Μεγάλες διαδηλώσεις στην Ισπανία για το στεγαστικό: Πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα από αστυνομικούς στη Βαλένθια, βίντεο

Cops de porra, pilotes de goma i gasos lacrimogens de la policia espanyola contra els manifestants per l'habitatge a València pic.twitter.com/KurlsuqotE — L'Accent (@laccent) October 3, 2026

Περίπου 30 διαδηλωτές κατάφεραν να εισέλθουν στην Πόλη των Τεχνών και των Επιστημών, ένα εμβληματικό πολιτιστικό συγκρότημα της πόλης, προτού απομακρυνθούν από την αστυνομία.Ένας από τους διαδηλωτές στη Μαδρίτη, ο 26χρονος βιβλιοθηκάριος Μάρκος Σάινθ, δήλωσε ότι στο παρελθόν νοίκιαζε με φίλους ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων έναντι 900 ευρώ τον μήνα, ενώ σήμερα ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου συχνά κοστίζει 1.000 ευρώ — ποσό που αντιστοιχεί στο ήμισυ του μέσου μηνιαίου μισθού στην πρωτεύουσα.Μιλώντας στο AFP, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να διαμαρτύρεται για την εκτόξευση των ενοικίων «μέχρι κάποιος να τολμήσει να τα ρυθμίσει όλα, γιατί διαφορετικά θα αναγκαστούμε όλοι να φύγουμε από τη Μαδρίτη. Και αυτό θα ήταν κρίμα, καθώς είμαι από τη Μαδρίτη».Ο 31χρονος Χαβιέρ, ο οποίος εργάζεται στην εγκατάσταση ηλιακών πάνελ, δήλωσε: «Διεκδικούμε ένα θεμελιώδες δικαίωμα: αξιοπρεπή στέγαση, σταθερότητα και συνθήκες που θα μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε μια αξιοπρεπή ζωή». Όπως πρόσθεσε: «Ξοδεύω τον μισό μισθό μου για ένα μικροσκοπικό δωμάτιο».«Αυτό που νιώθουμε στους δρόμους είναι μια νέα ενέργεια που έχουμε να δούμε εδώ και πολύ καιρό, μια ενέργεια που δείχνει ότι οκτώ ημέρες κινητοποίησης του λαού μπορούν να πετύχουν περισσότερα από οκτώ χρόνια προοδευτικής διακυβέρνησης», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Βαλέρια Ράκου, μία από τις εκπροσώπους της Ένωσης Ενοικιαστών, η οποία διοργάνωσε τη διαδήλωση.«Τώρα ξεκινά η πραγματική πολιτική — η πολιτική που ανέκαθεν ανήκε στον λαό και η οποία θα επιστρέψει οριστικά στους δρόμους», πρόσθεσε.Την Παρασκευή, ο κυβερνητικός συνασπισμός υπό την ηγεσία των Σοσιαλιστών του Σάντσεθ κατέθεσε δύο διατάγματα, τα οποία περιλάμβαναν μια σειρά μέτρων για τη βελτίωση της πρόσβασης στη στέγαση, από την απαγόρευση των εξώσεων έως το 2030 έως τη ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και των ενοικιάσεων δωματίων.Παρά την οργή των διαδηλωτών έξω από το κοινοβούλιο, το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), το ακροδεξιό Vox και το καταλανικό κόμμα υπέρ της ανεξαρτησίας Junts καταψήφισαν και τα δύο διατάγματα.Το Λαϊκό Κόμμα δήλωσε ότι η ψήφος του ήταν σύμφωνη με την άποψή του ότι η κατασκευή νέων κατοικιών, και όχι η ρύθμιση της αγοράς, αποτελεί τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης.«Η στέγαση δεν γίνεται πιο προσιτή μέσω διαταγμάτων· γίνεται πιο προσιτή όταν χτίζουμε περισσότερα σπίτια», δήλωσε ο βουλευτής Χουάν Μπράβο.Η είδηση της απόρριψης του πακέτου μέτρων προκάλεσε αποδοκιμασίες και φωνές «ντροπή» έξω από το κοινοβούλιο. «Τα κέρδη σας, η δυστυχία μας», φώναζαν οι διαδηλωτές.Η οργή που σιγόβραζε εδώ και καιρό εξαιτίας της εκτόξευσης του κόστους στέγασης ξεχείλισε στα τέλη του περασμένου μήνα, όταν η 87χρονη Μαριτσάρμεν Αμπασκάλ, η οποία χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, εκδιώχθηκε από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 χρόνια.Η ηλικιωμένη γυναίκα δήλωσε ότι δεν μπορούσε να αντέξει την αύξηση του ενοικίου κατά 230% που ζητούσε το επενδυτικό ταμείο το οποίο είχε αγοράσει το διαμέρισμά της.