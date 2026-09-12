Βικτώρια Χαλκίτη για Γιώργο Μαζωνάκη: Δύσκολα βγαίνουν τέτοιοι καλλιτέχνες στον χώρο μας

Θυμούμενη τη συνεργασία τους, η vocal coach ανέφερε:

Μεταφέροντας τη δική της εντύπωση από τη γνωριμία τους, έκανε λόγο για ένα «παιδί», για έναν άνθρωπο που ξεχώριζε για την προσωπικότητά του.

, είπε κλείνοντας.