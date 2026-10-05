Σακίρα: Η εμφάνιση έκπληξη της Ντούα Λίπα στη συναυλία της, το τραγούδι που είπαν μαζί και τα εντυπωσιακά look τους
Οι δύο σταρ είπαν μαζί για πρώτη φορά το «Antología» στη Μαδρίτη - «Σήμερα δηλώνω και επίσημα θαυμάστριά σου» είπε η Σακίρα στη Λίπα
Η εμφάνιση αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της 12ήμερης σειράς συναυλιών της Σακίρα στην ισπανική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran».
Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, πριν υποδεχτεί τη Λίπα στη σκηνή, η Σακίρα μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για εκείνη. «Για μένα είναι τιμή και προνόμιο να τραγουδώ αυτό το τραγούδι, που σημαίνει τόσα πολλά για μένα, μαζί με αυτή τη γυναίκα που τη θαυμάζουν και την αγαπούν σε όλο τον κόσμο» δήλωσε και συμπλήρωσε: «Σήμερα, δηλώνω και επίσημα θαυμάστριά σου».
Δείτε βίντεο
LINDAS! 🥹 Shakira introduzindo Dua Lipa para a participação especial em “Antología” durante o seu show de hoje, em Madrid! 🇪🇸✨#LMYNLWorldTour pic.twitter.com/eV7R9Tt0vU— Central Dua Lipa Brasil (@dualipacentral_) October 3, 2026
📹 | @DUALIPA coming on stage at Shakira’s concert in Madrid tonight!— Dua Lipa Hungary (Fan) (@dlipahungary) October 3, 2026
“I’m your fan now, like always. Since I met you this afternoon, my god, I was so in awe with her humility, you’ve been so nice to all of us. If I was your friend before, now I’m like the president.” pic.twitter.com/WR2V6bXeoc
Μετά την εμφάνισή τους, οι δύο σταρ αγκαλιάστηκαν, με τη Σακίρα να εκφράζει ξανά τον ενθουσιασμό της: «Θεέ μου, θεέ μου, αυτό έλειπε από αυτή την περιοδεία».
Dua Lipa joined Shakira during her concert in Madrid on Saturday to perform "AntologÍa."— CONSEQUENCE (@consequence) October 5, 2026
🎥: Amazon Music pic.twitter.com/EK8uPGw1z4
Shakira brings out Dua Lipa to perform “Antología” at the Las Mujeres Ya No Lloran World Tour in Madrid. pic.twitter.com/FnuDmywjwU— Pop Crave (@PopCrave) October 4, 2026
Δείτε την ανάρτησή της
Από τη μεριά της και η Σακίρα έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, σημειώνοντας για τη μουσική του συνύπαρξη: «Χθες το βράδυ με την Ντούα Λίπα, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για πολλούς από εμάς».
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Η Σακίρα πραγματοποιεί από τις 18 Σεπτεμβρίου μια σειρά 12 συναυλιών στη Μαδρίτη, οι οποίες ολοκληρώνονται στις 11 Οκτωβρίου. Για τις εμφανίσεις της έχει δημιουργηθεί προσωρινός χώρος στο Iberdrola Music, με περίπου 55.000 θεατές να παρακολουθούν κάθε βραδιά. Καθώς οι συναυλίες προχωρούν, η Κολομβιανή τραγουδίστρια υποδέχεται στη σκηνή διαφορετικούς καλεσμένους, με την Ντούα Λίπα να αποτελεί μία από τις πιο αναπάντεχες παρουσίες.
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