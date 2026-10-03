Ρωσικός «χειμώνας» στην Ουκρανία: Το νέο δόγμα Πούτιν μεταφέρει τον πόλεμο σε πόλεις, γέφυρες και δρόμους, ο Ζελένσκι απαντά με τα διυλιστήρια

Σύμφωνα με το Reuters, οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν στην κατοχή τους έγγραφα, που δείχνουν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει εκδώσει ένα νέο δόγμα στρατιωτικών επιθέσεων σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα πολιτικών στόχων εν όψει του χειμώνα





Όπως αναφέρει σε αποκλειστικό του ρεπορτάζ το διεθνές πρακτορείο Reuters, οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν στην κατοχή τους έγγραφα, που δείχνουν ότι







Ταυτόχρονα, η Ρωσία θέλει να μεταφέρει ένα σημαντικό μέρος της πίεσης στο ίδιο το Κίεβο, βάζοντας πλέον συστηματικά στο στόχαστρο τις γέφυρες που ενώνουν τις δύο πλευρές της ουκρανικής πρωτεύουσας. Σήμερα χτυπήθηκε η Βόρεια Γέφυρα πάνω από τον Δνείπερο, μία ημέρα μετά τις νέες επιθέσεις στη Νότια Γέφυρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις μιας πόλης σχεδόν τριών εκατομμυρίων κατοίκων.



Η χρονική συγκυρία δεν θεωρείται τυχαία. Η Ουκρανία προετοιμάζεται για έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα, ενώ το Κίεβο εκτιμά ότι η Μόσχα έχει περάσει σε νέα φάση αεροπορικών επιθέσεων, με στόχο όχι μόνο την ενεργειακή υποδομή, αλλά και κρίσιμες αρτηρίες που κρατούν λειτουργικές τις μεγάλες πόλεις. Την ίδια ώρα, η Ρωσία προειδοποιεί ότι οι μαζικές επιθέσεις θα συνεχιστούν και καλεί ξένους διπλωμάτες και υπηκόους να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα.



Το νέο χτύπημα στη Βόρεια Γέφυρα

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, η Βόρεια Γέφυρα υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επίθεσης. Η κυκλοφορία διακόπηκε, καθώς προκλήθηκαν φθορές στο οδόστρωμα και στα καλώδια των τρόλεϊ, ενώ στο σημείο έσπευσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.



Η επίθεση ακολούθησε διαδοχικά πλήγματα στη Νότια Γέφυρα τις προηγούμενες δύο ημέρες. Οι επιθέσεις είχαν ήδη προκαλέσει προσωρινό κλείσιμο της συγκεκριμένης γέφυρας αλλά και δύο ακόμη σημαντικών διαβάσεων, δημιουργώντας μεγάλες ουρές και κυκλοφοριακή συμφόρηση σε ολόκληρη την πόλη.



Κλείσιμο Footage of a morning strike by a Russian Geran-5 loitering munition/cruise missile on the Pivnichnyi (Northern) Bridge in Kyiv. pic.twitter.com/ZylyCG2Gz1 — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) October 3, 2026

Το στοιχείο που κάνει τις επιθέσεις ιδιαίτερα σημαντικές, είναι η ίδια η γεωγραφία του Κιέβου. Ο Δνείπερος χωρίζει ουσιαστικά την πόλη στα δύο. Περισσότερο από το ένα τρίτο των περίπου 3.000.000 κατοίκων ζει στην ανατολική, αριστερή όχθη, ενώ μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας, των υπηρεσιών και της διοικητικής δραστηριότητας βρίσκεται στη δυτική πλευρά. Έτσι, οποιαδήποτε σοβαρή διακοπή στις γέφυρες έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή λειτουργία της ουκρανικής πρωτεύουσας.



Οι γέφυρες του Κιέβου δεν αποτελούν απλώς συγκοινωνιακές υποδομές. Είναι οι βασικοί άξονες που επιτρέπουν τη μετακίνηση ανθρώπων, οχημάτων, υπηρεσιών και αγαθών ανάμεσα στις δύο όχθες του Δνείπερου.



Την απόφαση να απαντήσει στο νέο κύμα βομβαρδισμών της Μόσχας με δικές της μαζικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια φέρεται να έχει λάβει η ουκρανική κυβέρνηση, μολονότι προ ολίγων ημερών ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε απέναντι στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη διατήρηση της συμφωνίας, που αφορούσε τις ρωσικές ενεργειακές υποδομές.Όπως αναφέρει σε αποκλειστικό του ρεπορτάζ το διεθνές πρακτορείο Reuters, οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν στην κατοχή τους έγγραφα, που δείχνουν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει εκδώσει ένα νέο δόγμα στρατιωτικών επιθέσεων σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα πολιτικών στόχων εν όψει του χειμώνα.«Είδαμε έγγραφα και γνωρίζουμε ότι τους επιτρέπουν να επιτίθενται σε υποδομές... υλικοτεχνική υποστήριξη... δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία, για να πιέσουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα, να εγκαταλείψουν διαφορετικές πόλεις» δήλωσε ο Ζελένσκι.Ταυτόχρονα, η Ρωσία θέλει να μεταφέρει ένα σημαντικό μέρος της πίεσης στο ίδιο το Κίεβο, βάζοντας πλέον συστηματικά στο στόχαστρο τις γέφυρες που ενώνουν τις δύο πλευρές της ουκρανικής πρωτεύουσας. Σήμερα χτυπήθηκε η Βόρεια Γέφυρα πάνω από τον Δνείπερο, μία ημέρα μετά τις νέες επιθέσεις στη Νότια Γέφυρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις μιας πόλης σχεδόν τριών εκατομμυρίων κατοίκων.Η χρονική συγκυρία δεν θεωρείται τυχαία. Η Ουκρανία προετοιμάζεται για έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα, ενώ το Κίεβο εκτιμά ότι η Μόσχα έχει περάσει σε νέα φάση αεροπορικών επιθέσεων, με στόχο όχι μόνο την ενεργειακή υποδομή, αλλά και κρίσιμες αρτηρίες που κρατούν λειτουργικές τις μεγάλες πόλεις. Την ίδια ώρα, η Ρωσία προειδοποιεί ότι οι μαζικές επιθέσεις θα συνεχιστούν και καλεί ξένους διπλωμάτες και υπηκόους να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα.Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, η Βόρεια Γέφυρα υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επίθεσης. Η κυκλοφορία διακόπηκε, καθώς προκλήθηκαν φθορές στο οδόστρωμα και στα καλώδια των τρόλεϊ, ενώ στο σημείο έσπευσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.Η επίθεση ακολούθησε διαδοχικά πλήγματα στη Νότια Γέφυρα τις προηγούμενες δύο ημέρες. Οι επιθέσεις είχαν ήδη προκαλέσει προσωρινό κλείσιμο της συγκεκριμένης γέφυρας αλλά και δύο ακόμη σημαντικών διαβάσεων, δημιουργώντας μεγάλες ουρές και κυκλοφοριακή συμφόρηση σε ολόκληρη την πόλη.Το στοιχείο που κάνει τις επιθέσεις ιδιαίτερα σημαντικές, είναι η ίδια η γεωγραφία του Κιέβου. Ο Δνείπερος χωρίζει ουσιαστικά την πόλη στα δύο. Περισσότερο από το ένα τρίτο των περίπου 3.000.000 κατοίκων ζει στην ανατολική, αριστερή όχθη, ενώ μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας, των υπηρεσιών και της διοικητικής δραστηριότητας βρίσκεται στη δυτική πλευρά. Έτσι, οποιαδήποτε σοβαρή διακοπή στις γέφυρες έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή λειτουργία της ουκρανικής πρωτεύουσας.Οι γέφυρες του Κιέβου δεν αποτελούν απλώς συγκοινωνιακές υποδομές. Είναι οι βασικοί άξονες που επιτρέπουν τη μετακίνηση ανθρώπων, οχημάτων, υπηρεσιών και αγαθών ανάμεσα στις δύο όχθες του Δνείπερου.

Ένα παρατεταμένο πρόβλημα σε περισσότερες από μία διαβάσεις θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική πίεση στο δίκτυο μεταφορών, να δυσκολέψει τη λειτουργία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και να επιβαρύνει συνολικά την οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης.



Ο Guardian περιγράφει μια ουκρανική πρωτεύουσα που αντιμετωπίζει πλέον πολύ πιο συστηματικές αεροπορικές επιθέσεις απ' ό,τι στο παρελθόν, με πλήγματα σε σχολεία, νοσοκομεία, γραφεία, υποδομές και γέφυρες. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έχει μιλήσει για κατάσταση που γίνεται ολοένα δυσκολότερη για τους κατοίκους.



Η ουκρανική ηγεσία θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις εντάσσονται σε ευρύτερη ρωσική προσπάθεια άσκησης πίεσης στις μεγάλες πόλεις πριν πέσουν οι θερμοκρασίες.



Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει μιλήσει για αλλαγή στις ρωσικές τακτικές και για μεγαλύτερη έμφαση σε κρίσιμες υποδομές. Το Κίεβο φοβάται επανάληψη ή ακόμη και εντατικοποίηση της τακτικής που είχε εφαρμοστεί προηγούμενους χειμώνες, όταν οι επιθέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο προκαλούσαν διακοπές ρεύματος, θέρμανσης και ύδρευσης.



Οι ουκρανικές αρχές προειδοποιούν ότι η Ρωσία έχει τη δυνατότητα να εξαπολύσει πολύ μεγάλες συνδυασμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones, την ώρα που η ουκρανική αεράμυνα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ελλείψεις σε συστήματα και πυρομαχικά.



Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η αυξανόμενη χρήση ταχύτερων, jet-powered drones, τα οποία είναι δυσκολότερο να αναχαιτιστούν από τα συστήματα αεράμυνας.



Ανεβάζει τους τόνους η Μόσχα Την ίδια ώρα, η Μόσχα ανεβάζει τους τόνους.



Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε ξένους υπηκόους και μέλη διπλωματικών αποστολών να εγκαταλείψουν το Κίεβο, προαναγγέλλοντας ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τις επιθέσεις που χαρακτηρίζει «αντίποινα» για ουκρανικά πλήγματα εναντίον ρωσικού εδάφους, πολιτών και υποδομών.



Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να υφίσταται τις συνέπειες των ενεργειών της, ενώ η Μόσχα υποστηρίζει σταθερά ότι δεν στοχοποιεί σκοπίμως αμάχους. Το Κίεβο από την πλευρά του κατηγορεί τη Ρωσία ότι οι επιθέσεις αποσκοπούν στην καταστροφή της καθημερινής ζωής στις πόλεις και στη δημιουργία συνθηκών ανθρωπιστικής κρίσης.



Η κλιμάκωση όμως δεν περιορίζεται στο ουκρανικό έδαφος. Η Ουκρανία έχει εντείνει τα πλήγματά της σε ρωσικά διυλιστήρια, εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενεργειακές υποδομές, επιδιώκοντας να αυξήσει το οικονομικό κόστος του πολέμου για τη Μόσχα.



Παράλληλα, Ρωσία και Ουκρανία πραγματοποιούν επιθέσεις σε υποδομές και διαδρομές στη Μαύρη Θάλασσα, μεταξύ άλλων σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές και το εμπόριο σιτηρών.



Η νέα μάχη γύρω από τις γέφυρες του Κιέβου, επομένως, εντάσσεται σε μια ευρύτερη σύγκρουση υποδομών: ενέργεια, μεταφορές, πετρέλαιο, λιμάνια και δίκτυα μετατρέπονται ολοένα περισσότερο σε κρίσιμα πεδία του πολέμου.



Και όσο πλησιάζει ο χειμώνας, το Κίεβο γνωρίζει ότι το στοίχημα δεν είναι πλέον μόνο η αναχαίτιση των ρωσικών επιθέσεων, αλλά και η δυνατότητα της ίδιας της πόλης να συνεχίσει να λειτουργεί υπό διαρκή πίεση.