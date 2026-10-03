Σπανούλης μετά την ήττα του Άρη από την Καρδίτσα: Ντροπιαστική εμφάνιση, όποιος δεν μπορεί να παίξει υπό πίεση δεν θα μπορέσει να συνεχίσει

«Μετά από αυτό το παιχνίδι μού κάνεις ερώτηση τώρα για έναν παίκτη που δεν είναι εδώ πέρα; Έχουμε τόσα γκαρντ. Σήμερα δεν είχαμε δημιουργία, δεν είχαμε αποφασιστικότητα, δεν είχαμε επιθετικότητα. Δηλαδή θα μας λύσει ένας παίκτης που δεν είναι εδώ πέρα το σημερινό πρόβλημα; Θα μιλήσουμε για αυτούς που έπαιξαν».