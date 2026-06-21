Βάνα Μπάρμπα για την τηλεοπτική της επιστροφή: Μου έλειψαν τα φώτα και η κόπωση των σκηνών, είναι σαν ένα καινούργιο ξεκίνημα
Βάνα Μπάρμπα για την τηλεοπτική της επιστροφή: Μου έλειψαν τα φώτα και η κόπωση των σκηνών, είναι σαν ένα καινούργιο ξεκίνημα
Η αποχή 15 χρόνων μου δίνει αγάπη και ενέργεια, τόνισε η ηθοποιός που συμμετέχει στη νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου
Η Βάνα Μπάρμπα επιστρέφει στη μικρή οθόνη μετά από δεκαπέντε χρόνια, συμμετέχοντας στη νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Μιλώντας για την παρουσία της στις «Μπλε Ώρες», η ηθοποιός αναγνώρισε ότι της έλειψαν τόσο τα φώτα όσο και η κόπωση που συνοδεύει τα γυρίσματα. Για εκείνη, το επαγγελματικό αυτό βήμα σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα.
«Μου έλειπε το γύρισμα για μια σειρά στην τηλεόραση. Μου έλειψαν τα φώτα, μου έλειπε η κόπωση των σκηνών, η αγωνία, το γέλιο των κοριτσιών και των νέων παιδιών. Όλα μου έλειπαν και νομίζω ότι όλη αυτή η αποχή τόσων χρόνων, 15 χρόνων, μου δίνει αυτή την αγάπη και την ενέργεια. Σαν να κάνω ένα καινούργιο ξεκίνημα», εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Weekend Live», το Σάββατο 20 Ιουνίου.
Όσον αφορά στον ρόλο που θα υποδυθεί, η ηθοποιός εξήγησε ότι πρόκειται για μία γυναίκα που έχει μεγαλώσει την ορφανή από μητέρα ανιψιά της. «Στη σειρά είμαι η Ελένη. Ελεύθερη, δεν έτυχε να κάνει παιδιά γιατί πέθανε η αδελφή της από καρκίνο νωρίς και έχει μια ανιψιά. Τη μεγάλωσε η ίδια και είναι σαν κόρη της», περιέγραψε.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
«Μου έλειπε το γύρισμα για μια σειρά στην τηλεόραση. Μου έλειψαν τα φώτα, μου έλειπε η κόπωση των σκηνών, η αγωνία, το γέλιο των κοριτσιών και των νέων παιδιών. Όλα μου έλειπαν και νομίζω ότι όλη αυτή η αποχή τόσων χρόνων, 15 χρόνων, μου δίνει αυτή την αγάπη και την ενέργεια. Σαν να κάνω ένα καινούργιο ξεκίνημα», εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Weekend Live», το Σάββατο 20 Ιουνίου.
Όσον αφορά στον ρόλο που θα υποδυθεί, η ηθοποιός εξήγησε ότι πρόκειται για μία γυναίκα που έχει μεγαλώσει την ορφανή από μητέρα ανιψιά της. «Στη σειρά είμαι η Ελένη. Ελεύθερη, δεν έτυχε να κάνει παιδιά γιατί πέθανε η αδελφή της από καρκίνο νωρίς και έχει μια ανιψιά. Τη μεγάλωσε η ίδια και είναι σαν κόρη της», περιέγραψε.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
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