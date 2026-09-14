Βάνα Μπάρμπα: Η μητρότητα ήταν ο ρόλος της ζωής μου, ξεπερνούσε και το Όσκαρ ακόμα
Βάνα Μπάρμπα: Η μητρότητα ήταν ο ρόλος της ζωής μου, ξεπερνούσε και το Όσκαρ ακόμα
Η ηθοποιός εξήγησε ότι απουσίαζε πάνω από δέκα χρόνια από την τηλεόραση για ήθελε να αφοσιωθεί στην κόρη της
Τον λόγο πίσω από την τηλεοπτική απουσία της αποσαφήνισε η Βάνα Μπάρμπα. Μετά από 15 χρόνια αποχής, η ηθοποιός επιστρέφει, συμμετέχοντας στις «Μπλε Ώρες», τη νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Όπως εξήγησε, ήθελε να αφοσιωθεί στην ανατροφή της κόρης της. Άλλωστε όπως είπε, για εκείνη η μητρότητα είναι ο μεγαλύτερος ρόλος που ανέλαβε ποτέ.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Ήρθε κι έδεσε» της κυπριακής τηλεόρασης, η Βάνα Μπάρμπα ρωτήθηκε γιατί είχε πάρει την απόφαση να απέχει από την τηλεόραση πάνω από μία δεκαετία, με την ίδια να διευκρινίζει πως σχετιζόταν με το μεγάλωμα του παιδιού της.
«Δεκαπέντε χρόνια απουσίας. Γιατί; Γιατί έγινα μητέρα. Η μητρότητα ήταν ο ρόλος της ζωής μου. Ήταν ο μεγαλύτερος ρόλος. Ξεπερνούσε και το Όσκαρ ακόμα. Η μητρότητα είναι τόσο μεγάλο γιατί μαθαίνεις την αγάπη. Επειδή δεν είχα μια κανονική οικογένεια, ήθελα να μεγαλώσω το παιδί μου και να του δώσω τα πάντα. Την ερωτεύτηκα, όπως κάθε μητέρα. 'Ημουν εκεί, επάνω της. Και όταν πια είδα ότι η μικρή μου μεγάλωσε και άνοιξε τα φτερά της, ελευθερώθηκα και εγώ για να ανοίξω και τα δικά μου φτερά και να γυρίσω πάλι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Καλεσμένη στην εκπομπή «Ήρθε κι έδεσε» της κυπριακής τηλεόρασης, η Βάνα Μπάρμπα ρωτήθηκε γιατί είχε πάρει την απόφαση να απέχει από την τηλεόραση πάνω από μία δεκαετία, με την ίδια να διευκρινίζει πως σχετιζόταν με το μεγάλωμα του παιδιού της.
«Δεκαπέντε χρόνια απουσίας. Γιατί; Γιατί έγινα μητέρα. Η μητρότητα ήταν ο ρόλος της ζωής μου. Ήταν ο μεγαλύτερος ρόλος. Ξεπερνούσε και το Όσκαρ ακόμα. Η μητρότητα είναι τόσο μεγάλο γιατί μαθαίνεις την αγάπη. Επειδή δεν είχα μια κανονική οικογένεια, ήθελα να μεγαλώσω το παιδί μου και να του δώσω τα πάντα. Την ερωτεύτηκα, όπως κάθε μητέρα. 'Ημουν εκεί, επάνω της. Και όταν πια είδα ότι η μικρή μου μεγάλωσε και άνοιξε τα φτερά της, ελευθερώθηκα και εγώ για να ανοίξω και τα δικά μου φτερά και να γυρίσω πάλι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
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