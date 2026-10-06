Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο «Conrad Athens The Ilisian» ο Ρούμπιο, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κυκλοφορία Μάρκο Ρούμπιο Κέντρο Αθήνας Conrad Athens The Ilisian Ξενοδοχείο

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο «Conrad Athens The Ilisian» ο Ρούμπιο, δείτε βίντεο

Τον Αμερικανό ΥΠΕΞ συνόδευσε μία εντυπωσιακή πομπή 32 οχημάτων μέχρι την είσοδο του ξενοδοχείου, γύρω από το οποίο επικρατούν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο «Conrad Athens The Ilisian» ο Ρούμπιο, δείτε βίντεο
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Στις 21:50 έφτασε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στο ξενοδοχείο «Conrad Athens The Ilisian» (πρώην Hilton), όπου αναμένεται να διαμείνει κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη χώρα.

Τον Αμερικανό ΥΠΕΞ συνόδευσε μέχρι την είσοδο του ξενοδοχείου μία εντυπωσιακή πομπή 32 οχημάτων, 25 αυτοκίνητα της ασφάλειάς του, της ΕΛ.ΑΣ και βαν, έξι μοτοσικλέτες της ΕΛ.ΑΣ και ένα ασθενοφόρο.


Νωρίτερα πραγματοποιούνταν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την περιοχή του «Conrad Athens The Ilisian» και στο κέντρο της Αθήνας λόγω της άφιξης του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, στη χώρα. Πλέον, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά

Παράλληλα, γύρω από το ξενοδοχείο επικρατούν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.


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Υπενθυμίζεται ότι Ρούμπιο προσγειώθηκε περίπου στις 21:30 στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου τον υποδέχτηκε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
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