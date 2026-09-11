Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαζωνάκη με το «Να περνάς» στη νοηματική, δείτε βίντεο
Ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαζωνάκη με το «Να περνάς» στη νοηματική, δείτε βίντεο
Τη διερμηνεία έκανε στο δελτίο του Alpha η Σοφία Ρομπόλη
Η μεταφορά ενός τραγουδιού στη νοηματική γλώσσα είναι μια δύσκολη διαδικασία καθώς οι διερμηνείς καλούνται να περάσουν στους αποδέκτες εκτός από τους στίχους και τα συναισθήματα που δημιουργούνται.
Ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει πολλαπλάσια όταν ένα τραγούδι συνοδεύεται από την απώλεια ενός καλλιτέχνη, όπως στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη.
Το δύσκολο έργο ανέλαβε για λογαριασμό της τηλεόρασης του Alpha η διερμηνέας Σοφία Ρομπόλη, η οποία είχε γίνει viral την παραμονή του 2025 για τον τρόπο με τον οποίο μετέφερε στους τηλεθεατές με προβλήματα ακοής όσα συνέβαιναν επί σκηνής στην εκδήλωση αλλαγής του χρόνου στην πλατεία Συντάγματος με πρωταγωνιστές τότε τον Φοίβο Δεληβοριά, τη Νατάσσα Μποφίλιου, τον Θανάση Αλευρά κ.α.
Στο δελτίο ειδήσεων του Alpha η Σοφία Ρομπόλη μετέφερε με εμφανές το πάθος το τραγούδι «Να περνάς» του Γιώργου Μαζωνάκη.
Δείτε το βίντεο:
Ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει πολλαπλάσια όταν ένα τραγούδι συνοδεύεται από την απώλεια ενός καλλιτέχνη, όπως στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη.
Το δύσκολο έργο ανέλαβε για λογαριασμό της τηλεόρασης του Alpha η διερμηνέας Σοφία Ρομπόλη, η οποία είχε γίνει viral την παραμονή του 2025 για τον τρόπο με τον οποίο μετέφερε στους τηλεθεατές με προβλήματα ακοής όσα συνέβαιναν επί σκηνής στην εκδήλωση αλλαγής του χρόνου στην πλατεία Συντάγματος με πρωταγωνιστές τότε τον Φοίβο Δεληβοριά, τη Νατάσσα Μποφίλιου, τον Θανάση Αλευρά κ.α.
Στο δελτίο ειδήσεων του Alpha η Σοφία Ρομπόλη μετέφερε με εμφανές το πάθος το τραγούδι «Να περνάς» του Γιώργου Μαζωνάκη.
Δείτε το βίντεο:
@alphanews_official
Έναν ιδιαίτερο και βαθιά συγκινητικό αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζωνάκη απηύθυνε η Σοφία Ρομπόλη στη νοηματική γλώσσα. #news #alphanews♬ πρωτότυπος ήχος - alphanewsgr
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