Ζόζεφιν: Δεν είναι σίγουρα στα όνειρά μου ο γάμος, δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή
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Ζόζεφιν Γάμος

Ζόζεφιν: Δεν είναι σίγουρα στα όνειρά μου ο γάμος, δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή

Φοράω κάτι δαχτυλίδια αλλά τα έχω αγοράσει μόνη μου, δεν είναι μπηχτή αυτό που λέω, είπε η τραγουδίστρια

Ζόζεφιν: Δεν είναι σίγουρα στα όνειρά μου ο γάμος, δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή
Ιωάννα Μαρίνου
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Στο ενδεχόμενο ενός γάμου αναφέρθηκε η Ζόζεφιν, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι στα όνειρά της και πως δεν την απασχολεί αυτή τη στιγμή.

Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, μιλώντας για την προσωπική της ζωή, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της κομματιού με τίτλο «Δαχτυλίδι».

Αρχικά, η Ζόζεφιν εστίασε στον τίτλο του τραγουδιού και στα δαχτυλίδια που φορούσε. «Φοράω κάτι δαχτυλίδια αλλά τα έχω αγοράσει μόνη μου» είπε αρχικά και συμπλήρωσε: «Δεν είναι μπηχτή αυτό που λέω. Ήθελα να έχουμε ένα χιουμοριστικό τραγούδι με ωραία διάθεση, και εγώ απλά το τραγουδάω».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε αν θα ήθελε κάποια στιγμή να παντρευτεί, με την ίδια να εξηγεί πως ο γάμος δεν αποτελεί αυτή την περίοδο προτεραιότητά της: «Κοίταξε να δεις, αυτά δεν είναι σίγουρα τα όνειρά μου. Δεν είναι κάτι που με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Αν έρθει, θα έρθει. Αν δεν έρθει, δεν θα έρθει».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
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