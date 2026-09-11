Ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαζωνάκη με το «Να περνάς» στη νοηματική, δείτε βίντεο
GALA
Γιώργος Μαζωνάκης Τραγούδι Σοφία Ρομπόλη Νοηματική γλώσσα

Ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαζωνάκη με το «Να περνάς» στη νοηματική, δείτε βίντεο

Τη διερμηνεία έκανε στο δελτίο του Alpha η Σοφία Ρομπόλη

Ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαζωνάκη με το «Να περνάς» στη νοηματική, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η μεταφορά ενός τραγουδιού στη νοηματική γλώσσα είναι μια δύσκολη διαδικασία καθώς οι διερμηνείς καλούνται να περάσουν στους αποδέκτες εκτός από τους στίχους και τα συναισθήματα που δημιουργούνται.

Ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει πολλαπλάσια όταν ένα τραγούδι συνοδεύεται από την απώλεια ενός καλλιτέχνη, όπως στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το δύσκολο έργο ανέλαβε για λογαριασμό της τηλεόρασης του Alpha η διερμηνέας Σοφία Ρομπόλη, η οποία είχε γίνει viral την παραμονή του 2025 για τον τρόπο με τον οποίο μετέφερε στους τηλεθεατές με προβλήματα ακοής όσα συνέβαιναν επί σκηνής στην εκδήλωση αλλαγής του χρόνου στην πλατεία Συντάγματος με πρωταγωνιστές τότε τον Φοίβο Δεληβοριά, τη Νατάσσα Μποφίλιου, τον Θανάση Αλευρά κ.α.

Στο δελτίο ειδήσεων του Alpha η Σοφία Ρομπόλη μετέφερε με εμφανές το πάθος το τραγούδι «Να περνάς» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Δείτε το βίντεο:

@alphanews_official

Έναν ιδιαίτερο και βαθιά συγκινητικό αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζωνάκη απηύθυνε η Σοφία Ρομπόλη στη νοηματική γλώσσα. #news #alphanews

♬ πρωτότυπος ήχος - alphanewsgr
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Back to School με πλάνο

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στο σχολείο έχει ήδη ξεκινήσει — και μαζί της έρχεται εκείνη η γνώριμη, γλυκιά αναστάτωση της νέας αρχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης