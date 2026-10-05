Ο μικρότερος γιος του Γιάννη Πλούταρχου τραγούδησε «Φυσάει Πολύ» δίπλα στον Γιώργο Κακοσαίο, δείτε βίντεο
Ο μικρότερος γιος του Γιάννη Πλούταρχου τραγούδησε «Φυσάει Πολύ» δίπλα στον Γιώργο Κακοσαίο, δείτε βίντεο
Ο Κωνσταντίνος Κακοσαίος ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες του πατέρα του
Το «Φυσάει Πολύ» και άλλες επιτυχίες του πατέρα του, τραγούδησε ο μικρότερος γιος του Γιάννη Πλούταρχου, δίπλα στον Γιώργο Κακοσαίο.
Ο Κωνσταντίνος Κακοσαίος διασκέδασε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο αδερφός του. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, καταγράφηκε η στιγμή που ο Γιώργος Κακοσαίος κατέβηκε από τη σκηνή και έδωσε το μικρόφωνο στον αδερφό του.
Ο Κωνσταντίνος Κακοσαίος ερμήνευσε αρχικά το «Φυσάει Πολύ» του Γιάννη Πλούταρχου, ενώ παράλληλα του έριχναν λουλούδια. Στη συνέχεια, είπε το «Περνάς Καλά» και το «Καρδιά Μου Ήσουν Γυάλινη».
Δείτε βίντεο
Τον Δεκέμβριο είχε πει ξανά το «Φυσάει Πολύ» στο πλευρό του αδερφού του, ενώ στο παρελθόν είχε τραγουδήσει και σε μαγαζί όπου εμφανιζόταν ο πατέρας του, με τον Γιάννη Πλούταρχο να του δίνει και εκείνος το μικρόφωνο κάτω από τη σκηνή.
Ο Κωνσταντίνος Κακοσαίος διασκέδασε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο αδερφός του. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, καταγράφηκε η στιγμή που ο Γιώργος Κακοσαίος κατέβηκε από τη σκηνή και έδωσε το μικρόφωνο στον αδερφό του.
Ο Κωνσταντίνος Κακοσαίος ερμήνευσε αρχικά το «Φυσάει Πολύ» του Γιάννη Πλούταρχου, ενώ παράλληλα του έριχναν λουλούδια. Στη συνέχεια, είπε το «Περνάς Καλά» και το «Καρδιά Μου Ήσουν Γυάλινη».
Δείτε βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τον Δεκέμβριο είχε πει ξανά το «Φυσάει Πολύ» στο πλευρό του αδερφού του, ενώ στο παρελθόν είχε τραγουδήσει και σε μαγαζί όπου εμφανιζόταν ο πατέρας του, με τον Γιάννη Πλούταρχο να του δίνει και εκείνος το μικρόφωνο κάτω από τη σκηνή.
@_kakosaios
#greektiktok #tiktokgreece #fy #fypシ゚viral #foryoupage❤️❤️ @Giorgos Kakosaios♬ πρωτότυπος ήχος - _kakosaios
@john_rarris
@giannisploutarhos #πλουταρχος #γιαννηςπλουταρχος #viralvideos #fyy #foryoupagе♬ πρωτότυπος ήχος - john_rarris
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