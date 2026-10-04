Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Λήξη συναγερμού στη Βουλή μετά το τηλεφώνημα για βόμβα
Λήξη συναγερμού στη Βουλή μετά το τηλεφώνημα για βόμβα
Άγνωστος επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο της Βουλής και ανέφερε ότι θα σημειωθεί έκρηξη βόμβας
Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στη Βουλή, όταν άγνωστος τηλεφώνησε για τοποθέτηση βόμβας.
Όλα ξεκίνησαν στις 16:49 το μεσημέρι της Κυριακής, όταν άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο τηλεφωνικό κέντρο της Βουλής και είπε ότι έβαλε βόμβα στην Βουλή, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο.
Στο κτήριο της Βουλής έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ έγινε έρευνα στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και από σκύλο της υπηρεσίας, εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της Βουλής χωρίς να βρεθεί κάτι.
Δείτε φωτογραφίες από την Βουλή
Όλα ξεκίνησαν στις 16:49 το μεσημέρι της Κυριακής, όταν άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο τηλεφωνικό κέντρο της Βουλής και είπε ότι έβαλε βόμβα στην Βουλή, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο.
Στο κτήριο της Βουλής έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ έγινε έρευνα στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και από σκύλο της υπηρεσίας, εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της Βουλής χωρίς να βρεθεί κάτι.
Δείτε φωτογραφίες από την Βουλή
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