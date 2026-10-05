Απαγόρευση συγκεντρώσεων και πορειών στην Αθήνα λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο

Σε απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και των μηχανοκίνητων πορειών σε τμήμα του κέντρου της Αθήνας προχωρά η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην ελληνική πρωτεύουσα.Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου.Το μέτρο αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.