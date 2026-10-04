Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Φωτιά σε δάσος στο Σουφλί, πέρασε από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα
Φωτιά σε δάσος στο Σουφλί, πέρασε από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα
Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Ρούσας, στον Δήμο Σουφλίου, με την φωτιά να περνά στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου περίπου στις 12:30.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, για την κινητοποιήθηκε επίσης και ένα ελικόπτερο.
Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Σουφλίου, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρες για την υποστήριξη της επιχείρησης κατάσβεσης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου περίπου στις 12:30.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, για την κινητοποιήθηκε επίσης και ένα ελικόπτερο.
Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Σουφλίου, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρες για την υποστήριξη της επιχείρησης κατάσβεσης.
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