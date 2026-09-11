Ντόλι Πάρτον: Ο θάνατος του συζύγου της, της ράγισε την καρδιά, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν αυτό που την αρρώστησε, λέει η αδελφή της
Ντόλι Πάρτον: Ο θάνατος του συζύγου της, της ράγισε την καρδιά, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν αυτό που την αρρώστησε, λέει η αδελφή της
Νομίζω ότι δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για πάρα πολλά χρόνια και απλώς συνέχιζε ασταμάτητα, αναφέρει για την αείμνηστη τραγουδίστρια
Αν και η απώλεια του συζύγου της είχε συγκλονίσει την Ντόλι Πάρτον, η αδελφή της δεν συνδέει την επιδείνωση της υγείας της και εν τέλει τον δικό της θάνατο στη στενοχώρια που βίωσε. Αντιθέτως, η Στέλλα Πάρτον θεωρεί ως πιθανότερη αιτία την εξάντληση μετά από δεκαετίες αδιάκοπης δουλειάς.
Σε συνέντευξή της στο «CBS Mornings», ανέφερε ότι η σταρ της κάντρι, που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές εβδομάδες, και ο Καρλ Τόμας Ντιν, που πέθανε τον Μάρτιο του 2025, είχαν «έναν γλυκό, ιδιωτικό έρωτα». «Ξέρω ότι η σχέση τους ήταν πολύ ιδιαίτερη, πολύ βαθιά και γεμάτη αφοσίωση. Και νομίζω ότι της ράγισε την καρδιά να τον βλέπει στην κατάσταση στην οποία είχε φτάσει πριν πεθάνει», περιέγραψε.
Παρόλα αυτά, δεν αποδίδει τον θάνατο της αδελφής της στο γεγονός ότι «έχασε» τον άντρα της. «Όμως δεν νομίζω ότι αυτό ήταν που την αρρώστησε. Νομίζω ότι η αδελφή μου δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για πάρα πολλά χρόνια και απλώς συνέχιζε ασταμάτητα. Ακόμη και στην τελευταία συζήτηση που είχα μαζί της, δούλευε. Αυτό ήταν το πάθος της», υποστήριξε.
Η Στέλλα Πάρτον σημείωσε επίσης ότι ο Ντιν «αγαπούσε αρκετά τη Ντόλι ώστε να την αφήνει να είναι αυτό που ήταν», αν και άφησε να εννοηθεί ότι ο ίδιος ίσως θα προτιμούσε η κοινή τους ζωή να ήταν κάπως διαφορετική. «Θα προτιμούσε να είναι στο σπίτι, με τα μαλλιά της πιασμένα αλογοουρά και ξυπόλυτη, να μαγειρεύει στην κουζίνα και απλώς να ασχολείται με το σπίτι. Νομίζω ότι αυτό θα προτιμούσε», συμπλήρωσε αμέσως μετά.
Η αείμνηστη τραγουδίστρια είχε πει κάτι παρόμοιο για τον σύζυγό της, ο οποίος τη στήριζε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε συνέντευξή της στο PEOPLE τον Νοέμβριο του 2025. «Ο σύζυγός μου ήταν πολύ ανεξάρτητος και του άρεσε να είναι μόνος. Δεν τον ενδιέφερε ιδιαίτερα να βρίσκεται με άλλους ανθρώπους πέρα από εμένα. Είχε λίγους φίλους, αλλά αγαπούσε να βρίσκεται στο αγρόκτημα και να κάνει τα δικά του. Ήταν κάπως μοναχικός τύπος, κάτι που τελικά λειτούργησε πολύ καλά για εμάς», είχε πει τότε.
Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 1966 και δεν απέκτησε παιδιά, κράτησε σε μεγάλο βαθμό τη σχέση του μακριά από τη δημοσιότητα. Ωστόσο, είχαν έναν μακροχρόνιο και ευτυχισμένο γάμο, με την Πάρτον να λέει στο PEOPLE: «Η δική μας είναι μια μεγάλη, παλιά ιστορία αγάπης».
Όσον αφορά, δε, στην απώλειά του, είχε δηλώσει: «Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταφέρνουν να παραμείνουν τόσο κοντά για τόσο πολύ. Αυτή είναι μια μεγάλη απώλεια. Κανείς δεν μπορεί πραγματικά να το καταλάβει αν δεν το έχει ζήσει ο ίδιος. Θα βρίσκεται πάντα στην καρδιά μου και στις αναμνήσεις μου».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Σε συνέντευξή της στο «CBS Mornings», ανέφερε ότι η σταρ της κάντρι, που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές εβδομάδες, και ο Καρλ Τόμας Ντιν, που πέθανε τον Μάρτιο του 2025, είχαν «έναν γλυκό, ιδιωτικό έρωτα». «Ξέρω ότι η σχέση τους ήταν πολύ ιδιαίτερη, πολύ βαθιά και γεμάτη αφοσίωση. Και νομίζω ότι της ράγισε την καρδιά να τον βλέπει στην κατάσταση στην οποία είχε φτάσει πριν πεθάνει», περιέγραψε.
Παρόλα αυτά, δεν αποδίδει τον θάνατο της αδελφής της στο γεγονός ότι «έχασε» τον άντρα της. «Όμως δεν νομίζω ότι αυτό ήταν που την αρρώστησε. Νομίζω ότι η αδελφή μου δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για πάρα πολλά χρόνια και απλώς συνέχιζε ασταμάτητα. Ακόμη και στην τελευταία συζήτηση που είχα μαζί της, δούλευε. Αυτό ήταν το πάθος της», υποστήριξε.
Η Στέλλα Πάρτον σημείωσε επίσης ότι ο Ντιν «αγαπούσε αρκετά τη Ντόλι ώστε να την αφήνει να είναι αυτό που ήταν», αν και άφησε να εννοηθεί ότι ο ίδιος ίσως θα προτιμούσε η κοινή τους ζωή να ήταν κάπως διαφορετική. «Θα προτιμούσε να είναι στο σπίτι, με τα μαλλιά της πιασμένα αλογοουρά και ξυπόλυτη, να μαγειρεύει στην κουζίνα και απλώς να ασχολείται με το σπίτι. Νομίζω ότι αυτό θα προτιμούσε», συμπλήρωσε αμέσως μετά.
Dolly Parton’s Sister Says the Late Singer’s Marriage to Carl Thomas Dean ‘Was Very Unique and Deep’ https://t.co/sCGehTLpJG— People (@people) September 11, 2026
Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 1966 και δεν απέκτησε παιδιά, κράτησε σε μεγάλο βαθμό τη σχέση του μακριά από τη δημοσιότητα. Ωστόσο, είχαν έναν μακροχρόνιο και ευτυχισμένο γάμο, με την Πάρτον να λέει στο PEOPLE: «Η δική μας είναι μια μεγάλη, παλιά ιστορία αγάπης».
Όσον αφορά, δε, στην απώλειά του, είχε δηλώσει: «Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταφέρνουν να παραμείνουν τόσο κοντά για τόσο πολύ. Αυτή είναι μια μεγάλη απώλεια. Κανείς δεν μπορεί πραγματικά να το καταλάβει αν δεν το έχει ζήσει ο ίδιος. Θα βρίσκεται πάντα στην καρδιά μου και στις αναμνήσεις μου».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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