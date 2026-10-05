Γιώργος Σαμπάνης για Γιώργο Μαζωνάκη: Του έχω αφιερώσει 18 χρόνια από τη ζωή μου, θέλω να είναι καλά εκεί που είναι
Γιώργος Σαμπάνης για Γιώργο Μαζωνάκη: Του έχω αφιερώσει 18 χρόνια από τη ζωή μου, θέλω να είναι καλά εκεί που είναι
Θέλω να τον αγαπάμε και να τον έχουμε στην καρδιά μας μέσω της φωνής του, είπε ο τραγουδιστής
Στη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο Γιώργος Σαμπάνης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως του έχει αφιερώσει 18 χρόνια από τη ζωή του μέσω της συνεργασίας τους και πως θέλει «να είναι καλά εκεί που είναι».
Ο καλλιτέχνης πραγματοποίησε συναυλία στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας την Παρασκευής 2 Οκτωβρίου και μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε τη Δευτέρα, μίλησε μεταξύ άλλων για την απώλεια του τραγουδιστή και τη σχέση που τους συνέδεε.
Ο Γιώργος Σαμπάνης τόνισε, πως ο εκλιπών καλλιτέχνης υπήρξε βασικός συνεργάτης του για 18 χρόνια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως αυτό που επιθυμεί είναι να παραμένει ο Γιώργος Μαζωνάκης στη μνήμη του κόσμου μέσα από τη φωνή και την τέχνη του.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, στάθηκε σε όσα όπως δήλωσε, έχει αφιερώσει στον Γιώργο Μαζωνάκη όλα αυτά τα χρόνια: «Ο Γιώργος ήταν ο βασικός μου συνεργάτης 18 χρόνια τώρα. Δεν θέλω να πω κάτι. Θέλω να είναι καλά εκεί που είναι. Θέλω να τον αγαπάμε και να τον έχουμε στην καρδιά μας και στις ζωές μας, μέσω της φωνής του και της τέχνης του. Του έχω αφιερώσει 18 χρόνια από τη ζωή μου του Γιώργου και όλη μου τη μουσική. Η συναυλία είναι το λιγότερο που μπορώ να αφιερώσω στον Γιώργο. Του αφιερώνω και τη συναυλία και τη χρονιά και τον δίσκο, τι άλλο θες;».
Kατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Γιώργος Σαμπάνης έκανε μία συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ παράλληλα τραγούδησε το «Ώρες Μικρές», χορεύοντας υπό τους ήχους του κομματιού ζεϊμπέκικο.
Απευθυνόμενος στο κοινό, μίλησε για τη μακροχρόνια σχέση και συνεργασία τους, αποκαλύπτοντας πως αρχικά είχε σκεφτεί να μην ερμηνεύσει κανένα τραγούδι του. Ωστόσο, το γεγονός ότι η συναυλία πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια, τόπο όπου μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, τον έκανε να αλλάξει γνώμη και να επιλέξει τελικά να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα κάποια από τα κομμάτια του.
Όπως είπε: «Σε 18 χρόνια προλάβαμε και κάναμε μαζί 22 τραγούδια. Από τη μία, σκεφτόμουν να μην πω κανένα. Από την άλλη, σκεφτόμουν ότι εδώ δίπλα ήταν λίγο δύσκολο να μην πω κανένα. Οπότε θα πούμε μερικά για πάρτι του. Πρώτη και τελευταία φορά που θα τα πούμε όλα αυτά μαζί».
Ο καλλιτέχνης πραγματοποίησε συναυλία στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας την Παρασκευής 2 Οκτωβρίου και μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε τη Δευτέρα, μίλησε μεταξύ άλλων για την απώλεια του τραγουδιστή και τη σχέση που τους συνέδεε.
Ο Γιώργος Σαμπάνης τόνισε, πως ο εκλιπών καλλιτέχνης υπήρξε βασικός συνεργάτης του για 18 χρόνια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως αυτό που επιθυμεί είναι να παραμένει ο Γιώργος Μαζωνάκης στη μνήμη του κόσμου μέσα από τη φωνή και την τέχνη του.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, στάθηκε σε όσα όπως δήλωσε, έχει αφιερώσει στον Γιώργο Μαζωνάκη όλα αυτά τα χρόνια: «Ο Γιώργος ήταν ο βασικός μου συνεργάτης 18 χρόνια τώρα. Δεν θέλω να πω κάτι. Θέλω να είναι καλά εκεί που είναι. Θέλω να τον αγαπάμε και να τον έχουμε στην καρδιά μας και στις ζωές μας, μέσω της φωνής του και της τέχνης του. Του έχω αφιερώσει 18 χρόνια από τη ζωή μου του Γιώργου και όλη μου τη μουσική. Η συναυλία είναι το λιγότερο που μπορώ να αφιερώσω στον Γιώργο. Του αφιερώνω και τη συναυλία και τη χρονιά και τον δίσκο, τι άλλο θες;».
Kατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Γιώργος Σαμπάνης έκανε μία συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ παράλληλα τραγούδησε το «Ώρες Μικρές», χορεύοντας υπό τους ήχους του κομματιού ζεϊμπέκικο.
@xristinakotekidou
Όλη μέρα βροχή , στο τρίωρο της συναυλίας ο ουρανός καθαρός.. ❤️ 22 τραγούδια του έγραψε και όλα μοναδικά …. #mazonakis #sampanis #concert #october♬ πρωτότυπος ήχος - Xristina Kotekidou
Όπως είπε: «Σε 18 χρόνια προλάβαμε και κάναμε μαζί 22 τραγούδια. Από τη μία, σκεφτόμουν να μην πω κανένα. Από την άλλη, σκεφτόμουν ότι εδώ δίπλα ήταν λίγο δύσκολο να μην πω κανένα. Οπότε θα πούμε μερικά για πάρτι του. Πρώτη και τελευταία φορά που θα τα πούμε όλα αυτά μαζί».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα