Άλεκ Μπάλντουιν: Αν μου έλεγαν «ανέβα στο Έβερεστ και η Χαλίνα Χάτσινς θα επιστρέψει», θα είχα ήδη ετοιμάσει τα πράγματά μου
Άλεκ Μπάλντουιν: Αν μου έλεγαν «ανέβα στο Έβερεστ και η Χαλίνα Χάτσινς θα επιστρέψει», θα είχα ήδη ετοιμάσει τα πράγματά μου
Ο ηθοποιός στο ντοκιμαντέρ «The Trial of Alec Baldwin» θυμάται όσα ακολούθησαν μετά τον θάνατο της διευθύντριας φωτογραφίας στα γυρίσματα του «Rust» το 2021
Όσα ακολούθησαν μετά τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς θυμάται ο Άλεκ Μπάλντουιν στο ντοκιμαντέρ «The Trial of Alec Baldwin», σε σκηνοθεσία της Ρόρι Κένεντι. Στις 21 Οκτωβρίου 2021, η διευθύντρια φωτογραφίας σκοτώθηκε, όταν εκπυρσοκρότησε όπλο που κρατούσε ο ηθοποιός στα γυρίσματα του «Rust» στο Νέο Μεξικό.
Τα πρώτα πλάνα του ντοκιμαντέρ δόθηκαν στη δημοσιότητα και ο ηθοποιός, ο οποίος είχε οδηγηθεί σε δίκη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, με τις κατηγορίες σε βάρος του να αποσύρονται, αναφέρεται σε όσα βίωσε. Χαρακτηριστικά δηλώνει ότι θα ανέβαινε στο Έβερεστ, αν έτσι μπορούσε να τη φέρει και πάλι στη ζωή.
«Όταν μου είπαν ότι πέθανε, έπαθα σοκ», λέει ο 68χρονος Μπάλντουιν. «Δεν μπορούσα να το πιστέψω». Η σύζυγός του, Χιλάρια, εμφανίζεται επίσης να προσπαθεί να διαχειριστεί την τεράστια δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση. «Οι παπαράτσι έρχονται ήδη», του λέει. «Πρέπει να πάρεις τα παιδιά και να φύγετε από την πόλη». Σε επόμενο πλάνο ακούγεται κάποιος στον δρόμο να φωνάζει στον Μπάλντουιν: «Σκότωσες κάποιον κατά λάθος. Πώς νιώθεις;».
Μετά από πλάνα σχετικά με την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του για τον θάνατο της Χάτσινς, ο ηθοποιός λέει: «Αν μου έλεγες “ανέβα στο Έβερεστ και εκείνη θα επιστρέψει”, θα είχα ήδη ετοιμάσει τα πράγματά μου και θα ήμουν έτοιμος να φύγω». «Οτιδήποτε μπορούσα να κάνω», προσθέτει. «Αλλά δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να κάνεις».
Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός ανατρέχει στη δίκη του το 2024, η οποία έληξε υπέρ του. «Θέλω να αθωωθώ, για να μπορέσω να βγω από την πόρτα και να με αφήσουν όλοι ήσυχο. Δεν φανταζόμουν ποτέ στη ζωή μου ότι θα κατέληγε εδώ όλο αυτό», τονίζει στο ντοκιμαντέρ. Στο τέλος του τρέιλερ, ο Μπάλντουιν σημειώνει ότι «οι άνθρωποι που θα το δουν θα δουν πολλές στιγμές μου στη χειρότερη εκδοχή του εαυτού μου».
Δείτε το τρέιλερ
Σύμφωνα με το Variety, η Ρόρι Κένεντι άρχισε να κινηματογραφεί τον Μπάλντουιν το 2023 και είχε πλήρη πρόσβαση στη ζωή του ηθοποιού καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης. «Αυτή η ιστορία είναι δύσκολη, γιατί υπάρχει η Χαλίνα, η οποία είναι το θύμα αυτής της ιστορίας, και φυσικά νιώθω τεράστια ενσυναίσθηση για εκείνη και την οικογένειά της, δεδομένων και των δικών μου βιωμάτων και εμπειριών», δήλωσε η Κένεντι.
«Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει χώρος για να δούμε πως μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα θύματα. Μπορεί να υπάρχει ένα φάσμα θυμάτων σε διαφορετικές καταστάσεις και είναι σημαντικό να υπάρχει χώρος και γι’ αυτό», πρόσθεσε.
Τα πρώτα πλάνα του ντοκιμαντέρ δόθηκαν στη δημοσιότητα και ο ηθοποιός, ο οποίος είχε οδηγηθεί σε δίκη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, με τις κατηγορίες σε βάρος του να αποσύρονται, αναφέρεται σε όσα βίωσε. Χαρακτηριστικά δηλώνει ότι θα ανέβαινε στο Έβερεστ, αν έτσι μπορούσε να τη φέρει και πάλι στη ζωή.
«Όταν μου είπαν ότι πέθανε, έπαθα σοκ», λέει ο 68χρονος Μπάλντουιν. «Δεν μπορούσα να το πιστέψω». Η σύζυγός του, Χιλάρια, εμφανίζεται επίσης να προσπαθεί να διαχειριστεί την τεράστια δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση. «Οι παπαράτσι έρχονται ήδη», του λέει. «Πρέπει να πάρεις τα παιδιά και να φύγετε από την πόλη». Σε επόμενο πλάνο ακούγεται κάποιος στον δρόμο να φωνάζει στον Μπάλντουιν: «Σκότωσες κάποιον κατά λάθος. Πώς νιώθεις;».
Alec Baldwin reflects on ‘Rust’ shooting, manslaughter trial in documentary trailer: ‘Me at my worst’ https://t.co/PnFTmw3kx8 pic.twitter.com/VIrRuh2h4u— Page Six (@PageSix) September 10, 2026
Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός ανατρέχει στη δίκη του το 2024, η οποία έληξε υπέρ του. «Θέλω να αθωωθώ, για να μπορέσω να βγω από την πόρτα και να με αφήσουν όλοι ήσυχο. Δεν φανταζόμουν ποτέ στη ζωή μου ότι θα κατέληγε εδώ όλο αυτό», τονίζει στο ντοκιμαντέρ. Στο τέλος του τρέιλερ, ο Μπάλντουιν σημειώνει ότι «οι άνθρωποι που θα το δουν θα δουν πολλές στιγμές μου στη χειρότερη εκδοχή του εαυτού μου».
Δείτε το τρέιλερ
Σύμφωνα με το Variety, η Ρόρι Κένεντι άρχισε να κινηματογραφεί τον Μπάλντουιν το 2023 και είχε πλήρη πρόσβαση στη ζωή του ηθοποιού καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης. «Αυτή η ιστορία είναι δύσκολη, γιατί υπάρχει η Χαλίνα, η οποία είναι το θύμα αυτής της ιστορίας, και φυσικά νιώθω τεράστια ενσυναίσθηση για εκείνη και την οικογένειά της, δεδομένων και των δικών μου βιωμάτων και εμπειριών», δήλωσε η Κένεντι.
«Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει χώρος για να δούμε πως μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα θύματα. Μπορεί να υπάρχει ένα φάσμα θυμάτων σε διαφορετικές καταστάσεις και είναι σημαντικό να υπάρχει χώρος και γι’ αυτό», πρόσθεσε.
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