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Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για το βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα «Fjord» με τον Σεμπάστιαν Σταν
Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για το βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα «Fjord» με τον Σεμπάστιαν Σταν
Στην ταινία του Κρίστιαν Μουντζίου, ο 44χρονος ηθοποιός υποδύεται έναν άντρα που μαζί με τη σύζυγό του μπαίνουν στο στόχαστρο για ανησυχητική συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά τους
Δύο γονείς που μπαίνουν στο στόχαστρο για ανησυχητική συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά τους υποδύονται ο Σεμπάστιαν Σταν και η Ρενάτε Ράινσβε στη νέα ταινία τους, η οποία έχει ήδη αποσπάσει ιδιαίτερα θετικές κριτικές.
Η Neon έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του «Fjord», της ταινίας του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κρίστιαν Μουντζίου, η οποία κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών τον περασμένο Μάιο.
Ο 44χρονος ηθοποιός εμφανίζεται στον ρόλο ενός Ρουμάνου, ο οποίος μετακομίζει στη Νορβηγία μαζί με τη Νορβηγίδα σύζυγό του, την οποία υποδύεται η 38χρονη Ράινσβε, και τα πέντε παιδιά τους, ώστε να βρίσκονται πιο κοντά στην οικογένειά της.
Οι αυστηρές θρησκευτικές πεποιθήσεις της οικογένειας και ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς επιβάλλουν πειθαρχία στα παιδιά τους τίθενται υπό αμφισβήτηση, όταν οι δάσκαλοι στο σχολείο παρατηρούν ανεξήγητους μώλωπες στη μεγαλύτερη κόρη τους. Το γεγονός οδηγεί σε έρευνα από τις υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων της Νορβηγίας, η οποία γρήγορα κλιμακώνεται και απειλεί να οδηγήσει τους γονείς ακόμη και σε ποινική καταδίκη.
Δείτε το τρέιλερ
«Μια Νορβηγίδα και ο βαθιά θρησκευόμενος Ρουμάνος σύζυγός της μετακομίζουν μαζί με τα πέντε παιδιά τους σε μια απομονωμένη, κλειστή παραθαλάσσια κοινότητα. Τα έφηβα παιδιά τους δένονται γρήγορα με μια γειτονική οικογένεια, την ώρα που αρχίζει να καλλιεργείται δυσφορία γύρω από τις αυστηρές πεποιθήσεις τους. Όταν προκύπτουν καταγγελίες για κακοποίηση, αναγκάζονται να έρθουν αντιμέτωποι με ένα σύστημα κρίσης που θολώνει τα όρια ανάμεσα στην προστασία και την προκατάληψη», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.
Το «Fjord» είναι η δεύτερη κοινή ταινία του Σταν και της Ράινσβε μετά το «A Different Man» του 2024. Μάλιστα, οι δύο ηθοποιοί έχουν εδώ τη σπάνια ευκαιρία να υποδυθούν χαρακτήρες από τις ίδιες τους τις χώρες: ο Σταν γεννήθηκε στη Ρουμανία και μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ήταν παιδί, ενώ η Ράινσβε κατάγεται από τη Νορβηγία.
Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι έφηβοι ηθοποιοί Βανέσα Κιούμπαν και Τζόναθαν Τσίπριαν Μπριζ, στους ρόλους των μεγαλύτερων παιδιών του ζευγαριού, καθώς και οι Νορβηγοί ηθοποιοί Λίζα Κάρλεχεντ, Χένρικε Λουντ-Όλσεν, Έλεν Ντόριτ Πέτερσεν, Λίζα Λόβεν Κόνγκσλι και Μάρκους Τένσεθ.
Η Neon έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του «Fjord», της ταινίας του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κρίστιαν Μουντζίου, η οποία κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών τον περασμένο Μάιο.
Ο 44χρονος ηθοποιός εμφανίζεται στον ρόλο ενός Ρουμάνου, ο οποίος μετακομίζει στη Νορβηγία μαζί με τη Νορβηγίδα σύζυγό του, την οποία υποδύεται η 38χρονη Ράινσβε, και τα πέντε παιδιά τους, ώστε να βρίσκονται πιο κοντά στην οικογένειά της.
Οι αυστηρές θρησκευτικές πεποιθήσεις της οικογένειας και ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς επιβάλλουν πειθαρχία στα παιδιά τους τίθενται υπό αμφισβήτηση, όταν οι δάσκαλοι στο σχολείο παρατηρούν ανεξήγητους μώλωπες στη μεγαλύτερη κόρη τους. Το γεγονός οδηγεί σε έρευνα από τις υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων της Νορβηγίας, η οποία γρήγορα κλιμακώνεται και απειλεί να οδηγήσει τους γονείς ακόμη και σε ποινική καταδίκη.
Δείτε το τρέιλερ
«Μια Νορβηγίδα και ο βαθιά θρησκευόμενος Ρουμάνος σύζυγός της μετακομίζουν μαζί με τα πέντε παιδιά τους σε μια απομονωμένη, κλειστή παραθαλάσσια κοινότητα. Τα έφηβα παιδιά τους δένονται γρήγορα με μια γειτονική οικογένεια, την ώρα που αρχίζει να καλλιεργείται δυσφορία γύρω από τις αυστηρές πεποιθήσεις τους. Όταν προκύπτουν καταγγελίες για κακοποίηση, αναγκάζονται να έρθουν αντιμέτωποι με ένα σύστημα κρίσης που θολώνει τα όρια ανάμεσα στην προστασία και την προκατάληψη», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.
Το «Fjord» είναι η δεύτερη κοινή ταινία του Σταν και της Ράινσβε μετά το «A Different Man» του 2024. Μάλιστα, οι δύο ηθοποιοί έχουν εδώ τη σπάνια ευκαιρία να υποδυθούν χαρακτήρες από τις ίδιες τους τις χώρες: ο Σταν γεννήθηκε στη Ρουμανία και μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ήταν παιδί, ενώ η Ράινσβε κατάγεται από τη Νορβηγία.
Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι έφηβοι ηθοποιοί Βανέσα Κιούμπαν και Τζόναθαν Τσίπριαν Μπριζ, στους ρόλους των μεγαλύτερων παιδιών του ζευγαριού, καθώς και οι Νορβηγοί ηθοποιοί Λίζα Κάρλεχεντ, Χένρικε Λουντ-Όλσεν, Έλεν Ντόριτ Πέτερσεν, Λίζα Λόβεν Κόνγκσλι και Μάρκους Τένσεθ.
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