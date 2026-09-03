Η Σίντι Κρόφορντ στην κόρη της Κάια Γκέρμπερ: Το να σε βλέπω να εξελίσσεσαι στην όμορφη γυναίκα που είσαι σήμερα, είναι από τις μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής μου