Λαμπερή πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Ρομέν Γαβρά στην Αθήνα: Μαζί του η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο πρωταγωνιστής, Βενσάν Κασέλ

Δείτε ποιοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση - Οι δηλώσεις σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή για τη χώρα μας και τις Ελληνίδες - Νωρίτερα, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη παρέθεσε γεύμα στους συντελεστές της ταινίας σε εστιατόριο στην περιοχή της Ακρόπολης