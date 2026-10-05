Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Απαγόρευση συγκεντρώσεων και πορειών στην Αθήνα λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο
Απαγόρευση συγκεντρώσεων και πορειών στην Αθήνα λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο
Η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης
Σε απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και των μηχανοκίνητων πορειών σε τμήμα του κέντρου της Αθήνας προχωρά η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην ελληνική πρωτεύουσα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου.
Το μέτρο αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου.
Το μέτρο αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.
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