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Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε «ύποπτο» κοντά σε θέση του στα νότια της Συρίας
Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε «ύποπτο» κοντά σε θέση του στα νότια της Συρίας
Οι IDF υποστηρίζουν ότι επιχείρησε να εισέλθει σε στρατιωτική θέση στη «ζώνη ασφαλείας» - Δεν τραυματίστηκε Ισραηλινός στρατιώτης
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι άνδρες του σκότωσαν «ύποπτο» κοντά σε στρατιωτική θέση που κατέχει στη νότια Συρία.
«Πριν από λίγο, στρατιώτες των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων εντόπισαν ύποπτο που προσπαθούσε να παρεισφρήσει σε θέση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη ζώνη ασφαλείας στη νότια Συρία», αναφέρει ανακοινωθέν του.
«Έπειτα από ταχεία ταυτοποίηση, οι στρατιώτες πυροβόλησαν προς την κατεύθυνση του υπόπτου και τον εξάλειψαν», προστίθεται και διευκρινίζεται ότι κανένας ισραηλινός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε.
Αφού ανέλαβε την εξουσία στη Δαμασκό στα τέλη του 2024 ο ισλαμιστής Άχμεντ ας Σάρα, η συμμαχία υπό τον οποίο ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε εκατοντάδες πλήγματα εναντίον της Συρίας.
Προχώρησαν επίσης σε επιδρομές στο νότιο τμήμα της χώρας κι ανέπτυξαν στρατεύματα σε ουδέτερη ζώνη υπό επιτήρηση του ΟΗΕ, που χωρίζει τις ισραηλινές από τις συριακές δυνάμεις στο υψίπεδο του Γκολάν.
Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν τονίσει επανειλημμένα πως πρόθεση της ισραηλινής πλευράς είναι να παραμείνουν στρατεύματα σε αυτήν που αποκαλούν «ζώνη ασφαλείας», ότι η περιοχή υπό ισραηλινό έλεγχο θα γίνει πολύ πιο εκτεταμένη.
«Πριν από λίγο, στρατιώτες των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων εντόπισαν ύποπτο που προσπαθούσε να παρεισφρήσει σε θέση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη ζώνη ασφαλείας στη νότια Συρία», αναφέρει ανακοινωθέν του.
«Έπειτα από ταχεία ταυτοποίηση, οι στρατιώτες πυροβόλησαν προς την κατεύθυνση του υπόπτου και τον εξάλειψαν», προστίθεται και διευκρινίζεται ότι κανένας ισραηλινός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε.
Αφού ανέλαβε την εξουσία στη Δαμασκό στα τέλη του 2024 ο ισλαμιστής Άχμεντ ας Σάρα, η συμμαχία υπό τον οποίο ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε εκατοντάδες πλήγματα εναντίον της Συρίας.
Προχώρησαν επίσης σε επιδρομές στο νότιο τμήμα της χώρας κι ανέπτυξαν στρατεύματα σε ουδέτερη ζώνη υπό επιτήρηση του ΟΗΕ, που χωρίζει τις ισραηλινές από τις συριακές δυνάμεις στο υψίπεδο του Γκολάν.
Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν τονίσει επανειλημμένα πως πρόθεση της ισραηλινής πλευράς είναι να παραμείνουν στρατεύματα σε αυτήν που αποκαλούν «ζώνη ασφαλείας», ότι η περιοχή υπό ισραηλινό έλεγχο θα γίνει πολύ πιο εκτεταμένη.
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