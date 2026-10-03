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Λαμπερή πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Ρομέν Γαβρά στην Αθήνα: Μαζί του η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο πρωταγωνιστής, Βενσάν Κασέλ
Λαμπερή πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Ρομέν Γαβρά στην Αθήνα: Μαζί του η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο πρωταγωνιστής, Βενσάν Κασέλ
Δείτε ποιοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση - Οι δηλώσεις σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή για τη χώρα μας και τις Ελληνίδες - Νωρίτερα, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη παρέθεσε γεύμα στους συντελεστές της ταινίας σε εστιατόριο στην περιοχή της Ακρόπολης
Στην Αθήνα βρίσκεται ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Θυσία», που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Στο πλευρό του ήταν η σύντροφός του και διάσημο μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι, αλλά και ο πρωταγωνιστής, διάσημος Γάλλος ηθοποιός Βενσάν Κασέλ.
Το «παρών» στην πρεμιέρα στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Μπρούνο Τσερέλα και η Αθηνά Οικονομάκου, ο Νίκος Αποστολόπουλος, ο Βασίλης Ζούλιας, η Ελευθερία Αγγελοπούλου, η Λίλα Τσακαλάκη, η Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκκαλης.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, την ευγνωμοσύνη τους για την εμπειρία που έζησαν στην Ελλάδα, στα γυρίσματα του μεγαλύτερου τμήματος της ταινίας, εξέφρασαν ο σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς και ο πρωταγωνιστής Βενσάν Κασέλ.
Ερωτηθείς για την πρεμιέρα, ο Βενσάν Κασέλ σημείωσε ότι «γυρίσαμε την ταινία στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε ο κύριος Γαβράς έχει ελληνική καταγωγή. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να παρουσιάσουμε την ταινία εδώ ως πρεμιέρα. Ήταν μέρος της συμφωνίας εξ αρχής».
Από την πλευρά του, ο Ρομέν Γαβράς εξήρε τους Έλληνες συντελεστές και το τοπίο της χώρας σημείωσε ότι «περάσαμε υπέροχα κάνοντας γυρίσματα στην Ελλάδα με ένα φανταστικό ελληνικό συνεργείο, εξαιρετικούς Έλληνες παραγωγούς και καταπληκτικούς ηθοποιούς που… μοιάζουν με Έλληνες (σ.σ. δείχνοντας τον Κασέλ). Το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας γυρίστηκε στην Ελλάδα, ναι».
Ερωτηθείς για την επιλογή της Ελλάδας τόνισε ότι η απόφαση ελήφθη, καθώς «η Ελλάδα είναι ένας μαγικός τόπος και κάναμε μια μαγική ταινία, οπότε θεωρώ πως ήταν σημαντικό να κάνουμε κάτι ξεχωριστό σε ένα ξεχωριστό μέρος».
Σε ερώτηση για το τι σημαίνει η Ελλάδα για εκείνον, ο Ρομέν Γαβράς απάντησε αφοπλιστικά «Τσίπουρο, Καρέλια...», ενώ συμπλήρωσε πως θαυμάζει «την Ιστορία, τους ανθρώπους, την επαγγελματική νοοτροπία, τα πάντα».
Μάλιστα, αποκάλυψε πως οι δεσμοί του με την Αθήνα δεν περιορίζονται στις διακοπές: «Δεν έρχομαι μόνο για διακοπές, έχουμε ένα μπαρ, τους "Επτά Μάρτυρες", στο Νέο Κόσμο, ακριβώς δίπλα. Να πάτε, είναι πολύ νόστιμα. Και είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη στον κόσμο».
Όσο για το αν σχεδιάζει να μετακομίσει μόνιμα στην Ελλάδα στο μέλλον, ο σκηνοθέτης σχολίασε με αυτοσαρκασμό: «Ναι, αλίμονο. Θα περάσω τις τελευταίες μέρες μου εδώ, καπνίζοντας όπιο και κάνοντας τον βοσκό».
Από την πλευρά του, ο Βενσάν Κασέλ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη θερμή υποδοχή του ελληνικού κοινού: «Όταν κάνεις ταινίες και είσαι αρκετά τυχερός ώστε να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα, ειδικά στην Ευρώπη, είτε είναι η Ελλάδα, είτε η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Αγγλία, είναι ένα μεγάλο δώρο. Οπότε, όπου κι αν πάμε, όταν ο κόσμος γνωρίζει τη δουλειά σου και του αρέσει, είναι πάντα ευλογία».
Στο πλευρό του ήταν η σύντροφός του και διάσημο μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι, αλλά και ο πρωταγωνιστής, διάσημος Γάλλος ηθοποιός Βενσάν Κασέλ.
Το «παρών» στην πρεμιέρα στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Μπρούνο Τσερέλα και η Αθηνά Οικονομάκου, ο Νίκος Αποστολόπουλος, ο Βασίλης Ζούλιας, η Ελευθερία Αγγελοπούλου, η Λίλα Τσακαλάκη, η Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκκαλης.
«Τσίπουρο, Καρέλια και ιστορία»: Ο Ρομέν Γαβράς αποθεώνει την Ελλάδα – Η κομψή «ντρίπλα» του Βενσάν Κασέλ για τις Ελληνίδες
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, την ευγνωμοσύνη τους για την εμπειρία που έζησαν στην Ελλάδα, στα γυρίσματα του μεγαλύτερου τμήματος της ταινίας, εξέφρασαν ο σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς και ο πρωταγωνιστής Βενσάν Κασέλ.
Ερωτηθείς για την πρεμιέρα, ο Βενσάν Κασέλ σημείωσε ότι «γυρίσαμε την ταινία στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε ο κύριος Γαβράς έχει ελληνική καταγωγή. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να παρουσιάσουμε την ταινία εδώ ως πρεμιέρα. Ήταν μέρος της συμφωνίας εξ αρχής».
Από την πλευρά του, ο Ρομέν Γαβράς εξήρε τους Έλληνες συντελεστές και το τοπίο της χώρας σημείωσε ότι «περάσαμε υπέροχα κάνοντας γυρίσματα στην Ελλάδα με ένα φανταστικό ελληνικό συνεργείο, εξαιρετικούς Έλληνες παραγωγούς και καταπληκτικούς ηθοποιούς που… μοιάζουν με Έλληνες (σ.σ. δείχνοντας τον Κασέλ). Το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας γυρίστηκε στην Ελλάδα, ναι».
Ερωτηθείς για την επιλογή της Ελλάδας τόνισε ότι η απόφαση ελήφθη, καθώς «η Ελλάδα είναι ένας μαγικός τόπος και κάναμε μια μαγική ταινία, οπότε θεωρώ πως ήταν σημαντικό να κάνουμε κάτι ξεχωριστό σε ένα ξεχωριστό μέρος».
Σε ερώτηση για το τι σημαίνει η Ελλάδα για εκείνον, ο Ρομέν Γαβράς απάντησε αφοπλιστικά «Τσίπουρο, Καρέλια...», ενώ συμπλήρωσε πως θαυμάζει «την Ιστορία, τους ανθρώπους, την επαγγελματική νοοτροπία, τα πάντα».
Μάλιστα, αποκάλυψε πως οι δεσμοί του με την Αθήνα δεν περιορίζονται στις διακοπές: «Δεν έρχομαι μόνο για διακοπές, έχουμε ένα μπαρ, τους "Επτά Μάρτυρες", στο Νέο Κόσμο, ακριβώς δίπλα. Να πάτε, είναι πολύ νόστιμα. Και είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη στον κόσμο».
Όσο για το αν σχεδιάζει να μετακομίσει μόνιμα στην Ελλάδα στο μέλλον, ο σκηνοθέτης σχολίασε με αυτοσαρκασμό: «Ναι, αλίμονο. Θα περάσω τις τελευταίες μέρες μου εδώ, καπνίζοντας όπιο και κάνοντας τον βοσκό».
Από την πλευρά του, ο Βενσάν Κασέλ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη θερμή υποδοχή του ελληνικού κοινού: «Όταν κάνεις ταινίες και είσαι αρκετά τυχερός ώστε να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα, ειδικά στην Ευρώπη, είτε είναι η Ελλάδα, είτε η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Αγγλία, είναι ένα μεγάλο δώρο. Οπότε, όπου κι αν πάμε, όταν ο κόσμος γνωρίζει τη δουλειά σου και του αρέσει, είναι πάντα ευλογία».
Όταν πάντως ρωτήθηκε αν του αρέσουν οι Ελληνίδες, ο Γάλλος σταρ έβαλε ευγενικά... φρένο, σημειώνοντας: «Οι Ελληνίδες; Δεν ξέρω, νομίζω ότι γενικά δεν θα μιλούσα για τις γυναίκες με αυτόν τον τρόπο».
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την πρεμιέρα:
Νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, τους παρέθεσε γεύμα η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σε εστιατόριο στην περιοχή της Ακρόπολης.
Μαζί τους ήταν και η υπεύθυνη διανομής της ταινίας, Ιωάννα Παναγιωτίδου.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την πρεμιέρα:
Γεύμα με φόντο την Ακρόπολη
Νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, τους παρέθεσε γεύμα η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σε εστιατόριο στην περιοχή της Ακρόπολης.
Μαζί τους ήταν και η υπεύθυνη διανομής της ταινίας, Ιωάννα Παναγιωτίδου.
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