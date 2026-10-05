Γαλλία σε αναβρασμό: Έως 500 λύκεια κλειστά μετά τις βίαιες μαθητικές κινητοποιήσεις, χιλιάδες συλλήψεις

Ο Λεκορνί ζητά επανέναρξη των μαθημάτων όπου το επιτρέπει η ασφάλεια - 24 σχολεία έχουν πυρποληθεί ή λεηλατηθεί - Τι ζητούν οι μαθητές





Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανακοίνωσε ότι τα μαθήματα θα ανασταλούν πλήρως ή εν μέρει σε 400 έως 500 λύκεια, καθώς σε αυτά «δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας».







Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα στην Ιλ-ντε-Φρανς, όπου περισσότερα από 160 λύκεια αναμένεται να παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, αριθμός που αντιστοιχεί σε πάνω από το ένα τρίτο των σχολείων της περιφέρειας, σύμφωνα με την πρόεδρό της Βαλερί Πεκρές.



Η «οδικός χάρτης» του Λεκορνί Μπροστά στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ο Σεμπαστιέν Λεκορνί απέστειλε την Κυριακή οδηγίες σε αρκετούς υπουργούς, ζητώντας παράλληλα να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις όπου η κατάσταση το επιτρέπει.







Παράλληλα, συγκαλεί για την Τρίτη συνάντηση με τους προέδρους των περιφερειών με αντικείμενο την ανακαίνιση των σχολικών εγκαταστάσεων, ενώ ζήτησε από τους υπουργούς του τις πρώτες προτάσεις για αλλαγές στο Parcoursup, την πλατφόρμα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση, έως το τέλος Οκτωβρίου.



Η κυβέρνηση έχει επίσης δεσμευθεί να εξετάσει την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ημέρας και την αντιμετώπιση προβλημάτων στις υποδομές.



Κλείσιμο Πάνω από 5.000 συλλήψεις μέσα σε μία εβδομάδα Οι μαθητικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στην περιοχή του Παρισιού στα μέσα Σεπτεμβρίου και επεκτάθηκαν γρήγορα σε πολλές πόλεις, ανάμεσά τους η Μασσαλία, η Ναντ και το Μονπελιέ.



Μόνο την Παρασκευή επηρεάστηκαν 735 σχολικές μονάδες, ενώ πραγματοποιήθηκαν 1.747 συλλήψεις, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων από την αρχή της εβδομάδας ξεπέρασε τις 5.000, με περίπου το 85% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι.



Την ίδια ημέρα καταγράφηκαν επεισόδια ή «αστική βία» γύρω από 158 σχολεία.



Τι ζητούν οι μαθητές Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με επίκεντρο ελλείψεις εκπαιδευτικών και προβλήματα σε σχολικές εγκαταστάσεις, αλλά σύντομα απέκτησαν μεγαλύτερη έκταση.



Έως και 500 λύκεια σε ολόκληρη τη Γαλλία θα παραμείνουν πλήρως ή μερικώς κλειστά τη Δευτέρα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια . Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί ζήτησε να επαναληφθούν τα μαθήματα «παντού» όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφαλείας, ενώ ανακοίνωσε σειρά μέτρων με στόχο να απαντήσει σε μέρος των αιτημάτων των μαθητών.Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανακοίνωσε ότι τα μαθήματα θα ανασταλούν πλήρως ή εν μέρει σε 400 έως 500 λύκεια, καθώς σε αυτά «δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας».Σύμφωνα με τον ίδιο, από την έναρξη των κινητοποιήσεων 24 σχολικές μονάδες έχουν πυρποληθεί ή υποστεί εκτεταμένους βανδαλισμούς, ενώ 78 εργαζόμενοι στην εκπαίδευση έχουν τραυματιστεί.Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα στην Ιλ-ντε-Φρανς, όπου περισσότερα από 160 λύκεια αναμένεται να παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, αριθμός που αντιστοιχεί σε πάνω από το ένα τρίτο των σχολείων της περιφέρειας, σύμφωνα με την πρόεδρό της Βαλερί Πεκρές.Μπροστά στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ο Σεμπαστιέν Λεκορνί απέστειλε την Κυριακή οδηγίες σε αρκετούς υπουργούς, ζητώντας παράλληλα να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις όπου η κατάσταση το επιτρέπει.Μεταξύ άλλων, ζητεί από αυτή την εβδομάδα να δοθεί προτεραιότητα σε κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια στην αντικατάσταση εκπαιδευτικών που απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και στην κάλυψη κενών θέσεων, με έναν πρώτο απολογισμό να αναμένεται στις 16 Οκτωβρίου.Παράλληλα, συγκαλεί για την Τρίτη συνάντηση με τους προέδρους των περιφερειών με αντικείμενο την ανακαίνιση των σχολικών εγκαταστάσεων, ενώ ζήτησε από τους υπουργούς του τις πρώτες προτάσεις για αλλαγές στο Parcoursup, την πλατφόρμα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση, έως το τέλος Οκτωβρίου.Η κυβέρνηση έχει επίσης δεσμευθεί να εξετάσει την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ημέρας και την αντιμετώπιση προβλημάτων στις υποδομές.Οι μαθητικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στην περιοχή του Παρισιού στα μέσα Σεπτεμβρίου και επεκτάθηκαν γρήγορα σε πολλές πόλεις, ανάμεσά τους η Μασσαλία, η Ναντ και το Μονπελιέ.Μόνο την Παρασκευή επηρεάστηκαν 735 σχολικές μονάδες, ενώ πραγματοποιήθηκαν 1.747 συλλήψεις, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων από την αρχή της εβδομάδας ξεπέρασε τις 5.000, με περίπου το 85% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι.Την ίδια ημέρα καταγράφηκαν επεισόδια ή «αστική βία» γύρω από 158 σχολεία.Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με επίκεντρο ελλείψεις εκπαιδευτικών και προβλήματα σε σχολικές εγκαταστάσεις, αλλά σύντομα απέκτησαν μεγαλύτερη έκταση.

Οι μαθητές καταγγέλλουν υπερπλήρεις τάξεις, κενές θέσεις εκπαιδευτικών, φθαρμένα σχολικά κτίρια, εξαντλητικά ωράρια και άνισες συνθήκες εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές. Παράλληλα, ασκούν κριτική στο Parcoursup και ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία εισαγωγής στα πανεπιστήμια.



Μαθητές έχουν δημοσιοποιήσει εικόνες από σχολεία με διαρροές, κατεστραμμένο εξοπλισμό, προβλήματα θέρμανσης και ψύξης και άλλες φθορές, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες δεν είναι ίδιες σε όλες τις περιοχές της χώρας.



Η κυβέρνηση καταγγέλλει διείσδυση ακραίων ομάδων Ο υπουργός Παιδείας υποστήριξε ότι στις κινητοποιήσεις έχουν παρεισφρήσει ακτιβιστές, ιδιαίτερα από την άκρα Αριστερά, οι οποίοι, κατά την εκτίμησή του, έχουν συμβάλει στην κλιμάκωση της βίας.



Η κυβέρνηση και στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν επίσης κατηγορήσει τη La France Insoumise ότι ενθάρρυνε τις κινητοποιήσεις, χωρίς ωστόσο να αποδίδουν σε αυτήν την οργάνωση του κινήματος συνολικά. Από την πλευρά της, η LFI υποστηρίζει ότι στηρίζει τα αιτήματα των μαθητών, αλλά δεν οργανώνει τις κινητοποιήσεις και τάσσεται υπέρ της μη βίας.



Ο Ζεφρέ έκανε λόγο για πρωτόγνωρη έκταση των επεισοδίων και προειδοποίησε ότι τίθεται ζήτημα ασφάλειας τόσο για τους μαθητές όσο και για το προσωπικό.



Νέο τεστ την Τρίτη Οι εκπρόσωποι των μαθητών, μετά τη συνάντησή τους με τον υπουργό Παιδείας την Παρασκευή, δήλωσαν ότι δεν έλαβαν «συγκεκριμένα μέτρα» και κάλεσαν σε συνέχιση των κινητοποιήσεων.



Νέα μεγάλη ημέρα δράσης έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, με οργανώσεις μαθητών και φοιτητών να καλούν σε κινητοποιήσεις, ενώ συμμετοχή έχει ανακοινώσει και η CGT.



Το αν οι κινητοποιήσεις θα διατηρήσουν τη δυναμική τους και αν θα περιοριστούν τα βίαια επεισόδια αποτελεί πλέον κρίσιμο ζήτημα για την κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν, η οποία επιχειρεί ταυτόχρονα να απαντήσει στα αιτήματα των μαθητών και να αποκαταστήσει την ομαλή λειτουργία των σχολείων.