Σακίρα: Η εμφάνιση έκπληξη της Ντούα Λίπα στη συναυλία της, το τραγούδι που είπαν μαζί και τα εντυπωσιακά look τους

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Η Σακίρα πραγματοποιεί από τις 18 Σεπτεμβρίου μια σειρά 12 συναυλιών στη Μαδρίτη, οι οποίες ολοκληρώνονται στις 11 Οκτωβρίου. Για τις εμφανίσεις της έχει δημιουργηθεί προσωρινός χώρος στο Iberdrola Music, με περίπου 55.000 θεατές να παρακολουθούν κάθε βραδιά. Καθώς οι συναυλίες προχωρούν, η Κολομβιανή τραγουδίστρια υποδέχεται στη σκηνή διαφορετικούς καλεσμένους, με την Ντούα Λίπα να αποτελεί μία από τις πιο αναπάντεχες παρουσίες. Από τη μεριά της και η Σακίρα έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, σημειώνοντας για τη μουσική του συνύπαρξη: «Χθες το βράδυ με την Ντούα Λίπα, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για πολλούς από εμάς».Η Σακίρα πραγματοποιεί από τις 18 Σεπτεμβρίου μια σειρά 12 συναυλιών στη Μαδρίτη, οι οποίες ολοκληρώνονται στις 11 Οκτωβρίου. Για τις εμφανίσεις της έχει δημιουργηθεί προσωρινός χώρος στο Iberdrola Music, με περίπου 55.000 θεατές να παρακολουθούν κάθε βραδιά. Καθώς οι συναυλίες προχωρούν, η Κολομβιανή τραγουδίστρια υποδέχεται στη σκηνή διαφορετικούς καλεσμένους, με την Ντούα Λίπα να αποτελεί μία από τις πιο αναπάντεχες παρουσίες.

Μετά τη συναυλία, η Ντούα Λίπα μοιράστηκε στα social media τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες τους από τη σκηνή. «Μια βραδιά στη Μαδρίτη με τη Σακίρα. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες να ανέβω στη σκηνή μαζί σου για να τραγουδήσουμε το “Antología”. Ένιωσα ότι εσύ, εγώ και το κοινό γίναμε ένα. Είμαι πολύ ευγνώμων που παίρνω μαζί μου μια τόσο όμορφη ανάμνηση» έγραψε στα ισπανικά.