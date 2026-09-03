Η Σίντι Κρόφορντ στην κόρη της Κάια Γκέρμπερ: Το να σε βλέπω να εξελίσσεσαι στην όμορφη γυναίκα που είσαι σήμερα, είναι από τις μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής μου
Η Σίντι Κρόφορντ στην κόρη της Κάια Γκέρμπερ: Το να σε βλέπω να εξελίσσεσαι στην όμορφη γυναίκα που είσαι σήμερα, είναι από τις μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής μου
Η 60χρονη έκανε μία τρυφερή ανάρτηση για την κόρη της με αφορμή τα 25α γενέθλιά της
Με τα πιο τρυφερά λόγια μίλησε η Σίντι Κρόφορντ για την Κάια Γκέρμπερ, με αφορμή τα 25α γενέθλιά της.
Η 60χρονη, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε στο Instagram μία πρόσφατη φωτογραφία τους και μία από το παρελθόν και τις συνόδευσε με ευχές για την κόρη της, εκφράζοντας δημόσια πόσο περήφανη αισθάνεται παρατηρώντας τη να μεγαλώνει και να εξελίσσεται.
Η Σίντι Κρόφορντ μίλησε για τον χαρακτήρα της Κάια Γκέρμπερ, επισημαίνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Χρόνια πολλά για τα 25α γενέθλια στο (όχι και τόσο) μωρό μου, Κάια Γκέρμπερ. Είσαι πολύ πιο ώριμη από την ηλικία σου και γεμάτη συμπόνια, καλοσύνη και αγάπη. Το να σε βλέπω να μεγαλώνεις και να εξελίσσεσαι στην όμορφη γυναίκα που είσαι σήμερα είναι μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής μου. Είμαι πάντα τόσο περήφανη για σένα!».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Κάια Γκέρμπερ είναι το δεύτερο παιδί που απέκτησε το μοντέλο από τον δεύτερο γάμο της με τον Ραντ Γκέρμπερ. Το ζευγάρι έχει ακόμη έναν γιο, τον Πρίσλεϊ Γουόκερ Γκέρμπερ, ο οποίος είναι 27 ετών.
Η 60χρονη, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε στο Instagram μία πρόσφατη φωτογραφία τους και μία από το παρελθόν και τις συνόδευσε με ευχές για την κόρη της, εκφράζοντας δημόσια πόσο περήφανη αισθάνεται παρατηρώντας τη να μεγαλώνει και να εξελίσσεται.
Η Σίντι Κρόφορντ μίλησε για τον χαρακτήρα της Κάια Γκέρμπερ, επισημαίνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Χρόνια πολλά για τα 25α γενέθλια στο (όχι και τόσο) μωρό μου, Κάια Γκέρμπερ. Είσαι πολύ πιο ώριμη από την ηλικία σου και γεμάτη συμπόνια, καλοσύνη και αγάπη. Το να σε βλέπω να μεγαλώνεις και να εξελίσσεσαι στην όμορφη γυναίκα που είσαι σήμερα είναι μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής μου. Είμαι πάντα τόσο περήφανη για σένα!».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Κάια Γκέρμπερ είναι το δεύτερο παιδί που απέκτησε το μοντέλο από τον δεύτερο γάμο της με τον Ραντ Γκέρμπερ. Το ζευγάρι έχει ακόμη έναν γιο, τον Πρίσλεϊ Γουόκερ Γκέρμπερ, ο οποίος είναι 27 ετών.
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