στην παρουσία του κόσμου στο τελευταίο αντίο, είπε: «Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα συγκίνησης. Είδα με πόσο ενδιαφέρον και αγάπη περιβάλλει ο κόσμος αυτό το παιδί που έφυγε, τον Γιωργάκη, τον συμπατριώτη μου από την Κοκκινιά».
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Νταλάρας αναφέρθηκε και σε όσα, όπως τόνισε, προκάλεσαν την απώλεια του τραγουδιστή, επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρξει συζήτηση και διερεύνηση για τον θάνατό του: «Είναι πικρό και είναι και άθλιο το πίσω, και χρειάζεται να μιλήσουμε γι’ αυτό και να το μελετήσουμε. Καλή του ώρα».
Δείτε το βίντεο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς. Ο τραγουδιστής βρισκόταν στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι, την οποία επισκέφτηκε για να κάνει συνεδρία πλασμαφαίρεσης. Αφού υπέστη ανακοπή, στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ενώ η ταφή του έγινε στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών. Την προηγούμενη ημέρα, πραγματοποιήθηκε λαϊκή αγρυπνία, με συγγενείς, φίλους και θαυμαστές του τραγουδιστή να τον αποχαιρετούν.
Το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, αφότου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του τραγουδιστή στη Νίκαια, ο Γιώργος Νταλάρας μίλησε για τον θάνατό του κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο, που ήταν αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο.
Σε βίντεο από την εμφάνισή του που προβλήθηκε στην εκπομπή «Σήμερα» ο τραγουδιστής μιλάει για τον «συμπατριώτη» του τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς και οι δύο κατάγονταν από την Νίκαια και αναφερόμενος στην παρουσία του κόσμου στο τελευταίο αντίο, είπε: «Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα συγκίνησης. Είδα με πόσο ενδιαφέρον και αγάπη περιβάλλει ο κόσμος αυτό το παιδί που έφυγε, τον Γιωργάκη, τον συμπατριώτη μου από την Κοκκινιά».
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Νταλάρας αναφέρθηκε και σε όσα, όπως τόνισε, προκάλεσαν την απώλεια του τραγουδιστή, επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρξει συζήτηση και διερεύνηση για τον θάνατό του: «Είναι πικρό και είναι και άθλιο το πίσω, και χρειάζεται να μιλήσουμε γι’ αυτό και να το μελετήσουμε. Καλή του ώρα».
Δείτε το βίντεο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς. Ο τραγουδιστής βρισκόταν στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι, την οποία επισκέφτηκε για να κάνει συνεδρία πλασμαφαίρεσης. Αφού υπέστη ανακοπή, στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ενώ η ταφή του έγινε στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών. Την προηγούμενη ημέρα, πραγματοποιήθηκε λαϊκή αγρυπνία, με συγγενείς, φίλους και θαυμαστές του τραγουδιστή να τον αποχαιρετούν.
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