Σακίρα: Η εμφάνιση έκπληξη της Ντούα Λίπα στη συναυλία της, το τραγούδι που είπαν μαζί και τα εντυπωσιακά look τους
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Σακίρα Ντούα Λίπα Μαδρίτη Συναυλία

Σακίρα: Η εμφάνιση έκπληξη της Ντούα Λίπα στη συναυλία της, το τραγούδι που είπαν μαζί και τα εντυπωσιακά look τους

Οι δύο σταρ είπαν μαζί για πρώτη φορά το «Antología» στη Μαδρίτη - «Σήμερα δηλώνω και επίσημα θαυμάστριά σου» είπε η Σακίρα στη Λίπα

Σακίρα: Η εμφάνιση έκπληξη της Ντούα Λίπα στη συναυλία της, το τραγούδι που είπαν μαζί και τα εντυπωσιακά look τους
Ιωάννα Μαρίνου
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Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση είχαν η Σακίρα και η Ντούα Λίπα στη Μαδρίτη, όταν η Βρετανίδα τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή σε συναυλία της Κολομβιανής σταρ και ερμήνευσαν μαζί το «Antología».

Η εμφάνιση αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της 12ήμερης σειράς συναυλιών της Σακίρα στην ισπανική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran».

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, πριν υποδεχτεί τη Λίπα στη σκηνή, η Σακίρα μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για εκείνη. «Για μένα είναι τιμή και προνόμιο να τραγουδώ αυτό το τραγούδι, που σημαίνει τόσα πολλά για μένα, μαζί με αυτή τη γυναίκα που τη θαυμάζουν και την αγαπούν σε όλο τον κόσμο» δήλωσε και συμπλήρωσε: «Σήμερα, δηλώνω και επίσημα θαυμάστριά σου».

Δείτε βίντεο

Οι δύο τραγουδίστριες ερμήνευσαν μαζί το «Antología», ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Σακίρα από το άλμπουμ «Pies Descalzos» του 1995. Η Σακίρα εμφανίστηκε με μία εντυπωσιακή κόκκινη ολόσωμη φόρμα, ενώ η Λίπα επέλεξε για την περίσταση ένα μαύρο, ημιδιάφανο, αστραφτερό φόρεμα, με κοψίματα.

Μετά την εμφάνισή τους, οι δύο σταρ αγκαλιάστηκαν, με τη Σακίρα να εκφράζει ξανά τον ενθουσιασμό της: «Θεέ μου, θεέ μου, αυτό έλειπε από αυτή την περιοδεία».

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Η συγκεκριμένη στιγμή είχε ιδιαίτερη σημασία και για την Ντούα Λίπα, η οποία ερμήνευσε το «Antología» στα ισπανικά τον Νοέμβριο του 2025, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στην Μπογκοτά, στο πλαίσιο της «Radical Optimism Tour». Αυτή τη φορά, όμως, είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει το κομμάτι μαζί με την ίδια τη δημιουργό του.

Μετά τη συναυλία, η Ντούα Λίπα μοιράστηκε στα social media τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες τους από τη σκηνή. «Μια βραδιά στη Μαδρίτη με τη Σακίρα.  Σε ευχαριστώ που με κάλεσες να ανέβω στη σκηνή μαζί σου για να τραγουδήσουμε το “Antología”. Ένιωσα ότι εσύ, εγώ και το κοινό γίναμε ένα. Είμαι πολύ ευγνώμων που παίρνω μαζί μου μια τόσο όμορφη ανάμνηση» έγραψε στα ισπανικά.

Δείτε την ανάρτησή της


Σακίρα: Η εμφάνιση έκπληξη της Ντούα Λίπα στη συναυλία της, το τραγούδι που είπαν μαζί και τα εντυπωσιακά look τους
Σακίρα: Η εμφάνιση έκπληξη της Ντούα Λίπα στη συναυλία της, το τραγούδι που είπαν μαζί και τα εντυπωσιακά look τους
Σακίρα: Η εμφάνιση έκπληξη της Ντούα Λίπα στη συναυλία της, το τραγούδι που είπαν μαζί και τα εντυπωσιακά look τους
Σακίρα: Η εμφάνιση έκπληξη της Ντούα Λίπα στη συναυλία της, το τραγούδι που είπαν μαζί και τα εντυπωσιακά look τους
Σακίρα: Η εμφάνιση έκπληξη της Ντούα Λίπα στη συναυλία της, το τραγούδι που είπαν μαζί και τα εντυπωσιακά look τους

Από τη μεριά της και η Σακίρα έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, σημειώνοντας για τη μουσική του συνύπαρξη: «Χθες το βράδυ με την Ντούα Λίπα, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για πολλούς από εμάς».

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Η Σακίρα πραγματοποιεί από τις 18 Σεπτεμβρίου μια σειρά 12 συναυλιών στη Μαδρίτη, οι οποίες ολοκληρώνονται στις 11 Οκτωβρίου. Για τις εμφανίσεις της έχει δημιουργηθεί προσωρινός χώρος στο Iberdrola Music, με περίπου 55.000 θεατές να παρακολουθούν κάθε βραδιά. Καθώς οι συναυλίες προχωρούν, η Κολομβιανή τραγουδίστρια υποδέχεται στη σκηνή διαφορετικούς καλεσμένους, με την Ντούα Λίπα να αποτελεί μία από τις πιο αναπάντεχες παρουσίες.
Ιωάννα Μαρίνου
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