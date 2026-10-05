Εκλογές στη Βοσνία: Το κόμμα του Ντόντικ διατηρεί την εξουσία στη Σερβική Δημοκρατία

Ο πρώην ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας κήρυξε νίκη για το SNSD - Μπροστά Τσβιγιάνοβιτς, Μπετσίροβιτς και Φιλίποβιτς για την τριμερή προεδρία





Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος της Republika Srpska εμφανίστηκε ενώπιον υποστηρικτών του στη Μπάνια Λούκα και δήλωσε ότι το κόμμα του, η Συμμαχία Ανεξάρτητων Σοσιαλδημοκρατών (SNSD), διατήρησε την εξουσία στη σερβική οντότητα της Βοσνίας.







Η δήλωσή του δεν αφορά προσωπική εκλογική νίκη. Ο Ντόντικ δεν συμμετείχε στις εκλογές ως υποψήφιος, αλλά παραμένει επικεφαλής και κυρίαρχη πολιτική φυσιογνωμία του SNSD.



Μπροστά η Τσβιγιάνοβιτς για τη σερβική θέση Στη μάχη για την τριμερή προεδρία της Βοσνίας, η Ζέλικα Τσβιγιάνοβιτς του SNSD προηγείται με μεγάλη διαφορά για τη θέση που αντιστοιχεί στους Σέρβους της χώρας.







Η Τσβιγιάνοβιτς, η οποία είχε τη στήριξη του Ντόντικ, οδεύει έτσι προς δεύτερη θητεία στη συλλογική προεδρία.



Μπετσίροβιτς και Φιλίποβιτς για τις άλλες δύο θέσεις Για τη βοσνιακή θέση της προεδρίας προηγείται ο Ντένις Μπετσίροβιτς, μετριοπαθής αριστερός πολιτικός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDP-BiH), έναντι του Μπακίρ Ιζετμπέγκοβιτς.



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Έτσι, με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, η νέα τριμελής προεδρία της Βοσνίας αναμένεται να αποτελείται από τους Μπετσίροβιτς, Τσβιγιάνοβιτς και Φιλίποβιτς.



Νίκη και του υποψηφίου του SNSD για την προεδρία της Republika Srpska



Το πολιτικό στρατόπεδο του Ντόντικ καταγράφει ισχυρή επίδοση και στη μάχη για την προεδρία της Republika Srpska.



Το κόμμα του Μίλοραντ Ντόντικ διατηρεί, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα , την κυριαρχία του στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας , ενώ η υποψήφια που στήριξε, Ζέλικα Τσβιγιάνοβιτς, προηγείται καθαρά για τη σερβική θέση στην τριμερή προεδρία της χώρας. Ο ίδιος ο Ντόντικ δεν ήταν υποψήφιος, καθώς έχει αποκλειστεί από την ανάληψη δημόσιου αξιώματος, όμως εμφανίστηκε στη Μπάνια Λούκα και ανακοίνωσε νίκη για το πολιτικό του στρατόπεδο.Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος της Republika Srpska εμφανίστηκε ενώπιον υποστηρικτών του στη Μπάνια Λούκα και δήλωσε ότι το κόμμα του, η Συμμαχία Ανεξάρτητων Σοσιαλδημοκρατών (SNSD), διατήρησε την εξουσία στη σερβική οντότητα της Βοσνίας.«Δηλώνω ότι κερδίσαμε», είπε ο Ντόντικ, υποστηρίζοντας ότι το SNSD διατήρησε τόσο την ισχυρή θέση του στη Republika Srpska όσο και τη σερβική έδρα στην τριμερή προεδρία της χώρας.Η δήλωσή του δεν αφορά προσωπική εκλογική νίκη. Ο Ντόντικ δεν συμμετείχε στις εκλογές ως υποψήφιος, αλλά παραμένει επικεφαλής και κυρίαρχη πολιτική φυσιογνωμία του SNSD.Στη μάχη για την τριμερή προεδρία της Βοσνίας, η Ζέλικα Τσβιγιάνοβιτς του SNSD προηγείται με μεγάλη διαφορά για τη θέση που αντιστοιχεί στους Σέρβους της χώρας.Με καταμετρημένο πάνω από το 90% των ψήφων, η Τσβιγιάνοβιτς συγκέντρωνε περίπου 55%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Μαρίνκο Μπόζοβιτς.Η Τσβιγιάνοβιτς, η οποία είχε τη στήριξη του Ντόντικ, οδεύει έτσι προς δεύτερη θητεία στη συλλογική προεδρία.Για τη βοσνιακή θέση της προεδρίας προηγείται ο Ντένις Μπετσίροβιτς, μετριοπαθής αριστερός πολιτικός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDP-BiH), έναντι του Μπακίρ Ιζετμπέγκοβιτς.Για την κροατική θέση, μπροστά βρίσκεται η Νταριγιάνα Φιλίποβιτς της Κροατικής Δημοκρατικής Ένωσης (HDZ-BiH).Έτσι, με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, η νέα τριμελής προεδρία της Βοσνίας αναμένεται να αποτελείται από τους Μπετσίροβιτς, Τσβιγιάνοβιτς και Φιλίποβιτς.Νίκη και του υποψηφίου του SNSD για την προεδρία της Republika SrpskaΤο πολιτικό στρατόπεδο του Ντόντικ καταγράφει ισχυρή επίδοση και στη μάχη για την προεδρία της Republika Srpska.

Ο Σάβο Μίνιτς, υποψήφιος του SNSD, προηγείται έναντι του Μπράνκο Μπλανούσα του Σερβικού Δημοκρατικού Κόμματος (SDS) και βρίσκεται σε τροχιά εκλογής στην ηγεσία της σερβικής οντότητας.



Ο Μίνιτς δήλωσε μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων ότι θέλει να είναι «πρόεδρος όλων των πολιτών της Republika Srpska», προσθέτοντας ότι το SNSD θα κινηθεί γρήγορα για τον σχηματισμό της νέας τοπικής κυβέρνησης.



Το SNSD διατηρεί την ισχύ του Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν συνολικά ότι το κόμμα του Ντόντικ διατηρεί σημαντική πολιτική επιρροή στη σερβική οντότητα της Βοσνίας.



Το SNSD προηγείται και στις εκλογές για την Εθνοσυνέλευση της Republika Srpska, ενώ διατηρεί ισχυρή παρουσία και στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση σε ομοσπονδιακό επίπεδο.



Ο Ντόντικ εκτός αξιωμάτων αλλά με ισχυρή επιρροή Ο Ντόντικ έχει αποκλειστεί για έξι χρόνια από την ανάληψη δημόσιου αξιώματος μετά την καταδίκη του για την αμφισβήτηση αποφάσεων του ύπατου διεθνούς εκπροσώπου που εποπτεύει την εφαρμογή της Συμφωνίας του Ντέιτον.



Παρά τον αποκλεισμό του, εξακολουθεί να ηγείται του SNSD και να ασκεί ισχυρή επιρροή στη σερβική πολιτική σκηνή της Βοσνίας. Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές είχε συναντηθεί στη Μόσχα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μαζί με τον Σάβο Μίνιτς.



Οι εκλογές διεξάγονται σε μια χώρα που εξακολουθεί να λειτουργεί βάσει της πολιτειακής δομής που καθορίστηκε από τη Συμφωνία του Ντέιτον το 1995, με δύο βασικές οντότητες: τη Republika Srpska και την Ομοσπονδία Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.



Η συμμετοχή στις εκλογές κινήθηκε περίπου στο 42%, σε χαμηλά επίπεδα, ενώ για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν σε ευρεία κλίμακα νέες τεχνολογίες ταυτοποίησης ψηφοφόρων και ηλεκτρονικής καταμέτρησης.