Με κουμπάρους Αργυρό και Μελισσανίδη παντρεύτηκαν ο δικηγόρος Στάθης Μπακάλης και η Μαριάννα Νικολαΐδου, γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
ΕΛΛΑΔΑ
Δημήτρης Μελισσανίδης Κωνσταντίνος Αργυρός Δικηγόρος Γάμος

Με κουμπάρους Αργυρό και Μελισσανίδη παντρεύτηκαν ο δικηγόρος Στάθης Μπακάλης και η Μαριάννα Νικολαΐδου, γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Δείτε βίντεο από τη γαμήλια τελετή στο Κάστρο Βοιωτίας

Με κουμπάρους Αργυρό και Μελισσανίδη παντρεύτηκαν ο δικηγόρος Στάθης Μπακάλης και η Μαριάννα Νικολαΐδου, γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
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Παντρεύτηκαν σήμερα ο δικηγόρος Αθηνών Στάθης Μπακάλης, ο οποίος έχει διατελέσει και φορολογικός σύμβουλος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, με την αγαπημένη του, Μαριάννα Νικολαΐδου, που είναι γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Κουμπάροι του ευτυχισμένου ζεύγους ήταν ο γνωστός τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης.

Ο γάμος έλαβε χώρα στο Κάστρο Βοιωτίας.

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