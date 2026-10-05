Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
H Μελόνι έκανε αίτηση για να προστατέψει την πνευματική ιδιοκτησία της φωνής της από την τεχνητή νοημοσύνη
H Μελόνι έκανε αίτηση για να προστατέψει την πνευματική ιδιοκτησία της φωνής της από την τεχνητή νοημοσύνη
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας κατέθεσε ηχογράφηση με την φωνή της, διάρκειας τεσσάρων δευτερολέπτων, που λέει μόνο «είμαι η Τζόρτζια Μελόνι»
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να κατοχυρώσει την φωνή της και να την προστατέψει από παράνομη αναπαραγωγή, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
Την είδηση δημοσίευσε η εφημερίδα La Repubblica, η οποία πρόσθεσε ότι η Μελόνι κατέθεσε ηχογράφηση με την φωνή της, διάρκειας τεσσάρων δευτερολέπτων.
Στην σύντομη αυτή ηχογράφηση η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης λέει μόνο «είμαι η Τζόρτζια Μελόνι».
Είναι η πρώτη φορά που Ιταλίδα πολιτικός ζητά να καταχωρηθεί η φωνή της, ως «ασπίδα» την από ψευδείς αναπαραγωγές και μιμήσεις.
Την ίδια επιλογή έκαναν, πρόσφατα, η Ιταλίδα τραγουδίστρια Τζούζι Φερέρ και ο ηθοποιός και μεταγλωττιστής Λούκα Γουόρντ.
Την είδηση δημοσίευσε η εφημερίδα La Repubblica, η οποία πρόσθεσε ότι η Μελόνι κατέθεσε ηχογράφηση με την φωνή της, διάρκειας τεσσάρων δευτερολέπτων.
Στην σύντομη αυτή ηχογράφηση η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης λέει μόνο «είμαι η Τζόρτζια Μελόνι».
🔵"Io sono Giorgia Meloni". La presidente del Consiglio ha registrato un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'Ufficio dell'Ue per la proprietà intellettuale. Così intende tutelarsi da clonazione della voce tramite IA generativa. https://t.co/8rOXCdwoaW— Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 5, 2026
Είναι η πρώτη φορά που Ιταλίδα πολιτικός ζητά να καταχωρηθεί η φωνή της, ως «ασπίδα» την από ψευδείς αναπαραγωγές και μιμήσεις.
Την ίδια επιλογή έκαναν, πρόσφατα, η Ιταλίδα τραγουδίστρια Τζούζι Φερέρ και ο ηθοποιός και μεταγλωττιστής Λούκα Γουόρντ.
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