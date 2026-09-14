H Έλεν Μίρεν δήλωσε ότι αποφεύγει τους γιατρούς και ότι ζητά συμβουλές από την Τεχνητή Νοημοσύνη
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Έλεν Μίρεν Γιατροί Τεχνητή Νοημοσύνη

H Έλεν Μίρεν δήλωσε ότι αποφεύγει τους γιατρούς και ότι ζητά συμβουλές από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Mέχρι τώρα λειτουργεί, υποστήριξε η 81χρονη ηθοποιός

H Έλεν Μίρεν δήλωσε ότι αποφεύγει τους γιατρούς και ότι ζητά συμβουλές από την Τεχνητή Νοημοσύνη
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Στην Τεχνητή Νοημοσύνη καταφεύγει για συμβουλές η Έλεν Μίρεν, παρακάμπτοντας του γιατρούς, όπως δήλωσε η ίδια. Όπως ισχυρίστηκε μάλιστα, η τακτική της έχει μέχρι στιγμής τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η 81χρονη ηθοποιός μίλησε στο Entertainment Weekly στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της στο «A Talent for Murder», Άλντεν Έρενραϊχ και Ολίβια Κουκ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι Έρενραϊχ και Κουκ αποκάλυψαν ότι ήρθαν πιο κοντά στα γυρίσματα επειδή και οι δύο δηλώνουν υποχόνδριοι. Τότε η Μίρεν παρενέβη λέγοντας: «Εγώ μάλλον θα έπρεπε να διαγνωστώ με το αντίθετο της υποχονδρίας. Απλώς αγνοώ εντελώς τα πάντα».

Ο Έρενραϊχ ρώτησε τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό αν αποφεύγει να πηγαίνει στον γιατρό και εκείνη απάντησε: «Τα αρνούμαι όλα. Αποφεύγω τους γιατρούς. Ναι, εντελώς. Και μέχρι τώρα λειτουργεί». Στη συνέχεια, εκείνος αστειεύτηκε ότι θα ήταν ενθουσιασμένος αν μπορούσε «να έχει έναν γιατρό να μένει μέσα στο σπίτι του». «Μα έχεις», του απάντησε η Μίρεν. «Λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρεις, η τεχνητή νοημοσύνη είναι καταπληκτική. “Πονάει, αλλά όχι και τόσο πολύ!” Είναι απίστευτο», πρόσθεσε.

Παρότι αποφεύγει τις επισκέψεις στους γιατρούς, η Μίρεν έχει φροντίσει διαχρονικά την υγεία της. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στη Vogue είχε πει ότι δίνει προτεραιότητα στη φροντίδα «από μέσα προς τα έξω». «Πρώτα απ’ όλα, έλεγξε τη διατροφή σου και βρες αυτή που σε κάνει να αισθάνεσαι καλά. Εγώ είμαι η πρώτη που θα φάει fish and chips, αλλά αυτό που βάζεις μέσα στο σώμα σου επηρεάζει το πώς αισθάνεσαι με τον εαυτό σου, οπότε ξεκίνα από εκεί. Το επόμενο είναι η άσκηση, που δεν σημαίνει ότι πρέπει να γραφτείς σε ακριβά γυμναστήρια», είχε πει τότε.

Φωτογραφία: Shutterstock
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