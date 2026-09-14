Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βάφτισε τον γιο του αδερφού του, Παύλου
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βάφτισε τον γιο του αδερφού του, Παύλου
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
Τον γιο του αδερφού του βάφτισε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
Ο Παύλος Αργυρός και η Άννα Μαρία Αναξαγόρου βάφτισαν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026 τον γιο τους, Πέτρο, σε μια ιδιαίτερη οικογενειακή στιγμή, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και αγαπημένα τους πρόσωπα.
Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, τόπο καταγωγής της Άννας Μαρίας Αναξαγόρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του κυπριακού LadyTimes, το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη.
Ξεχωριστή θέση στη βάφτιση είχε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος ήταν ένας από τους δύο νονούς του ανιψιού του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, αδελφός του Παύλου και συνεργάτης του, ανέλαβε να βαφτίσει μαζί με τον αδελφό της Άννας Μαρίας Αναξαγόρου, Νικόλα Σαλβαδόρ Αναξαγόρου.
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Παρόντες στην τελετή ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και η Αλεξάνδρα Νίκα, σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, καθώς και οι γονείς του Παύλου και του Κωνσταντίνου, Βασίλης και Φωτεινή Αργυρού.
Ο Παύλος Αργυρός και η Άννα Μαρία Αναξαγόρου βάφτισαν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026 τον γιο τους, Πέτρο, σε μια ιδιαίτερη οικογενειακή στιγμή, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και αγαπημένα τους πρόσωπα.
Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, τόπο καταγωγής της Άννας Μαρίας Αναξαγόρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του κυπριακού LadyTimes, το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη.
Ξεχωριστή θέση στη βάφτιση είχε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος ήταν ένας από τους δύο νονούς του ανιψιού του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, αδελφός του Παύλου και συνεργάτης του, ανέλαβε να βαφτίσει μαζί με τον αδελφό της Άννας Μαρίας Αναξαγόρου, Νικόλα Σαλβαδόρ Αναξαγόρου.
Δείτε βίντεο
Παρόντες στην τελετή ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και η Αλεξάνδρα Νίκα, σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, καθώς και οι γονείς του Παύλου και του Κωνσταντίνου, Βασίλης και Φωτεινή Αργυρού.
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