Λαμπερή πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Ρομέν Γαβρά στην Αθήνα: Μαζί του η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο πρωταγωνιστής, Βενσάν Κασέλ
GALA
Ρομέν Γαβράς Έμιλι Ραταϊκόφκσι Στέγη Ιδρύματος Ωνάση Πρεμιέρα Όλγα Κεφαλογιάννη

Λαμπερή πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Ρομέν Γαβρά στην Αθήνα: Μαζί του η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο πρωταγωνιστής, Βενσάν Κασέλ

Δείτε ποιοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση - Οι δηλώσεις σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή για τη χώρα μας και τις Ελληνίδες - Νωρίτερα, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη παρέθεσε γεύμα στους συντελεστές της ταινίας σε εστιατόριο στην περιοχή της Ακρόπολης

Λαμπερή πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Ρομέν Γαβρά στην Αθήνα: Μαζί του η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο πρωταγωνιστής, Βενσάν Κασέλ
Μαρία Λεμονιά
50 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Αθήνα βρίσκεται ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Θυσία», που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Στο πλευρό του ήταν η σύντροφός του και διάσημο μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι, αλλά και ο πρωταγωνιστής, διάσημος Γάλλος ηθοποιός Βενσάν Κασέλ.

Το «παρών» στην πρεμιέρα στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Μπρούνο Τσερέλα και η Αθηνά Οικονομάκου, ο Νίκος Αποστολόπουλος, ο Βασίλης Ζούλιας, η Ελευθερία Αγγελοπούλου, η Λίλα Τσακαλάκη, η Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκκαλης.


«Τσίπουρο, Καρέλια και ιστορία»: Ο Ρομέν Γαβράς αποθεώνει την Ελλάδα – Η κομψή «ντρίπλα» του Βενσάν Κασέλ για τις Ελληνίδες


Μιλώντας στους δημοσιογράφους, την ευγνωμοσύνη τους για την εμπειρία που έζησαν στην Ελλάδα, στα γυρίσματα του μεγαλύτερου τμήματος της ταινίας, εξέφρασαν ο σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς και ο πρωταγωνιστής Βενσάν Κασέλ.

Ερωτηθείς για την πρεμιέρα, ο Βενσάν Κασέλ σημείωσε ότι «γυρίσαμε την ταινία στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε ο κύριος Γαβράς έχει ελληνική καταγωγή. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να παρουσιάσουμε την ταινία εδώ ως πρεμιέρα. Ήταν μέρος της συμφωνίας εξ αρχής».

Από την πλευρά του, ο Ρομέν Γαβράς εξήρε τους Έλληνες συντελεστές και το τοπίο της χώρας σημείωσε ότι «περάσαμε υπέροχα κάνοντας γυρίσματα στην Ελλάδα με ένα φανταστικό ελληνικό συνεργείο, εξαιρετικούς Έλληνες παραγωγούς και καταπληκτικούς ηθοποιούς που… μοιάζουν με Έλληνες (σ.σ. δείχνοντας τον Κασέλ). Το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας γυρίστηκε στην Ελλάδα, ναι».

Ερωτηθείς για την επιλογή της Ελλάδας τόνισε ότι η απόφαση ελήφθη, καθώς «η Ελλάδα είναι ένας μαγικός τόπος και κάναμε μια μαγική ταινία, οπότε θεωρώ πως ήταν σημαντικό να κάνουμε κάτι ξεχωριστό σε ένα ξεχωριστό μέρος».

Κλείσιμο
Σε ερώτηση για το τι σημαίνει η Ελλάδα για εκείνον, ο Ρομέν Γαβράς απάντησε αφοπλιστικά «Τσίπουρο, Καρέλια...», ενώ συμπλήρωσε πως θαυμάζει «την Ιστορία, τους ανθρώπους, την επαγγελματική νοοτροπία, τα πάντα».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως οι δεσμοί του με την Αθήνα δεν περιορίζονται στις διακοπές: «Δεν έρχομαι μόνο για διακοπές, έχουμε ένα μπαρ, τους "Επτά Μάρτυρες", στο Νέο Κόσμο, ακριβώς δίπλα. Να πάτε, είναι πολύ νόστιμα. Και είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη στον κόσμο».

Όσο για το αν σχεδιάζει να μετακομίσει μόνιμα στην Ελλάδα στο μέλλον, ο σκηνοθέτης σχολίασε με αυτοσαρκασμό: «Ναι, αλίμονο. Θα περάσω τις τελευταίες μέρες μου εδώ, καπνίζοντας όπιο και κάνοντας τον βοσκό».

Από την πλευρά του, ο Βενσάν Κασέλ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη θερμή υποδοχή του ελληνικού κοινού: «Όταν κάνεις ταινίες και είσαι αρκετά τυχερός ώστε να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα, ειδικά στην Ευρώπη, είτε είναι η Ελλάδα, είτε η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Αγγλία, είναι ένα μεγάλο δώρο. Οπότε, όπου κι αν πάμε, όταν ο κόσμος γνωρίζει τη δουλειά σου και του αρέσει, είναι πάντα ευλογία».

Όταν πάντως ρωτήθηκε αν του αρέσουν οι Ελληνίδες, ο Γάλλος σταρ έβαλε ευγενικά... φρένο, σημειώνοντας: «Οι Ελληνίδες; Δεν ξέρω, νομίζω ότι γενικά δεν θα μιλούσα για τις γυναίκες με αυτόν τον τρόπο».


Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την πρεμιέρα:


gavras-tainia2-_2_
Μπρούνο Τσερέλα
gavrastainia454
Μπρούνο Τσερέλα, Ελευθερία Αγγελοπούλου και Λίλα Τσακαλάκη

gavrastainia65-_2_
Μπρούνο Τσερέλα, Αθηνά Οικονομάκου και Τζον Καγιούλης

gavrastainia3
Νίκος Αποστολόπουλος και Βασίλης Ζούλιας

gavrastainia65-_1_
Δήμητρα Ματσούκα και Πέτρος Κόκκαλης
gavrastainia78-_1_
Ο Φίλιππος Τσαγκρίδης
gavrastainia78-_2_
Η Λίτσα Λάβδα

gavrastainia56565







Γεύμα με φόντο την Ακρόπολη


Νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, τους παρέθεσε γεύμα  η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σε εστιατόριο στην περιοχή της Ακρόπολης. 

Μαζί τους ήταν και η υπεύθυνη διανομής της ταινίας, Ιωάννα Παναγιωτίδου.

Λαμπερή πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Ρομέν Γαβρά στην Αθήνα: Μαζί του η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο πρωταγωνιστής, Βενσάν Κασέλ
Λαμπερή πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Ρομέν Γαβρά στην Αθήνα: Μαζί του η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο πρωταγωνιστής, Βενσάν Κασέλ

Λαμπερή πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Ρομέν Γαβρά στην Αθήνα: Μαζί του η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο πρωταγωνιστής, Βενσάν Κασέλ
Μαρία Λεμονιά
50 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης