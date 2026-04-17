Βάνα Μπάρμπα: Η κόρη μου δεν θέλει να μιλάω για εκείνη, ήμουν σύμβολο και νόμιζα πως ό,τι έχω ανήκει στον κόσμο
Βάνα Μπάρμπα: Η κόρη μου δεν θέλει να μιλάω για εκείνη, ήμουν σύμβολο και νόμιζα πως ό,τι έχω ανήκει στον κόσμο
Αν γύρναγα τον χρόνο πίσω θα την είχα προστατέψει, την εξέθεσα μικρή, είπε η ηθοποιός
Τη στάση που ακολουθούσε στο παρελθόν να μιλάει δημόσια για την κόρη της, έχει αναθεωρήσει η Βάνα Μπάρμπα, εξηγώντας πως στο πλαίσιο της δημοσιότητας που είχε, πίστευε ότι έπρεπε να προβάλλει ό,τι αφορούσε στην προσωπική της ζωή.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 17 Απριλίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την κόρη της Φαίδρα, την οποία είπε, πως εξέθεσε στα φώτα της δημοσιότητας σε μικρή ηλικία, μία επιλογή για την οποία σήμερα η ηθοποιός έχει μετανιώσει.
Πιο αναλυτικά, σχολίασε ότι η κόρη της, της έχει ζητήσει να παίρνει πια την άδειά της πριν προχωρήσει σε δημόσιες δηλώσεις για τη ζωή της: «Η κόρη μου δεν θέλει να μιλάω γι' αυτήν, μου βάζει χέρι. Μου έχει κάνει παρατήρηση που την έβγαζα σε όλα αυτά όταν ήταν μικρή, χωρίς να τη ρωτήσω, οπότε τώρα μου έχει πει ότι πρέπει να τη ρωτάω. Εγώ δεν το είχα καταλάβει και την εξέθεσα μικρή. Νόμιζα ανόητα, ότι επειδή ήμουν σύμβολο και ο κόσμος με αγαπούσε, ότι ό,τι έχω του ανήκει. Θεωρούσα αφελέστατα ότι ό,τι έχω ανήκει στο κοινό. Ήταν μεγάλο λάθος και μου το χτυπάει. Αν γύρναγα τον χρόνο πίσω θα την είχα προστατέψει».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 17 Απριλίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την κόρη της Φαίδρα, την οποία είπε, πως εξέθεσε στα φώτα της δημοσιότητας σε μικρή ηλικία, μία επιλογή για την οποία σήμερα η ηθοποιός έχει μετανιώσει.
Πιο αναλυτικά, σχολίασε ότι η κόρη της, της έχει ζητήσει να παίρνει πια την άδειά της πριν προχωρήσει σε δημόσιες δηλώσεις για τη ζωή της: «Η κόρη μου δεν θέλει να μιλάω γι' αυτήν, μου βάζει χέρι. Μου έχει κάνει παρατήρηση που την έβγαζα σε όλα αυτά όταν ήταν μικρή, χωρίς να τη ρωτήσω, οπότε τώρα μου έχει πει ότι πρέπει να τη ρωτάω. Εγώ δεν το είχα καταλάβει και την εξέθεσα μικρή. Νόμιζα ανόητα, ότι επειδή ήμουν σύμβολο και ο κόσμος με αγαπούσε, ότι ό,τι έχω του ανήκει. Θεωρούσα αφελέστατα ότι ό,τι έχω ανήκει στο κοινό. Ήταν μεγάλο λάθος και μου το χτυπάει. Αν γύρναγα τον χρόνο πίσω θα την είχα προστατέψει».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα