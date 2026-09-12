Το έργο της ΕΕΑΑ για το 2025 και η σημασία του για τη μετάβαση της χώρας σε ένα βιώσιμο μέλλον
Με κουμπάρους Αργυρό και Μελισσανίδη παντρεύτηκαν ο δικηγόρος Στάθης Μπακάλης και η Μαριάννα Νικολαΐδου, γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Με κουμπάρους Αργυρό και Μελισσανίδη παντρεύτηκαν ο δικηγόρος Στάθης Μπακάλης και η Μαριάννα Νικολαΐδου, γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Δείτε βίντεο από τη γαμήλια τελετή στο Κάστρο Βοιωτίας
Παντρεύτηκαν σήμερα ο δικηγόρος Αθηνών Στάθης Μπακάλης, ο οποίος έχει διατελέσει και φορολογικός σύμβουλος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, με την αγαπημένη του, Μαριάννα Νικολαΐδου, που είναι γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Κουμπάροι του ευτυχισμένου ζεύγους ήταν ο γνωστός τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης.
Ο γάμος έλαβε χώρα στο Κάστρο Βοιωτίας.
Κουμπάροι του ευτυχισμένου ζεύγους ήταν ο γνωστός τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης.
Ο γάμος έλαβε χώρα στο Κάστρο Βοιωτίας.
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