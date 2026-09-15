Apon για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη: Έζησα τη στιγμή με απόλυτη ηρεμία και σεβασμό, μακριά από τα φώτα και τις δηλώσεις
Apon για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη: Έζησα τη στιγμή με απόλυτη ηρεμία και σεβασμό, μακριά από τα φώτα και τις δηλώσεις
Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο, ας τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και τραγούδια, σημείωσε ο καλλιτέχνης
Στην παρουσία του στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη και την επιλογή του να κρατήσει χαμηλούς τόνους αναφέρθηκε ο Apon, εξηγώντας πως έζησε τη στιγμή με απόλυτη ηρεμία και σεβασμό και προτίμησε να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις δηλώσεις.
Η κηδεία του καλλιτέχνη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, ενώ νωρίτερα η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Μεταξύ εκείνων που έδωσαν το «παρών» ήταν και ο Apon.
Με αφορμή την παρουσία του στο τελευταίο «αντίο» στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας, ο Apon έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, εξηγώντας πως θέλησε να αποχαιρετίσει τον τραγουδιστή χωρίς να βρίσκεται μπροστά στις κάμερες.
Όπως έγραψε: «Παρευρέθηκα σήμερα στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη για να αποχαιρετήσω έναν σπουδαίο Καλλιτέχνη, φίλο και συνεργάτη. Θέλοντας να ζήσω αυτή τη στιγμή με απόλυτη ηρεμία και σεβασμό, προτίμησα να μείνω μακριά από τα φώτα και τις δηλώσεις. Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο. Ας τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και τραγούδια».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Apon και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν τραγουδήσει μαζί σε ντουέτο το «Παιδί Της Νύχτας». Η συνεργασία τους επεκτάθηκε και στη σκηνή, στην «Ακτή Πειραιώς».
Η κηδεία του καλλιτέχνη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, ενώ νωρίτερα η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Μεταξύ εκείνων που έδωσαν το «παρών» ήταν και ο Apon.
Με αφορμή την παρουσία του στο τελευταίο «αντίο» στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας, ο Apon έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, εξηγώντας πως θέλησε να αποχαιρετίσει τον τραγουδιστή χωρίς να βρίσκεται μπροστά στις κάμερες.
Όπως έγραψε: «Παρευρέθηκα σήμερα στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη για να αποχαιρετήσω έναν σπουδαίο Καλλιτέχνη, φίλο και συνεργάτη. Θέλοντας να ζήσω αυτή τη στιγμή με απόλυτη ηρεμία και σεβασμό, προτίμησα να μείνω μακριά από τα φώτα και τις δηλώσεις. Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο. Ας τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και τραγούδια».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Apon και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν τραγουδήσει μαζί σε ντουέτο το «Παιδί Της Νύχτας». Η συνεργασία τους επεκτάθηκε και στη σκηνή, στην «Ακτή Πειραιώς».
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