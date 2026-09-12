Βικτώρια Χαλκίτη για Γιώργο Μαζωνάκη: Δύσκολα βγαίνουν τέτοιοι καλλιτέχνες στον χώρο μας
Βικτώρια Χαλκίτη για Γιώργο Μαζωνάκη: Δύσκολα βγαίνουν τέτοιοι καλλιτέχνες στον χώρο μας
Ήταν ένας αυθεντικός άνθρωπος, μοναδικός, είπε η vocal coach για τον τραγουδιστή με τον οποίο είχε συνεργαστεί πριν από 20 χρόνια
Τη θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε η Βικτώρια Χαλκίτη, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες σαν εκείνον. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί πριν από είκοσι χρόνια για το κομμάτι «Summer in Greece». Μιλώντας για εκείνον, τον αποκάλεσε «παιδί» και στάθηκε στην αυθεντικότητα που, όπως λέει, τον χαρακτήριζε.
Μιλώντας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Βικτώρια Χαλκίτη είπε χαρακτηριστικά: «Νιώθω πάρα πολύ σοκαρισμένη. Είναι κάτι που δεν περίμενε κανένας μας. Μια τεράστια απώλεια για έναν άνθρωπο, έναν μοναδικό καλλιτέχνη. Δύσκολα βγαίνουν τέτοιοι καλλιτέχνες στον χώρο μας. Ένας αυθεντικός άνθρωπος, αυθεντικός στα όλα του, μοναδικός, ιδιαίτερος».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Θυμούμενη τη συνεργασία τους, η vocal coach ανέφερε: «Είχα την τύχη να κάνουμε και ένα ντουέτο μαζί, που κάθε χρόνο ακούγεται και είμαι πολύ ευγνώμων για αυτή τη συνεργασία».
Μεταφέροντας τη δική της εντύπωση από τη γνωριμία τους, έκανε λόγο για ένα «παιδί», για έναν άνθρωπο που ξεχώριζε για την προσωπικότητά του. «Ο Γιώργος ήταν ένα παιδί, εγώ έτσι τον γνώρισα. Και χαρούμενο και σοβαρό και με τα όλα του. Νιώθω ότι αυτό που τον έκανε ξεχωριστό και μοναδικό ήταν η προσωπικότητά του. Ό,τι τραγουδούσε ήταν αυθεντικός, ήταν ένα αυθεντικό παιδί και απλός επίσης. Σαν άνθρωπος δοτικός και μια φωνή τεράστια», είπε κλείνοντας.
Μιλώντας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Βικτώρια Χαλκίτη είπε χαρακτηριστικά: «Νιώθω πάρα πολύ σοκαρισμένη. Είναι κάτι που δεν περίμενε κανένας μας. Μια τεράστια απώλεια για έναν άνθρωπο, έναν μοναδικό καλλιτέχνη. Δύσκολα βγαίνουν τέτοιοι καλλιτέχνες στον χώρο μας. Ένας αυθεντικός άνθρωπος, αυθεντικός στα όλα του, μοναδικός, ιδιαίτερος».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Θυμούμενη τη συνεργασία τους, η vocal coach ανέφερε: «Είχα την τύχη να κάνουμε και ένα ντουέτο μαζί, που κάθε χρόνο ακούγεται και είμαι πολύ ευγνώμων για αυτή τη συνεργασία».
Μεταφέροντας τη δική της εντύπωση από τη γνωριμία τους, έκανε λόγο για ένα «παιδί», για έναν άνθρωπο που ξεχώριζε για την προσωπικότητά του. «Ο Γιώργος ήταν ένα παιδί, εγώ έτσι τον γνώρισα. Και χαρούμενο και σοβαρό και με τα όλα του. Νιώθω ότι αυτό που τον έκανε ξεχωριστό και μοναδικό ήταν η προσωπικότητά του. Ό,τι τραγουδούσε ήταν αυθεντικός, ήταν ένα αυθεντικό παιδί και απλός επίσης. Σαν άνθρωπος δοτικός και μια φωνή τεράστια», είπε κλείνοντας.
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